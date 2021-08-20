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"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Екснардеп Семен Семенченко назвав президента Володимира Зеленського "бєспрєдєльщіком, який керує країною під маскою клоуна".

Як повідовляє Цензор.НЕТ, про це Семенченко заявив після засідання Апеляційного суду Києва, судді якого перенесли розгляд скарги на запобіжний захід Семенченку на 3 вересня.

"Поки ми з вами мудрували і говорили, що ми звичайні громадяни і нехай замість нас хтось керує країною, країною керує клоун. Якщо точніше, то під маскою клоуна звичайний "беспредельщик". І ми в цьому винні, між іншим, самі тому, що цю владу треба було брати в 2014-му", - сказав Семенченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 3 вересня: екснардеп має намір оголосити голодування

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Топ коментарі
+71
де ты раньше такой умный был?)) небось сам галочку напротив ЗЕ ставил))
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20.08.2021 12:09
+71
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 370
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20.08.2021 12:21
+55
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 7945
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20.08.2021 12:19
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Бачу другой принцип: "Если избиратель Януковича-Порошенко, то это гарантированно гопник"
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22.08.2021 11:49 Відповісти
Цей сема працював на каломойшу. Памятаєте блокування вугілля? А каломойша завіз його з підораші Це все, що потрібно знати про це гівно.
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20.08.2021 12:52 Відповісти
Ой. А раньше ею управлял необычный? "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 9390
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20.08.2021 13:05 Відповісти
Семенченко, не позорься.
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20.08.2021 13:07 Відповісти
ты дебиляка активно топил против Пороха своими фейками, теперь жри не обляпайся
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20.08.2021 13:10 Відповісти
Да ничего ему не сделается-всё "сожрёт" и так и не признает что был не прав относительно Пороха!!!! "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 5656Ведь помнится,когда в 1917г. те же Петлюра,Махно,атаман Зелёный шли против гетьмана Скоропадского они свято считали что всё делают правильно для Украины!!!Тупые фанатики-это всегда полный песец!!! "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 1400
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20.08.2021 18:40 Відповісти
А что ж Саака своего верного оруженосца Симйона не защитит? Жадный , да?
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20.08.2021 13:16 Відповісти
А где же он харчеваться потом будет ?
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20.08.2021 14:17 Відповісти
А Сеня хто?
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20.08.2021 13:17 Відповісти
Прохиндей, аферист, уголовник, вот по кому тюрьма скучает.
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20.08.2021 13:22 Відповісти
Тут речь идет про Костю Гришина с Михомайдана
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20.08.2021 13:19 Відповісти
Мелкому жулику Лушпайке противостоит банда отпетых мошенников.
Лушпайка, ты же сам валил Пороха? Чего ж теперь верещишь?
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20.08.2021 13:21 Відповісти
коли в Україні влада дотримувалась законів ?
ні кучма, ні овоч, ні петя ..
зеля теж не порушив традицію..
так що все нормально, бо нічого не помінялося..
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20.08.2021 13:30 Відповісти
Хотб не бреши, баран зелений.
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20.08.2021 15:53 Відповісти
палковник сраный
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20.08.2021 13:30 Відповісти
Все нормально, все нормально, обосрались все буквально
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20.08.2021 13:31 Відповісти
Із коментів чітко видно пропарашну сволоту.
Із тієї інсталяції, що натягло на себе вишиванку, а в очиськах - аквашфреш.
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20.08.2021 13:38 Відповісти
Andrey Dzybak Так же ж и зеле-покидьок також працював на коломойского... (щоправда Семен рідну землю боронив, а володья х**м по піанині стукав...) отже - за твоєю логікою - винні чи обидва сидіти, чи обидва бути вільними...

