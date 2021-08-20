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Сьогодні відбудеться засідання РНБО, за підсумками буде брифінг, - ОП
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 20 серпня, в Офісі Президента відбудеться чергове засідання РНБО.
За його підсумками о 17.30 заплановано брифінг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
При цьому не уточнюється, хто саме буде його давати. Зазначимо, що традиційно до преси виходить секретар РНБО Олексій Данілов.
Також підкреслюється, що брифінг буде транслюватися онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Президента.
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как к Микрону - приехал и сгорел Нотр дам, в Японию - приехал и сгорел храм, в оман ненес ВНЕЗАПНЫЙ визит - и султан склеил тапочки)
Равно как Ермака и прочую погань.