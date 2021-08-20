РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
52712 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
28637 285
Зеленский (10027) суд (6105) Семенченко Семен (248)

"Страной под маской клоуна управляет обычный беспредельщик!" - Семен Семенченко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-нардеп Семен Семенченко назвал президента Владимира Зеленского "беспредельщиком, который управляет страной под маской клоуна".

Как собщает Цензор.НЕТ, об этом Семенченко заявил после заседания Апелляционного суда Киева, судьи которого перенесли рассмотрение жалобы на меру пресечения Семенченко на 3-е сентября.

"Пока мы с вами умничали и говорили, что мы обычные граждане и пусть вместо нас кто-то управляет страной, страной управляет клоун. Если точнее, то под маской клоуна обычный беспредельщик. И мы в этом виноваты, между прочим, сами потому, что эту власть нужно было брать в 2014-м", - сказал Семенченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Семенченко на 3 сентября: экс-нардеп намерен объявить голодовку

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+71
де ты раньше такой умный был?)) небось сам галочку напротив ЗЕ ставил))
показать весь комментарий
20.08.2021 12:09
+71
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 370
показать весь комментарий
20.08.2021 12:21
+55
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 7945
показать весь комментарий
20.08.2021 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Бачу другой принцип: "Если избиратель Януковича-Порошенко, то это гарантированно гопник"
показать весь комментарий
22.08.2021 11:49 Ответить
Цей сема працював на каломойшу. Памятаєте блокування вугілля? А каломойша завіз його з підораші Це все, що потрібно знати про це гівно.
показать весь комментарий
20.08.2021 12:52 Ответить
Ой. А раньше ею управлял необычный? "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 9390
показать весь комментарий
20.08.2021 13:05 Ответить
Семенченко, не позорься.
показать весь комментарий
20.08.2021 13:07 Ответить
ты дебиляка активно топил против Пороха своими фейками, теперь жри не обляпайся
показать весь комментарий
20.08.2021 13:10 Ответить
Да ничего ему не сделается-всё "сожрёт" и так и не признает что был не прав относительно Пороха!!!! "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 5656Ведь помнится,когда в 1917г. те же Петлюра,Махно,атаман Зелёный шли против гетьмана Скоропадского они свято считали что всё делают правильно для Украины!!!Тупые фанатики-это всегда полный песец!!! "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 1400
показать весь комментарий
20.08.2021 18:40 Ответить
А что ж Саака своего верного оруженосца Симйона не защитит? Жадный , да?
показать весь комментарий
20.08.2021 13:16 Ответить
А где же он харчеваться потом будет ?
показать весь комментарий
20.08.2021 14:17 Ответить
А Сеня хто?
показать весь комментарий
20.08.2021 13:17 Ответить
Прохиндей, аферист, уголовник, вот по кому тюрьма скучает.
показать весь комментарий
20.08.2021 13:22 Ответить
Тут речь идет про Костю Гришина с Михомайдана
показать весь комментарий
20.08.2021 13:19 Ответить
Мелкому жулику Лушпайке противостоит банда отпетых мошенников.
Лушпайка, ты же сам валил Пороха? Чего ж теперь верещишь?
показать весь комментарий
20.08.2021 13:21 Ответить
коли в Україні влада дотримувалась законів ?
ні кучма, ні овоч, ні петя ..
зеля теж не порушив традицію..
так що все нормально, бо нічого не помінялося..
показать весь комментарий
20.08.2021 13:30 Ответить
Хотб не бреши, баран зелений.
показать весь комментарий
20.08.2021 15:53 Ответить
палковник сраный
показать весь комментарий
20.08.2021 13:30 Ответить
Все нормально, все нормально, обосрались все буквально
показать весь комментарий
20.08.2021 13:31 Ответить
Із коментів чітко видно пропарашну сволоту.
Із тієї інсталяції, що натягло на себе вишиванку, а в очиськах - аквашфреш.
показать весь комментарий
20.08.2021 13:38 Ответить
Andrey Dzybak Так же ж и зеле-покидьок також працював на коломойского... (щоправда Семен рідну землю боронив, а володья х**м по піанині стукав...) отже - за твоєю логікою - винні чи обидва сидіти, чи обидва бути вільними...

