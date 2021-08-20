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Новости Политика Украины
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День Независимости (496) премия (177) ВСУ (1651)

Раненые в районе проведения ООС военнослужащие получат премии ко Дню Независимости

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раненые военнослужащие получат денежные премии. Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.

"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто получил ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу", - отметил генерал-полковник Сирский.

Размер денежной премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2500 до 10000 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ко Дню Независимости в Украине появится новая премия "Национальная легенда", - Зеленский

Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины и приказа Министерства обороны Украины "О бюджетной политике МО Украины на 2021.

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Топ комментарии
+3
Юрій Бірюков

Денег нет - но вы держитесь.

Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба...
И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

Но оказалось, что и это не все.
В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть.
На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями.
Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
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20.08.2021 12:05
+2
Приколько...Теперь что бы получить премию, не нужно становиться профессионалом и не подставятся под пули...
Како бычно... у нас только раненый - причастен к чему то..., а те кто был рядом и выполнял те же задачи - как обычно - НИ ПРИ ЧЕМ и премии не достойны...
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20.08.2021 12:26
+2
Так і я про це. Всі інші мають премію в вигляді непоранення (так розмірковують в міністерстві, але собі премію випишуть)
В мене схожа була ситуація в 17 році. До Дня ЗСУ всі хто перебував на 0 виплачували 5 тис. Премії. Я потрапив в шпиталь 5 грудня, тобто на 0 6 грудня мене вже не було. І мені великий член а не премію. Але як завжди різні штабні полководці заїзджали " привітати" і вони були на 0.
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20.08.2021 13:05
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Юрій Бірюков

Денег нет - но вы держитесь.

Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба...
И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

Но оказалось, что и это не все.
В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть.
На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями.
Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
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20.08.2021 12:05 Ответить
Велике крадівництво уже було,де ямковій темонт доріг списувалися кошти як на будівництво БАБу або взлітної смуги для суперважких літаків і кожен рік.Що тільки коштувала алея кличка на яку потратили майже 700 міліонів на менше чим 1 км.закатаної алеї крошкою із смолою яка даже в зимку не втрачає властивостей пластіліну.А тепер це будівництво видно та його можливо пощупати та по завиттям СТО які не були без роботи кожні 5-10 кілометрів направлення яке іменувалось дорогою.А те що крадуть так це недоробка ,,компітентних органів,, які можливо стимулює і влада.Але щось зявляється що видно і ніяка влада не забере із собою в КАМАЗі як Янукович,або Азаров.
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20.08.2021 12:18 Ответить
Найліпшою ,,премією,,для сімей загинувших та раненим воїнам може бути погашення кредитів та іпотек,вони це заробили своїми життями та здоровям.А не жалкою подачкою в декілька уже не девальвованих тисячами гривень.
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20.08.2021 12:07 Ответить
зараз почнеться....
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20.08.2021 12:11 Ответить
Ну вот теперь сэкономленные боевые и выплатят, но только тем, кто получил ранения. Бенин схематоз в чистейшем виде.
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20.08.2021 12:13 Ответить
А не поранені?? Тобто на сердючок та потапів за 5 хв кривляння хватає, а захисник має бути пораненим щоб отримати аж 2500
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20.08.2021 12:14 Ответить
Приколько...Теперь что бы получить премию, не нужно становиться профессионалом и не подставятся под пули...
Како бычно... у нас только раненый - причастен к чему то..., а те кто был рядом и выполнял те же задачи - как обычно - НИ ПРИ ЧЕМ и премии не достойны...
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20.08.2021 12:26 Ответить
Так і я про це. Всі інші мають премію в вигляді непоранення (так розмірковують в міністерстві, але собі премію випишуть)
В мене схожа була ситуація в 17 році. До Дня ЗСУ всі хто перебував на 0 виплачували 5 тис. Премії. Я потрапив в шпиталь 5 грудня, тобто на 0 6 грудня мене вже не було. І мені великий член а не премію. Але як завжди різні штабні полководці заїзджали " привітати" і вони були на 0.
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20.08.2021 13:05 Ответить
Такая херня была всегда... с 14 в том числе !
Убитых и раненых (только тех, кто прошел по сводкам сразу, а не из госпиталей ! Те, кто попал к категорию "ранен" из госпиталя - пролетали всегда и везде как фанера над Парижем)... - награждали...
А тех, кто участвовал в том же бою, а порой проявил себя более профессионально - тем хер на палочке !
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20.08.2021 14:51 Ответить
І також ось розмір премії буде залежати від важкості поранення. А цікаво хто буде встановлювати важкість??? Як розрізнятимуть кульове від осколкового, або мінно вибухового. Людина може лежати з ампутованою кінцівкою але стан стабільний і може з всіма кінцівками але стан важкий. Дебіли одним словом
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20.08.2021 15:10 Ответить
Ну с тяжестью - там проще... определяется по прописанной процедуре.
Я о другом... Я о том, что сам принцип награждений и поощрений у нас даже не то что не честный, а просто ИДИОТСКИЙ !
Например... идет бой...
ЧЕловек получает ранение только выдвигаясь к месту боя - боя даже не учатсвуя - шальная пуля - ему Орден на мужество... А тем, кто участвовал в бою и не ранен - как всегда - ХЕР на палочке !
Вот и вопрос . за что ИМЕННО - КОНКРЕТНО награжден тот что поймал шальную пулю или осколок, чем ИМЕННО он оказался МУЖЕСТВЕННЕЙ ТЕХ, ко непосредственно участвовал в бою !?
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20.08.2021 15:21 Ответить
Та знайомо мені це все. Більше того коли за вдалу операцію починають всіх штабних нагороджувати бо це завдяки їм геніальним стратегічним плануванням вона вдала! А ти там взагалі не при ділі.
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20.08.2021 22:12 Ответить
 
 