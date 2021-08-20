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Новости Политика Украины
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ВР (9407) отставка (1008) Разумков Дмитрий (1314)

Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отреагировал на слухи о своей отставке. Он отметил, что покидать пост пока не собирается.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам главы ВР, с ним не обсуждалась вероятность отставки.

"Я в отставку точно не собираюсь. Ко мне никто за подписными листами не обращался", - отметил Разумков.

Вместе с тем он напомнил, что согласно процедуре, его могут действительно отправить в отставку, если народные депутаты выразят такое желание.

"Закон один для всех. Даже для меня ... Если будет желание у народных депутатов, это право Верховной Рады - изменить голову", - отмечает глава парламента.

Читайте также: В Раде хватит голосов, чтобы принять законопроект о большом гербе Украины в первом чтении, - Разумков

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Топ комментарии
+11
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков - Цензор.НЕТ 1344
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20.08.2021 13:17
+10
Тебе звідти і бітою не виженеш.
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20.08.2021 13:17
+9
ты не собераешься... тебя соберут. и побежишь в свои "регионы"... теперь "ле хаем".
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20.08.2021 13:19
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Тебе звідти і бітою не виженеш.
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20.08.2021 13:17 Ответить
ворог котрий гризеться з твоїм вором- твій тимчасовий попутчик!
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20.08.2021 13:23 Ответить
Він може виявитись ще більшим ворогом ніж лялька на мотузочках.
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20.08.2021 13:27 Ответить
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков - Цензор.НЕТ 1344
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20.08.2021 13:17 Ответить
Разумков следующий.
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20.08.2021 13:17 Ответить
В смысле следующий на вылет?
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20.08.2021 13:28 Ответить
Президент. Буду голосовать за него, как и большинство.
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20.08.2021 13:35 Ответить
а вы не думали, папаша, почему в опросах общественного мнения о рейтинге политиков напрочь табуирован пан Кличко?
подумайте на досуге
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20.08.2021 14:16 Ответить
Даже не мечтай!
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20.08.2021 14:38 Ответить
Пшел вон.
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20.08.2021 13:18 Ответить
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков - Цензор.НЕТ 9710
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20.08.2021 13:18 Ответить
И начало эпохи зубажиння
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20.08.2021 13:28 Ответить
Скоро подъём начнется.
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20.08.2021 13:34 Ответить
40%
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20.08.2021 13:42 Ответить
И три звёздочки.
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20.08.2021 13:49 Ответить
ты не собераешься... тебя соберут. и побежишь в свои "регионы"... теперь "ле хаем".
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20.08.2021 13:19 Ответить
нет уж, голова ВР это вторая ГЛАВНАЯ ветвь власти , пусть он и враг, но в делишках вовы в борьбе за сцарствование- он временный попутчик оппозиции
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20.08.2021 13:21 Ответить
вова типа не мечтай меня скушать и виталиком закусить!!!
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20.08.2021 13:19 Ответить
Видели какое зедебильное величие,ДА же для меня.
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20.08.2021 13:20 Ответить
А тебя никто и не спрашивает. Януковощ и его кодла тоже собирались подохнуть на Банковой и на Грушевского в своих кабинетах от старости....
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20.08.2021 13:22 Ответить
Не отставка нужна в смене Разумкова на ручную свинью Ермака Стефанчука а ВЫБОРЫ!!!
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20.08.2021 13:25 Ответить
Выборы нужны - Вы абсолютно правы Только надо не допускать до голосования наш патологически "умный народ". Народу мало было вора - грабителя - рецидивиста Януковича, так он ещё выбрал во время войны дезертира - продажную куклу, сцикливого наркушу и афериста.... Кто будет следующий? Мертведчук? Новинский? Добкин? Рабинович? Шарий? Не удивлюсь никому....
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20.08.2021 15:03 Ответить
Фьодорич теж нікуди не збирався...
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20.08.2021 13:27 Ответить
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков

... а придётся
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20.08.2021 13:27 Ответить
То есть вы хотите, чтобы Разумкова сменил Стефанчук, который будет выполнять все прихоти зевовы беспрекословно? И чем же это лучше?
Разумков хоть пытается быть самостоятельным и совсем уж безумные прихоти зевовы и его сброда отбивать, причем иногда вполне успешно.
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20.08.2021 13:33 Ответить
необязательно из зелёных... думаю, что будут внеочередные выборы в Раду
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20.08.2021 13:36 Ответить
А я думаю, что никаких внеочередных выборов не будет.
Ведь объявить о роспуска Рады и назначить внеочередные выборы может только президент.
Зевова, конечно, круглый дурак, но инстинкт самосохранения работает и у таких дураков.
Ведь в следующей Раде, будут выборы очередными или внеочередными, уже никогда не будет моносброда и такого количества зелёного стада, а значит зевова потеряет всякое влияние на Раду и, соответстнно, значительную часть своей власти.
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20.08.2021 14:41 Ответить
или собрать 154 подписи
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20.08.2021 15:34 Ответить
А кто тебя будет спрашивать, сын русского отца
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20.08.2021 13:29 Ответить
"Закон один для всех. Даже для меня"

Только одной этой фразой Разумков ставит себя любимого выше Закона...
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20.08.2021 13:31 Ответить
Ця ГНИДА захищає ворожий Україні прокацапський канал "наш". І одночасно є головою ВР України. Це - не нормально! В відставку хитродупу ригівську нечисть!
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20.08.2021 13:34 Ответить
Сколько "вражеских" каналов осталось?
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20.08.2021 13:37 Ответить
так могут и не спросить
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20.08.2021 13:41 Ответить
а жаль... сам не уйдёт - его уйдут...
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20.08.2021 14:07 Ответить
напрасно
можешь не успеть в аэропорт
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20.08.2021 14:14 Ответить
Сам себе поднимает срок.
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20.08.2021 14:40 Ответить
А напрасно Разумков не собирается в отставку. Рыгам делать нечего в ВР.
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20.08.2021 15:21 Ответить
А потом побежит восстанавливаться через суд.
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20.08.2021 15:44 Ответить
Я у відставку точно не збираюся, - Разумков - Цензор.НЕТ 3784

Точно можна констатувати що всі три гілки: нашої але продажної державної,
прокремлівської антиукраїнської влади законодавчої, виконавчої і судової.
Вини тимчасово захоплені лютими ворогами України, агентами - кремля!
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20.08.2021 17:11 Ответить
 
 