Усі іньши троляки ща на мене з ціпка рвуться - то просто : йдить на...
показать весь комментарий
20.08.2021 13:47 Ответить
а навіщо нам зустрічатись?я краще в іншу сторону подамся.а ти там і будь.
показать весь комментарий
20.08.2021 14:00 Ответить
В гареме брошенных жен зеледента еще одна "обиженка". Такой забавный гарем, что даже Мендель боится туда сунуться...
показать весь комментарий
20.08.2021 13:56 Ответить
Пока Беня давал бабки на войну против Порошенко-все было чики-пики. И клоуны устраивали. Беня перестал платить по ввполнению задания-клоун стал плохой.
показать весь комментарий
20.08.2021 13:57 Ответить
Ой как потрохоботы раскудахивлись
показать весь комментарий
20.08.2021 14:03 Ответить
Так до сих пор не понятно,за шо Семена торбят.Шо ж он такого зробив,що даже под домашний арешт не подпадает. "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 6052
показать весь комментарий
20.08.2021 14:10 Ответить
По прямому приказу КГБ Беларуси его прессует СБУ. Ни чего не поменялось в Украине.
показать весь комментарий
20.08.2021 14:45 Ответить
Тебе від "величі" те розірве? В кацапів перейняла?
показать весь комментарий
20.08.2021 15:57 Ответить
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 990
показать весь комментарий
20.08.2021 14:14 Ответить
" И мы в этом виноваты, между прочим, сами потому, что эту власть нужно было брать в 2014-м", - сказал Семенченко."


"Мы" с Парасюком уже свергли Кровавого Порошенко, почивайте на лаврах!
показать весь комментарий
20.08.2021 14:33 Ответить
Без Парасюка Майдан мог кончиться иначе.
И не был бы Порошенко президентом.
Но кто об этом помнит.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:58 Ответить
Не думаю, что фраза Парасюка была основной причиной бегства Януковича...
показать весь комментарий
21.08.2021 10:00 Ответить
Какая фраза?
Что договорняки "сцены Майдана" с Януковичем он не примет?
Так перед этим было действие - его сотня открыла огонь на поражение по беркутам.
Не было никаких оснований Парасюку не верить
показать весь комментарий
21.08.2021 10:10 Ответить
Ахаха!
Серіал "Прозріння", у головній ролі - Семен Семенченко:
- 2019 - "Ліш би нє Порох, хуже нє будєт!"
- 2021 - "Країною під маскою клоуна керує звичайний "бєспрєдєльщік"!"
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 2325 "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 2814

"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
20.08.2021 14:35 Ответить
Огидно спостерігати, як соєво-диванне бидло топче Семена. "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 3058
показать весь комментарий
20.08.2021 15:12 Ответить
А хіба він не топтався по 20 % українців ?
Хіба не він привів клована до влади ?
Хіба не він агітував і обіцяв, що гірше не буде ?
показать весь комментарий
20.08.2021 15:22 Ответить
А як це лано камуфльоване топталося по Порошекну всі 7 років було в кайф сповтерігати? Мразь повинна сидіти . І посадити його має той, кого він і привів до влади.. так буде справделиво.
показать весь комментарий
20.08.2021 15:54 Ответить
Так завжди буває.
Прибирають тих, хто допоміг прийти до влади. Щоб ви не помагали іншим.
показать весь комментарий
20.08.2021 15:21 Ответить
Не, ну нормально, сам за ЗЕ топив в 2019 году, а теперь на тебе. Кушай родной
, и радуйся
показать весь комментарий
20.08.2021 15:21 Ответить
Ага!
Між тим Насіння Семенченко знається на тому, хто, як і навіщо ховається під маскою.
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 9301
показать весь комментарий
20.08.2021 15:33 Ответить
Только допёр, а как за Зебила топил...
показать весь комментарий
20.08.2021 15:40 Ответить
Все правильно сказав. Владу було брати в 2014-м. Тепер вже пізно, черговий шанс буде тільки з новим майданом.
показать весь комментарий
20.08.2021 15:41 Ответить
А він не був владою? Голову піди підлікуй.
показать весь комментарий
20.08.2021 15:59 Ответить
Він був депутатом ВР, але не в ходив у ту більшість, яка приймала всі рішення.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:54 Ответить
Самонеміч не входила до правлячої коаліції?!!! Ти Фезам приймай.... кажуть для памяті добре..
показать весь комментарий
20.08.2021 20:01 Ответить
Самопоміч була в коаліції трохи більше року, на початку роботи цього скликання ВР.
Була, поки коаліція вела себе більш-менш пристойно.
Потім почався реванш, і Самопоміч вийшла з коаліції
показать весь комментарий
20.08.2021 20:15 Ответить
Тобто в 2014-ому році, Костя Грішин, владу таки отримав. Так, чи ні?
показать весь комментарий
20.08.2021 20:29 Ответить
Отримав, але дуже невелику частину. 1/420 ВР приблизно
Він міг щось сказати, але не міг провести потрібні рішення.
показать весь комментарий
20.08.2021 20:53 Ответить
Ти дійсно придурок?
показать весь комментарий
20.08.2021 22:58 Ответить
Я з хамом дискусію вести не буду.
показать весь комментарий
21.08.2021 06:44 Ответить
Це не хамство а констатація факту твоєї розумової неповноцінності.
показать весь комментарий
21.08.2021 08:00 Ответить
Це хамство, бо інших аргументів у вас нема.
показать весь комментарий
21.08.2021 08:24 Ответить
Аргументи чого? Твоєї тупості? Будь ласка: - Костя Грішин плачеться, що потрібно було брати владу в 14-ому, але він тоді і був владою. Ти натхнено вилизуєш йому зад, заперечуючи очевидні факти. Хто ти після цього, якщо не ідіот???
показать весь комментарий
21.08.2021 11:40 Ответить
А можете те саме сформулювати без хамства і своїх еротичних фантазій?
показать весь комментарий
21.08.2021 11:47 Ответить
Да вас, зебілів, вже киздить треба як скаженних собак, ви вже всим поперек горла своїм ідиотизмом.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:16 Ответить
Я зрозумів, не можете.
А я з хамом дискусії вести не хочу.
показать весь комментарий
21.08.2021 14:14 Ответить
А Семенченко не забув не забув як він за короткий термін при владі відїв пристойне ї.ло? Хоче знову до корита?
показать весь комментарий
20.08.2021 16:30 Ответить
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 21
показать весь комментарий
20.08.2021 16:30 Ответить
Трудно не согласиться.

