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Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Сегодня, 20 августа, в Офисе Президента состоится очередное заседание СНБО.
По его итогам в 17.30 запланирован брифинг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
При этом не уточняется, кто именно будет его давать. Отметим, что традиционно к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.
Также подчеркивается, что брифинг будет транслироваться онлайн на официальном фейсбук-странице Офиса президента.
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как к Микрону - приехал и сгорел Нотр дам, в Японию - приехал и сгорел храм, в оман ненес ВНЕЗАПНЫЙ визит - и султан склеил тапочки)
Равно как Ермака и прочую погань.