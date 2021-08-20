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Я у відставку точно не збираюся, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на чутки про свою відставку. Він зазначив, що залишати пост поки не збирається.
Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами голови ВР, з ним не обговорювалася можливість відставки.
"Я у відставку точно не збираюся. До мене ніхто за підписними листами не звертався", - зазначив Разумков.
Разом з тим він нагадав, що згідно з процедурою, його можуть дійсно відправити у відставку, якщо народні депутати висловлять таке бажання.
"Закон один для всіх. Навіть для мене ... Якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної Ради - змінити голову", - зазначає очільник парламенту.
Топ коментарі
+11 Не один из 73%
показати весь коментар20.08.2021 13:17
+10 5 копійок
показати весь коментар20.08.2021 13:17
+9 Панас Стець
показати весь коментар20.08.2021 13:19
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Будь ласка, зачекайте...
подумайте на досуге
... а придётся
Разумков хоть пытается быть самостоятельным и совсем уж безумные прихоти зевовы и его сброда отбивать, причем иногда вполне успешно.
Ведь объявить о роспуска Рады и назначить внеочередные выборы может только президент.
Зевова, конечно, круглый дурак, но инстинкт самосохранения работает и у таких дураков.
Ведь в следующей Раде, будут выборы очередными или внеочередными, уже никогда не будет моносброда и такого количества зелёного стада, а значит зевова потеряет всякое влияние на Раду и, соответстнно, значительную часть своей власти.
Только одной этой фразой Разумков ставит себя любимого выше Закона...
можешь не успеть в аэропорт
Точно можна констатувати що всі три гілки: нашої але продажної державної,
прокремлівської антиукраїнської влади законодавчої, виконавчої і судової.
Вини тимчасово захоплені лютими ворогами України, агентами - кремля!