Вот только голос у Семенеченко почему-то прорезался только тогда, когда он на нарах оказался.
До этого его все устраивало.
показать весь комментарий
20.08.2021 16:54 Ответить
"До этого его все устраивало." - не припомню, чтобы он долго молчал.
Его все время многое "не устраивало".
показать весь комментарий
20.08.2021 17:02 Ответить
Как только цель была достигнута и ЗЕ получил власть, Семена резко стало не видно и не слышно.
Ни тебе редутов, ни тебе палаточных городков и протестов в Мариинке верхом на Саакашвили.

И тут, как только "борца" взяли за яйца, оказалось, что это не он до 2019 года содействовал захвату власти ЗЕ-бандой.
показать весь комментарий
20.08.2021 17:14 Ответить
Историю с блокированием поставок угля в Сосновке осенью 2019г вы, видимо, пропустили. Там он тоже денек посидел.

Но в целом - он же не зайчик Duracell, чтобы все время прыгать.
Пиар-компания против него идет с 2014г, уже во время протестов на Грушевского было заметно, что в инфо-поле Семенченко проигрывает: "широкую общественность" тогда свободный проезд по Грушевского волновал больше, чем создание Антикоррупционного суда, закон об импичменте и о депутатской неприкосновенности.
И избитые ветераны на коленях в снегу смотрелись совсем не так трогательно, как избитые на Майдане студенты на 5-м канале.
Видимо, после этого Семенченко кое-что в жизни пересмотрел.

"Захват власти Зе-бандой" - это не его вина.
Он был против Порошенко, и не без оснований.
То, что во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, и никого лучше не нашлось - это просто всех снова обманули. Как всегда, впрочем.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:51 Ответить
При Порохе, когда Семенченко бабло Коломоя отрабатывал, то был тем еще дюраселом.