Усі іньши троляки ща на мене з ціпка рвуться - то просто : йдить на...
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20.08.2021 13:47 Відповісти
а навіщо нам зустрічатись?я краще в іншу сторону подамся.а ти там і будь.
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20.08.2021 14:00 Відповісти
В гареме брошенных жен зеледента еще одна "обиженка". Такой забавный гарем, что даже Мендель боится туда сунуться...
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20.08.2021 13:56 Відповісти
Пока Беня давал бабки на войну против Порошенко-все было чики-пики. И клоуны устраивали. Беня перестал платить по ввполнению задания-клоун стал плохой.
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20.08.2021 13:57 Відповісти
Ой как потрохоботы раскудахивлись
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20.08.2021 14:03 Відповісти
Так до сих пор не понятно,за шо Семена торбят.Шо ж он такого зробив,що даже под домашний арешт не подпадает. "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 6052
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20.08.2021 14:10 Відповісти
По прямому приказу КГБ Беларуси его прессует СБУ. Ни чего не поменялось в Украине.
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20.08.2021 14:45 Відповісти
Тебе від "величі" те розірве? В кацапів перейняла?
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20.08.2021 15:57 Відповісти
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 990
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20.08.2021 14:14 Відповісти
" И мы в этом виноваты, между прочим, сами потому, что эту власть нужно было брать в 2014-м", - сказал Семенченко."


"Мы" с Парасюком уже свергли Кровавого Порошенко, почивайте на лаврах!
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20.08.2021 14:33 Відповісти
Без Парасюка Майдан мог кончиться иначе.
И не был бы Порошенко президентом.
Но кто об этом помнит.
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20.08.2021 19:58 Відповісти
Не думаю, что фраза Парасюка была основной причиной бегства Януковича...
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21.08.2021 10:00 Відповісти
Какая фраза?
Что договорняки "сцены Майдана" с Януковичем он не примет?
Так перед этим было действие - его сотня открыла огонь на поражение по беркутам.
Не было никаких оснований Парасюку не верить
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21.08.2021 10:10 Відповісти
Ахаха!
Серіал "Прозріння", у головній ролі - Семен Семенченко:
- 2019 - "Ліш би нє Порох, хуже нє будєт!"
- 2021 - "Країною під маскою клоуна керує звичайний "бєспрєдєльщік"!"
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 2325 "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 2814

"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 6334
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20.08.2021 14:35 Відповісти
Огидно спостерігати, як соєво-диванне бидло топче Семена. "Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 3058
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20.08.2021 15:12 Відповісти
А хіба він не топтався по 20 % українців ?
Хіба не він привів клована до влади ?
Хіба не він агітував і обіцяв, що гірше не буде ?
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20.08.2021 15:22 Відповісти
А як це лано камуфльоване топталося по Порошекну всі 7 років було в кайф сповтерігати? Мразь повинна сидіти . І посадити його має той, кого він і привів до влади.. так буде справделиво.
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20.08.2021 15:54 Відповісти
Так завжди буває.
Прибирають тих, хто допоміг прийти до влади. Щоб ви не помагали іншим.
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20.08.2021 15:21 Відповісти
Не, ну нормально, сам за ЗЕ топив в 2019 году, а теперь на тебе. Кушай родной
, и радуйся
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20.08.2021 15:21 Відповісти
Ага!
Між тим Насіння Семенченко знається на тому, хто, як і навіщо ховається під маскою.
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 9301
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20.08.2021 15:33 Відповісти
Только допёр, а как за Зебила топил...
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20.08.2021 15:40 Відповісти
Все правильно сказав. Владу було брати в 2014-м. Тепер вже пізно, черговий шанс буде тільки з новим майданом.
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20.08.2021 15:41 Відповісти
А він не був владою? Голову піди підлікуй.
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20.08.2021 15:59 Відповісти
Він був депутатом ВР, але не в ходив у ту більшість, яка приймала всі рішення.
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20.08.2021 19:54 Відповісти
Самонеміч не входила до правлячої коаліції?!!! Ти Фезам приймай.... кажуть для памяті добре..
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20.08.2021 20:01 Відповісти
Самопоміч була в коаліції трохи більше року, на початку роботи цього скликання ВР.
Була, поки коаліція вела себе більш-менш пристойно.
Потім почався реванш, і Самопоміч вийшла з коаліції
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20.08.2021 20:15 Відповісти
Тобто в 2014-ому році, Костя Грішин, владу таки отримав. Так, чи ні?
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20.08.2021 20:29 Відповісти
Отримав, але дуже невелику частину. 1/420 ВР приблизно
Він міг щось сказати, але не міг провести потрібні рішення.
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20.08.2021 20:53 Відповісти
Ти дійсно придурок?
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20.08.2021 22:58 Відповісти
Я з хамом дискусію вести не буду.
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21.08.2021 06:44 Відповісти
Це не хамство а констатація факту твоєї розумової неповноцінності.
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21.08.2021 08:00 Відповісти
Це хамство, бо інших аргументів у вас нема.
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21.08.2021 08:24 Відповісти
Аргументи чого? Твоєї тупості? Будь ласка: - Костя Грішин плачеться, що потрібно було брати владу в 14-ому, але він тоді і був владою. Ти натхнено вилизуєш йому зад, заперечуючи очевидні факти. Хто ти після цього, якщо не ідіот???
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21.08.2021 11:40 Відповісти
А можете те саме сформулювати без хамства і своїх еротичних фантазій?
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21.08.2021 11:47 Відповісти
Да вас, зебілів, вже киздить треба як скаженних собак, ви вже всим поперек горла своїм ідиотизмом.
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21.08.2021 12:16 Відповісти
Я зрозумів, не можете.
А я з хамом дискусії вести не хочу.
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21.08.2021 14:14 Відповісти
А Семенченко не забув не забув як він за короткий термін при владі відїв пристойне ї.ло? Хоче знову до корита?
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20.08.2021 16:30 Відповісти
"Країною під маскою клоуна керує звичайний "беспредельщик"!" - Семен Семенченко - Цензор.НЕТ 21
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20.08.2021 16:30 Відповісти
Трудно не согласиться.

