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Новини Політика України
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ВР (7519) відставка (780) Разумков Дмитро (1258)

Я у відставку точно не збираюся, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я у відставку точно не збираюся, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відреагував на чутки про свою відставку. Він зазначив, що залишати пост поки не збирається.

Про це він заявив сьогодні під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами голови ВР, з ним не обговорювалася можливість відставки.

"Я у відставку точно не збираюся. До мене ніхто за підписними листами не звертався", - зазначив Разумков.

Разом з тим він нагадав, що згідно з процедурою, його можуть дійсно відправити у відставку, якщо народні депутати висловлять таке бажання.

"Закон один для всіх. Навіть для мене ... Якщо буде бажання у народних депутатів, це право Верховної Ради - змінити голову", - зазначає очільник парламенту.

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Топ коментарі
+11
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков - Цензор.НЕТ 1344
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20.08.2021 13:17
+10
Тебе звідти і бітою не виженеш.
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20.08.2021 13:17
+9
ты не собераешься... тебя соберут. и побежишь в свои "регионы"... теперь "ле хаем".
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20.08.2021 13:19
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Тебе звідти і бітою не виженеш.
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20.08.2021 13:17 Відповісти
ворог котрий гризеться з твоїм вором- твій тимчасовий попутчик!
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20.08.2021 13:23 Відповісти
Він може виявитись ще більшим ворогом ніж лялька на мотузочках.
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20.08.2021 13:27 Відповісти
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков - Цензор.НЕТ 1344
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20.08.2021 13:17 Відповісти
Разумков следующий.
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20.08.2021 13:17 Відповісти
В смысле следующий на вылет?
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20.08.2021 13:28 Відповісти
Президент. Буду голосовать за него, как и большинство.
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20.08.2021 13:35 Відповісти
а вы не думали, папаша, почему в опросах общественного мнения о рейтинге политиков напрочь табуирован пан Кличко?
подумайте на досуге
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20.08.2021 14:16 Відповісти
Даже не мечтай!
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20.08.2021 14:38 Відповісти
Пшел вон.
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20.08.2021 13:18 Відповісти
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков - Цензор.НЕТ 9710
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20.08.2021 13:18 Відповісти
И начало эпохи зубажиння
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20.08.2021 13:28 Відповісти
Скоро подъём начнется.
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20.08.2021 13:34 Відповісти
40%
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20.08.2021 13:42 Відповісти
И три звёздочки.
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20.08.2021 13:49 Відповісти
ты не собераешься... тебя соберут. и побежишь в свои "регионы"... теперь "ле хаем".
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20.08.2021 13:19 Відповісти
нет уж, голова ВР это вторая ГЛАВНАЯ ветвь власти , пусть он и враг, но в делишках вовы в борьбе за сцарствование- он временный попутчик оппозиции
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20.08.2021 13:21 Відповісти
вова типа не мечтай меня скушать и виталиком закусить!!!
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20.08.2021 13:19 Відповісти
Видели какое зедебильное величие,ДА же для меня.
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20.08.2021 13:20 Відповісти
А тебя никто и не спрашивает. Януковощ и его кодла тоже собирались подохнуть на Банковой и на Грушевского в своих кабинетах от старости....
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20.08.2021 13:22 Відповісти
Не отставка нужна в смене Разумкова на ручную свинью Ермака Стефанчука а ВЫБОРЫ!!!
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20.08.2021 13:25 Відповісти
Выборы нужны - Вы абсолютно правы Только надо не допускать до голосования наш патологически "умный народ". Народу мало было вора - грабителя - рецидивиста Януковича, так он ещё выбрал во время войны дезертира - продажную куклу, сцикливого наркушу и афериста.... Кто будет следующий? Мертведчук? Новинский? Добкин? Рабинович? Шарий? Не удивлюсь никому....
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20.08.2021 15:03 Відповісти
Фьодорич теж нікуди не збирався...
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20.08.2021 13:27 Відповісти
Я в отставку точно не собираюсь, - Разумков

... а придётся
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20.08.2021 13:27 Відповісти
То есть вы хотите, чтобы Разумкова сменил Стефанчук, который будет выполнять все прихоти зевовы беспрекословно? И чем же это лучше?
Разумков хоть пытается быть самостоятельным и совсем уж безумные прихоти зевовы и его сброда отбивать, причем иногда вполне успешно.
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20.08.2021 13:33 Відповісти
необязательно из зелёных... думаю, что будут внеочередные выборы в Раду
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20.08.2021 13:36 Відповісти
А я думаю, что никаких внеочередных выборов не будет.
Ведь объявить о роспуска Рады и назначить внеочередные выборы может только президент.
Зевова, конечно, круглый дурак, но инстинкт самосохранения работает и у таких дураков.
Ведь в следующей Раде, будут выборы очередными или внеочередными, уже никогда не будет моносброда и такого количества зелёного стада, а значит зевова потеряет всякое влияние на Раду и, соответстнно, значительную часть своей власти.
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20.08.2021 14:41 Відповісти
или собрать 154 подписи
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20.08.2021 15:34 Відповісти
А кто тебя будет спрашивать, сын русского отца
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20.08.2021 13:29 Відповісти
"Закон один для всех. Даже для меня"

Только одной этой фразой Разумков ставит себя любимого выше Закона...
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20.08.2021 13:31 Відповісти
Ця ГНИДА захищає ворожий Україні прокацапський канал "наш". І одночасно є головою ВР України. Це - не нормально! В відставку хитродупу ригівську нечисть!
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20.08.2021 13:34 Відповісти
Сколько "вражеских" каналов осталось?
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20.08.2021 13:37 Відповісти
так могут и не спросить
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20.08.2021 13:41 Відповісти
а жаль... сам не уйдёт - его уйдут...
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20.08.2021 14:07 Відповісти
напрасно
можешь не успеть в аэропорт
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20.08.2021 14:14 Відповісти
Сам себе поднимает срок.
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20.08.2021 14:40 Відповісти
А напрасно Разумков не собирается в отставку. Рыгам делать нечего в ВР.
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20.08.2021 15:21 Відповісти
А потом побежит восстанавливаться через суд.
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20.08.2021 15:44 Відповісти
Я у відставку точно не збираюся, - Разумков - Цензор.НЕТ 3784

Точно можна констатувати що всі три гілки: нашої але продажної державної,
прокремлівської антиукраїнської влади законодавчої, виконавчої і судової.
Вини тимчасово захоплені лютими ворогами України, агентами - кремля!
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20.08.2021 17:11 Відповісти
 
 