А при клоуне ЗЕ вдруг дюрасел резко сел. И деньги платить перестали.
Продажная ***** твой Семенченко.
показать весь комментарий
20.08.2021 22:46 Ответить
По вашей версии - у Коломойского деньги закончились?
Вы определитесь, кто сейчас "марионетка Коломойского" - сам Зеленский или Семенченко (которого Зеленский посадил).
показать весь комментарий
21.08.2021 06:25 Ответить
По факту Коломою мелкие ***** больше не нужны, когда у него уже свой президент есть.
показать весь комментарий
21.08.2021 11:15 Ответить
Если, по вашей версии, "не нужны" - зачем в тюрьму сажать?
И что-то не сладко Коломойскому живется при "своем" президенте.
показать весь комментарий
21.08.2021 11:45 Ответить
Потому что ***** имеют свойство продаваться и искать новых спонсоров.
показать весь комментарий
21.08.2021 13:06 Ответить
Так Семенченко же, по версии "Схем" - действующий "Солдат міліардера" Коломойського.
Кому "новому" он, по-вашему, продался?
Меня забавляет неудержимый полет вашей фантазии
Продажностью у нас никого не удивишь, от судьи Вовка до нардепа Кивы.
Но посаженых _ЗА_ЭТО_ я не припомню.
показать весь комментарий
21.08.2021 13:56 Ответить
ну шо зюзя конечно не дурак а дурака он играет дето с лет 14-15 когда уже не убежишь как па
цан лет 10-12 и не залезешь на дерево..... вот тогда то всем становистся страшно надо из се-
бя хоть чтото представлять чтото там корчить перед девочками и товарищами и именно тогда
вова начал отрабатывать сиплый голос, если потрусить его предков они подтвердят, голос про
стуженной крысы вова отрабатывал лет с 13-14 до этого он у него был самый обычный... итак
наш зезедент играет дурачка гдето лет ок. 30... не плохо играет надо сказать... но главное не
это а то что сценические афёры давали какойто результат и пропрактиковав этот образ доста
точно долго, вова окончательно стал аферистом и на этом коне заехал сначала в вестибюль к
властьпридержащим и наконец не удовлетворившись достигнутым стал одним из них... ну тут
Костя Гришин прав на все 1000%..... и что теперь с этим поцем делать? и всем тем воинстом
апферистов которое оно привело во ласть???
показать весь комментарий
20.08.2021 17:12 Ответить
Зеленский нагибает коломойшат
показать весь комментарий
20.08.2021 18:31 Ответить
Прокукарекал, получи зарплату. Если бы не Семен и такие как он, была бы сейчас граница Украины под Киевской областью. И что делал лично ты весной 2014 года? Наверное на путина молился.
показать весь комментарий
20.08.2021 19:33 Ответить
А мне Зеленский с Даниловым все больше и больше нравятся, не то что эти твари типа ох...го семенченка и кличка.
показать весь комментарий
20.08.2021 21:28 Ответить
От дивно - Семенченко сидить вже майже пів року , але доки він нічого не казав про Зеленського - тем , про нього , практично не було ...
показать весь комментарий
20.08.2021 21:53 Ответить
Боты аж резвятся, зарплату выдали.
показать весь комментарий
21.08.2021 04:00 Ответить
Удивляет не то как боты мочат Семена - настоящего Героя Украины. А то, что они не заметили, это полнейший беспредел судовой, и правоохранительной системы. Просто кого захотят того и закроют, и ни за что. Несмотря ни на какие заслуги. Если такого известного человека просто так, ни за что закрыли, то обычный человек в Украине просто никто и никак не защититься. В этой стране ни защищен от тюрьмы. Но с другой стороны, ни одного большого врага Украины они не посадили, потому что все заодно.
показать весь комментарий
21.08.2021 04:31 Ответить
Поинтересуйтесь его прежней севастопольской историей, от кого он выдвигался в местные депутаты. И с какими лозунгами.
Потом сопоставьте это с его поведением в иловайских событиях.
показать весь комментарий
21.08.2021 11:59 Ответить
Не "обычный" а дуже хитрозроблений
показать весь комментарий
21.08.2021 08:55 Ответить
Семенченко обычный бандюк.
показать весь комментарий
21.08.2021 09:41 Ответить
Схоже, що з надуманими псевдонімами тільки боти і привиті, а їх висєри тільки зелені висєри
показать весь комментарий
21.08.2021 11:40 Ответить
Думка конспіролога-антиваксера є дуже важливою.
показать весь комментарий
21.08.2021 12:01 Ответить
еще один паЦтриот прозрел, оторвали от кормушки как и андрюшу в фате
показать весь комментарий
21.08.2021 12:13 Ответить
Сеня так рвал жопу за Зеленского, что банил в фб на своей странице любого за слово Порошенко. Но тут что то пошло не так. Карма быстрого действия, посидит лет 5-6 на лагере, может в голове что то проясниться.
показать весь комментарий
21.08.2021 13:22 Ответить
Страница 3 из 3
 
 