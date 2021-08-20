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Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слухи о своей отставке. Он отметил, что покидать пост пока не собирается.
Об этом он заявил сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам главы ВР, с ним не обсуждалась вероятность отставки.
"Я в отставку точно не собираюсь. Ко мне никто за подписными листами не обращался", - отметил Разумков.
Вместе с тем он напомнил, что согласно процедуре, его могут действительно отправить в отставку, если народные депутаты выразят такое желание.
"Закон один для всех. Даже для меня ... Если будет желание у народных депутатов, это право Верховной Рады - изменить голову", - отмечает глава парламента.
Топ комментарии
+11 Не один из 73%
показать весь комментарий20.08.2021 13:17
+10 5 копійок
показать весь комментарий20.08.2021 13:17
+9 Панас Стець
показать весь комментарий20.08.2021 13:19
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подумайте на досуге
... а придётся
Разумков хоть пытается быть самостоятельным и совсем уж безумные прихоти зевовы и его сброда отбивать, причем иногда вполне успешно.
Ведь объявить о роспуска Рады и назначить внеочередные выборы может только президент.
Зевова, конечно, круглый дурак, но инстинкт самосохранения работает и у таких дураков.
Ведь в следующей Раде, будут выборы очередными или внеочередными, уже никогда не будет моносброда и такого количества зелёного стада, а значит зевова потеряет всякое влияние на Раду и, соответстнно, значительную часть своей власти.
Только одной этой фразой Разумков ставит себя любимого выше Закона...
можешь не успеть в аэропорт
Точно можна констатувати що всі три гілки: нашої але продажної державної,
прокремлівської антиукраїнської влади законодавчої, виконавчої і судової.
Вини тимчасово захоплені лютими ворогами України, агентами - кремля!