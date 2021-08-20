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Новости Политика Украины
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Данилов (564) Зеленский (10027) СНБО (1614) Офис Президента (1325)

Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП

Сегодня, 20 августа, в Офисе Президента состоится очередное заседание СНБО.

По его итогам в 17.30 запланирован брифинг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента. 

При этом не уточняется, кто именно будет его давать. Отметим, что традиционно к прессе выходит секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также подчеркивается, что брифинг будет транслироваться онлайн на официальном фейсбук-странице Офиса президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО поручил Кабмину ввести мораторий на рекламу лекарств для борьбы с самолечением в Украине

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Если закроют НАШ, то заседание будет не зря
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20.08.2021 13:01 Ответить
так же как полгода назад "закрыли" мертветчука?
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20.08.2021 13:38 Ответить
"Попова" киевлянам назначать будут..... Сьогодні відбудеться засідання РНБО, за підсумками буде брифінг, - ОП - Цензор.НЕТ 4470
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20.08.2021 17:36 Ответить
херсонский флагштык Ермака будем обсуждать?.. позорище зеленое!!!
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20.08.2021 13:01 Ответить
Зеля не пропал? это круто. Байден поди приведет в готовность все что сможет, чтобы не было неожиданностей после нанесения визита Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП - Цензор.НЕТ 6699
как к Микрону - приехал и сгорел Нотр дам, в Японию - приехал и сгорел храм, в оман ненес ВНЕЗАПНЫЙ визит - и султан склеил тапочки)
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20.08.2021 13:05 Ответить
Бубочка знов про квартально-фейкові санкції буде дзвонити...)))

Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП - Цензор.НЕТ 8014
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20.08.2021 13:11 Ответить
Чёт я не помню на каких выборах украинцы выбирали Данилова на роль де-факто-президента.
Равно как Ермака и прочую погань.
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20.08.2021 13:14 Ответить
та срать усім на клоуна Зеленського і його шоблу.
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20.08.2021 13:51 Ответить
Президент,сново какого то олигарха к ногтю!Хоть бы мародера.
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20.08.2021 18:43 Ответить
 
 