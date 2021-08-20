Раненые в районе проведения ООС военнослужащие получат премии ко Дню Независимости
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Раненые военнослужащие получат денежные премии. Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.
"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.
"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто получил ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу", - отметил генерал-полковник Сирский.
Размер денежной премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2500 до 10000 гривен.
Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины и приказа Министерства обороны Украины "О бюджетной политике МО Украины на 2021.
Пожалуйста, подождите...
Денег нет - но вы держитесь.
Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба...
И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.
Но оказалось, что и это не все.
В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.
Боевые.
Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.
На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть.
На праздники и концерты - есть. На боевые...
И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.
Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями.
Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
Како бычно... у нас только раненый - причастен к чему то..., а те кто был рядом и выполнял те же задачи - как обычно - НИ ПРИ ЧЕМ и премии не достойны...
В мене схожа була ситуація в 17 році. До Дня ЗСУ всі хто перебував на 0 виплачували 5 тис. Премії. Я потрапив в шпиталь 5 грудня, тобто на 0 6 грудня мене вже не було. І мені великий член а не премію. Але як завжди різні штабні полководці заїзджали " привітати" і вони були на 0.
Убитых и раненых (только тех, кто прошел по сводкам сразу, а не из госпиталей ! Те, кто попал к категорию "ранен" из госпиталя - пролетали всегда и везде как фанера над Парижем)... - награждали...
А тех, кто участвовал в том же бою, а порой проявил себя более профессионально - тем хер на палочке !
Я о другом... Я о том, что сам принцип награждений и поощрений у нас даже не то что не честный, а просто ИДИОТСКИЙ !
Например... идет бой...
ЧЕловек получает ранение только выдвигаясь к месту боя - боя даже не учатсвуя - шальная пуля - ему Орден на мужество... А тем, кто участвовал в бою и не ранен - как всегда - ХЕР на палочке !
Вот и вопрос . за что ИМЕННО - КОНКРЕТНО награжден тот что поймал шальную пулю или осколок, чем ИМЕННО он оказался МУЖЕСТВЕННЕЙ ТЕХ, ко непосредственно участвовал в бою !?