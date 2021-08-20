"Страной под маской клоуна управляет обычный беспредельщик!" - Семен Семенченко. ВИДЕО

Экс-нардеп Семен Семенченко назвал президента Владимира Зеленского "беспредельщиком, который управляет страной под маской клоуна".

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом Семенченко заявил после заседания Апелляционного суда Киева, судьи которого перенесли рассмотрение жалобы на меру пресечения Семенченко на 3-е сентября.

"Пока мы с вами умничали и говорили, что мы обычные граждане и пусть вместо нас кто-то управляет страной, страной управляет клоун. Если точнее, то под маской клоуна обычный беспредельщик. И мы в этом виноваты, между прочим, сами потому, что эту власть нужно было брать в 2014-м", - сказал Семенченко.

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