Вот только голос у Семенеченко почему-то прорезался только тогда, когда он на нарах оказался.
До этого его все устраивало.
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20.08.2021 16:54 Відповісти
"До этого его все устраивало." - не припомню, чтобы он долго молчал.
Его все время многое "не устраивало".
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20.08.2021 17:02 Відповісти
Как только цель была достигнута и ЗЕ получил власть, Семена резко стало не видно и не слышно.
Ни тебе редутов, ни тебе палаточных городков и протестов в Мариинке верхом на Саакашвили.

И тут, как только "борца" взяли за яйца, оказалось, что это не он до 2019 года содействовал захвату власти ЗЕ-бандой.
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20.08.2021 17:14 Відповісти
Историю с блокированием поставок угля в Сосновке осенью 2019г вы, видимо, пропустили. Там он тоже денек посидел.

Но в целом - он же не зайчик Duracell, чтобы все время прыгать.
Пиар-компания против него идет с 2014г, уже во время протестов на Грушевского было заметно, что в инфо-поле Семенченко проигрывает: "широкую общественность" тогда свободный проезд по Грушевского волновал больше, чем создание Антикоррупционного суда, закон об импичменте и о депутатской неприкосновенности.
И избитые ветераны на коленях в снегу смотрелись совсем не так трогательно, как избитые на Майдане студенты на 5-м канале.
Видимо, после этого Семенченко кое-что в жизни пересмотрел.

"Захват власти Зе-бандой" - это не его вина.
Он был против Порошенко, и не без оснований.
То, что во второй тур вышли Зеленский и Порошенко, и никого лучше не нашлось - это просто всех снова обманули. Как всегда, впрочем.
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20.08.2021 19:51 Відповісти
При Порохе, когда Семенченко бабло Коломоя отрабатывал, то был тем еще дюраселом.

