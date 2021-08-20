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Новини Політика України
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Сьогодні відбудеться засідання РНБО, за підсумками буде брифінг, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сьогодні відбудеться засідання РНБО, за підсумками буде брифінг, - ОП

Сьогодні, 20 серпня, в Офісі Президента відбудеться чергове засідання РНБО.

За його підсумками о 17.30 заплановано брифінг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

При цьому не уточнюється, хто саме буде його давати. Зазначимо, що традиційно до преси виходить секретар РНБО Олексій Данілов.

Також підкреслюється, що брифінг буде транслюватися онлайн на офіційній фейсбук-сторінці Офісу Президента.

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Если закроют НАШ, то заседание будет не зря
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20.08.2021 13:01 Відповісти
так же как полгода назад "закрыли" мертветчука?
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20.08.2021 13:38 Відповісти
"Попова" киевлянам назначать будут..... Сьогодні відбудеться засідання РНБО, за підсумками буде брифінг, - ОП - Цензор.НЕТ 4470
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20.08.2021 17:36 Відповісти
херсонский флагштык Ермака будем обсуждать?.. позорище зеленое!!!
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20.08.2021 13:01 Відповісти
Зеля не пропал? это круто. Байден поди приведет в готовность все что сможет, чтобы не было неожиданностей после нанесения визита Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП - Цензор.НЕТ 6699
как к Микрону - приехал и сгорел Нотр дам, в Японию - приехал и сгорел храм, в оман ненес ВНЕЗАПНЫЙ визит - и султан склеил тапочки)
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20.08.2021 13:05 Відповісти
Бубочка знов про квартально-фейкові санкції буде дзвонити...)))

Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП - Цензор.НЕТ 8014
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20.08.2021 13:11 Відповісти
Чёт я не помню на каких выборах украинцы выбирали Данилова на роль де-факто-президента.
Равно как Ермака и прочую погань.
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20.08.2021 13:14 Відповісти
та срать усім на клоуна Зеленського і його шоблу.
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20.08.2021 13:51 Відповісти
Президент,сново какого то олигарха к ногтю!Хоть бы мародера.
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20.08.2021 18:43 Відповісти
 
 