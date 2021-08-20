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"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Екснардеп Семен Семенченко назвав президента Володимира Зеленського "бєспрєдєльщіком, який керує країною під маскою клоуна".
Як повідовляє Цензор.НЕТ, про це Семенченко заявив після засідання Апеляційного суду Києва, судді якого перенесли розгляд скарги на запобіжний захід Семенченку на 3 вересня.
"Поки ми з вами мудрували і говорили, що ми звичайні громадяни і нехай замість нас хтось керує країною, країною керує клоун. Якщо точніше, то під маскою клоуна звичайний "беспредельщик". І ми в цьому винні, між іншим, самі тому, що цю владу треба було брати в 2014-му", - сказав Семенченко.
Топ коментарі
+71 Александр Романов 0166afe8
показати весь коментар20.08.2021 12:09
+71 Роман с камнем
показати весь коментар20.08.2021 12:21
+55 Роман с камнем
показати весь коментар20.08.2021 12:19
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Будь ласка, зачекайте...
Лушпайка, ты же сам валил Пороха? Чего ж теперь верещишь?
ні кучма, ні овоч, ні петя ..
зеля теж не порушив традицію..
так що все нормально, бо нічого не помінялося..
Із тієї інсталяції, що натягло на себе вишиванку, а в очиськах - аквашфреш.
Усі іньши троляки ща на мене з ціпка рвуться - то просто : йдить на...
"Мы" с Парасюком уже свергли Кровавого Порошенко, почивайте на лаврах!
И не был бы Порошенко президентом.
Но кто об этом помнит.
Что договорняки "сцены Майдана" с Януковичем он не примет?
Так перед этим было действие - его сотня открыла огонь на поражение по беркутам.
Не было никаких оснований Парасюку не верить
Серіал "Прозріння", у головній ролі - Семен Семенченко:
- 2019 - "Ліш би нє Порох, хуже нє будєт!"
- 2021 - "Країною під маскою клоуна керує звичайний "бєспрєдєльщік"!"
Хіба не він привів клована до влади ?
Хіба не він агітував і обіцяв, що гірше не буде ?
Прибирають тих, хто допоміг прийти до влади. Щоб ви не помагали іншим.
, и радуйся
Між тим Насіння Семенченко знається на тому, хто, як і навіщо ховається під маскою.
Була, поки коаліція вела себе більш-менш пристойно.
Потім почався реванш, і Самопоміч вийшла з коаліції
Він міг щось сказати, але не міг провести потрібні рішення.
А я з хамом дискусії вести не хочу.
Вот только голос у Семенеченко почему-то прорезался только тогда, когда он на нарах оказался.
До этого его все устраивало.
Его все время многое "не устраивало".
Ни тебе редутов, ни тебе палаточных городков и протестов в Мариинке верхом на Саакашвили.
И тут, как только "борца" взяли за яйца, оказалось, что это не он до 2019 года содействовал захвату власти ЗЕ-бандой.
Но в целом - он же не зайчик Duracell, чтобы все время прыгать.
Пиар-компания против него идет с 2014г, уже во время протестов на Грушевского было заметно, что в инфо-поле Семенченко проигрывает: "широкую общественность" тогда свободный проезд по Грушевского волновал больше, чем создание Антикоррупционного суда, закон об импичменте и о депутатской неприкосновенности.
И избитые ветераны на коленях в снегу смотрелись совсем не так трогательно, как избитые на Майдане студенты на 5-м канале.
Видимо, после этого Семенченко кое-что в жизни пересмотрел.
"Захват власти Зе-бандой" - это не его вина.
Он был против Порошенко, и не без оснований.
То, что во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, и никого лучше не нашлось - это просто всех снова обманули. Как всегда, впрочем.
А при клоуне ЗЕ вдруг дюрасел резко сел. И деньги платить перестали.
Продажная ***** твой Семенченко.
Вы определитесь, кто сейчас "марионетка Коломойского" - сам Зеленский или Семенченко (которого Зеленский посадил).
И что-то не сладко Коломойскому живется при "своем" президенте.
Кому "новому" он, по-вашему, продался?
Меня забавляет неудержимый полет вашей фантазии
Продажностью у нас никого не удивишь, от судьи Вовка до нардепа Кивы.
Но посаженых _ЗА_ЭТО_ я не припомню.
цан лет 10-12 и не залезешь на дерево..... вот тогда то всем становистся страшно надо из се-
бя хоть чтото представлять чтото там корчить перед девочками и товарищами и именно тогда
вова начал отрабатывать сиплый голос, если потрусить его предков они подтвердят, голос про
стуженной крысы вова отрабатывал лет с 13-14 до этого он у него был самый обычный... итак
наш зезедент играет дурачка гдето лет ок. 30... не плохо играет надо сказать... но главное не
это а то что сценические афёры давали какойто результат и пропрактиковав этот образ доста
точно долго, вова окончательно стал аферистом и на этом коне заехал сначала в вестибюль к
властьпридержащим и наконец не удовлетворившись достигнутым стал одним из них... ну тут
Костя Гришин прав на все 1000%..... и что теперь с этим поцем делать? и всем тем воинстом
апферистов которое оно привело во ласть???
Потом сопоставьте это с его поведением в иловайских событиях.