РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16475 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Взяточники
2 121 13
взятка (5958) отставка (3094) Харьковщина (4130) Товмасян Артур (11)

Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий. ДОКУМЕНТ

Глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, подозреваемый во взяточничестве, написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, также он подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии 19 августа.

"Принял ответственное и взвешенное решение - написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19 августа. Благодарен коллегам-депутатам за работу, прошу всех поддержать мою позицию", - написал Товмасян.

"Не прикрываюсь никакими должностями и политической принадлежностью. Буду защищать свое имя в суде. Убежден, что справедливость восторжествует", - добавил он.

Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий 01
Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий 02

Читайте также: За подозреваемого в коррупции главу Харьковского облсовета Товмасяна внесли залог 3 млн грн

Как сообщалось, 4 августа детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) уведомили главу Харьковского областного совета Артура Товмасяна о подозрении в получении 1 млн 50 тыс. грн неправомерной выгоды.

По версии следствия, в начале 2021 года он требовал и получил взятку в 1,05 млн грн за то, чтобы оставить на должности руководителя областного коммунального предприятия.

"Слуги народа" единогласно исключили Товмасяна из своих рядов.

Читайте: Товмасяна не задерживали и не собираются отправлять в СИЗО, - НАБУ

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зря это он. Неделя-другая и все бы устаканилось. Подозреваемый во взяточничестве глава Харьковского облсовета Товмасян написал заявление о досрочном сложении полномочий - Цензор.НЕТ 740
показать весь комментарий
17.08.2021 17:17 Ответить
Бубочка в обиду не дал-бы. Это точно!
показать весь комментарий
17.08.2021 17:19 Ответить
Наконец-то правильная реакция руководителя. До сих пор все воры - рководители делали вид, что произошла ужасная ошибка со стороны правохранителей, и мочились прямо ...
показать весь комментарий
17.08.2021 17:18 Ответить
Интересно что можно сказать о подписи. Редко подобную видишь.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:21 Ответить
Как у Гитлера - заглавные буквы и потом частокол
показать весь комментарий
17.08.2021 18:03 Ответить
Это не бубочкин чел , а Авакова
показать весь комментарий
17.08.2021 17:36 Ответить
Експат буде захищатись у нашому суді, в якому "бабло" перемагає зло. Відкопає пару банок на дачі, заритих на чорний день, занесе судді і захистить, а потім ще й поновиться на роботі, також через суд.
показать весь комментарий
17.08.2021 17:51 Ответить
и шо, в тюрьму не пойдет уже ?
показать весь комментарий
17.08.2021 17:51 Ответить
Підозрюваний у хабарництві голова Харківської облради Товмасян написав заяву про дострокове складання повноважень - Цензор.НЕТ 2953
показать весь комментарий
17.08.2021 18:00 Ответить
Ну накрал нормально, пенсию себе и правнукам обеспечил, можно на покой 😁😁😁😁
показать весь комментарий
17.08.2021 18:27 Ответить
Подсудимый, последнее слово! Сто тысяч! Суд удаляется на совещание....
показать весь комментарий
17.08.2021 19:19 Ответить
Розпорядження в стилі армянського радіо. Ну просто клоун якийсь. Склав повноваження і скликав сесію. Совковізм. Припинив же повноваження. Зами є. В тому числі і перший. Нехай скликає. Ще і всядеться з трибуну і буде вести пленарне засідання. Однак як казав інший вірменин - його надо понять і простить. А може і зами в "темі". Хто зна.
показать весь комментарий
17.08.2021 19:19 Ответить
"А потом позвонила свинья:
- Пришлите ко мне соловья.
Мы сегодня вдвоём с соловьем
Чудесную песню споём.
- Нет, нет! Соловей
Не поёт для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!"
..поэтому кто "груздем" назвался, тому и каторгу с лошадкой тянуть, для тех, у кого ни хвороста, ни лошадки, а одни обпечатки...
показать весь комментарий
17.08.2021 20:45 Ответить
 
 