Сьогодні відбудеться засідання РНБО, за підсумками буде брифінг, - ОП

Сьогодні, 20 серпня, в Офісі Президента відбудеться чергове засідання РНБО.

За його підсумками о 17.30 заплановано брифінг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

При цьому не уточнюється, хто саме буде його давати. Зазначимо, що традиційно до преси виходить секретар РНБО Олексій Данілов.

Також підкреслюється, що брифінг буде транслюватися онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Президента.

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