А при клоуне ЗЕ вдруг дюрасел резко сел. И деньги платить перестали.
Продажная ***** твой Семенченко.
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20.08.2021 22:46 Відповісти
По вашей версии - у Коломойского деньги закончились?
Вы определитесь, кто сейчас "марионетка Коломойского" - сам Зеленский или Семенченко (которого Зеленский посадил).
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21.08.2021 06:25 Відповісти
По факту Коломою мелкие ***** больше не нужны, когда у него уже свой президент есть.
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21.08.2021 11:15 Відповісти
Если, по вашей версии, "не нужны" - зачем в тюрьму сажать?
И что-то не сладко Коломойскому живется при "своем" президенте.
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21.08.2021 11:45 Відповісти
Потому что ***** имеют свойство продаваться и искать новых спонсоров.
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21.08.2021 13:06 Відповісти
Так Семенченко же, по версии "Схем" - действующий "Солдат міліардера" Коломойського.
Кому "новому" он, по-вашему, продался?
Меня забавляет неудержимый полет вашей фантазии
Продажностью у нас никого не удивишь, от судьи Вовка до нардепа Кивы.
Но посаженых _ЗА_ЭТО_ я не припомню.
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21.08.2021 13:56 Відповісти
ну шо зюзя конечно не дурак а дурака он играет дето с лет 14-15 когда уже не убежишь как па
цан лет 10-12 и не залезешь на дерево..... вот тогда то всем становистся страшно надо из се-
бя хоть чтото представлять чтото там корчить перед девочками и товарищами и именно тогда
вова начал отрабатывать сиплый голос, если потрусить его предков они подтвердят, голос про
стуженной крысы вова отрабатывал лет с 13-14 до этого он у него был самый обычный... итак
наш зезедент играет дурачка гдето лет ок. 30... не плохо играет надо сказать... но главное не
это а то что сценические афёры давали какойто результат и пропрактиковав этот образ доста
точно долго, вова окончательно стал аферистом и на этом коне заехал сначала в вестибюль к
властьпридержащим и наконец не удовлетворившись достигнутым стал одним из них... ну тут
Костя Гришин прав на все 1000%..... и что теперь с этим поцем делать? и всем тем воинстом
апферистов которое оно привело во ласть???
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20.08.2021 17:12 Відповісти
Зеленский нагибает коломойшат
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20.08.2021 18:31 Відповісти
Прокукарекал, получи зарплату. Если бы не Семен и такие как он, была бы сейчас граница Украины под Киевской областью. И что делал лично ты весной 2014 года? Наверное на путина молился.
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20.08.2021 19:33 Відповісти
А мне Зеленский с Даниловым все больше и больше нравятся, не то что эти твари типа ох...го семенченка и кличка.
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20.08.2021 21:28 Відповісти
От дивно - Семенченко сидить вже майже пів року , але доки він нічого не казав про Зеленського - тем , про нього , практично не було ...
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20.08.2021 21:53 Відповісти
Боты аж резвятся, зарплату выдали.
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21.08.2021 04:00 Відповісти
Удивляет не то как боты мочат Семена - настоящего Героя Украины. А то, что они не заметили, это полнейший беспредел судовой, и правоохранительной системы. Просто кого захотят того и закроют, и ни за что. Несмотря ни на какие заслуги. Если такого известного человека просто так, ни за что закрыли, то обычный человек в Украине просто никто и никак не защититься. В этой стране ни защищен от тюрьмы. Но с другой стороны, ни одного большого врага Украины они не посадили, потому что все заодно.
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21.08.2021 04:31 Відповісти
Поинтересуйтесь его прежней севастопольской историей, от кого он выдвигался в местные депутаты. И с какими лозунгами.
Потом сопоставьте это с его поведением в иловайских событиях.
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21.08.2021 11:59 Відповісти
Не "обычный" а дуже хитрозроблений
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21.08.2021 08:55 Відповісти
Семенченко обычный бандюк.
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21.08.2021 09:41 Відповісти
Схоже, що з надуманими псевдонімами тільки боти і привиті, а їх висєри тільки зелені висєри
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21.08.2021 11:40 Відповісти
Думка конспіролога-антиваксера є дуже важливою.
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21.08.2021 12:01 Відповісти
еще один паЦтриот прозрел, оторвали от кормушки как и андрюшу в фате
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21.08.2021 12:13 Відповісти
Сеня так рвал жопу за Зеленского, что банил в фб на своей странице любого за слово Порошенко. Но тут что то пошло не так. Карма быстрого действия, посидит лет 5-6 на лагере, может в голове что то проясниться.
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21.08.2021 13:22 Відповісти
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