Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий. ДОКУМЕНТ

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, подозреваемый во взяточничестве, написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также он подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии 19 августа.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа. Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию", - написал Товмасян.

"Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует", - добавил он.





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Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.

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