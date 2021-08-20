Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Меркель уже приехала в Александровский сад, где возложила венок у Могилы Неизвестного Солдата.

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