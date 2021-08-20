Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП

Сегодня, 20 августа, в Офисе Президента состоится очередное заседание СНБО.

По его итогам в 17.30 запланирован брифинг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

При этом не уточняется, кто именно будет его давать. Отметим, что традиционно к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также подчеркивается, что брифинг будет транслироваться онлайн на официальном фейсбук-странице Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине