Раненые в районе проведения ООС военнослужащие получат премии ко Дню Независимости

Раненые военнослужащие получат денежные премии. Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сирский подписал приказ о поощрении денежными премиями военнослужащих Сухопутных войск, получивших ранения в районе проведения операции Объединенных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ в Facebook.

"За усердие, разумную инициативу, добросовестное выполнение служебных обязанностей, мужество и героизм проявленный в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины и по случаю 30-й годовщины независимости Украины", - говорится в документе.

"Именно благодаря нашим военнослужащим, которые сейчас сдерживают агрессора на передовой, мы имеем возможность торжественно праздновать День Независимости. Понятно, что никакие деньги не вернут людям здоровья. Это лишь свидетельство поддержки командования и уважения к подвигу наших военнослужащих, заботы о них. Хочу подчеркнуть, что мы сделаем все возможное, чтобы каждый, кто получил ранения и изъявил желание остаться на службе в Сухопутных войсках смог продолжить службу", - отметил генерал-полковник Сирский.

Размер денежной премии зависит от степени тяжести ранения и составит от 2500 до 10000 гривен.

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Премии выплачиваются в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины и приказа Министерства обороны Украины "О бюджетной политике МО Украины на 2021.