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Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Меркель уже приехала в Александровский сад, где возложила венок у Могилы Неизвестного Солдата.

Читайте также: После визита в Москву Меркель может привезти некоторые гарантии по транзиту газа по территории Украины, - Зеленский

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Топ комментарии
+12
"Меркель уже приехала в Александровский сад, где возложила венок у Могилы Неизвестного Солдата."

Экскурсия по Одессе.
- Посмотрите направо - это памятник неизвестному матросу Изе Рабиновичу...
- Простите, как же неизвестному, если вы назвали имя этого самого матроса?
- Неизвестно, был ли Изя матросом... Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 5839
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20.08.2021 14:25
+8
Вот он мне лично подтвердил, что с }{уйлом мне хуже не будет. Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 207
Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 8080
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20.08.2021 14:20
+6
Встреча двух рейхфюреров,ни чего хорошего не принесёт для Украины
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20.08.2021 14:23
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***** мєтнулась до ***** Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 2902
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20.08.2021 14:19 Ответить
йа-йа, Анхела!, йа-йа!))
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20.08.2021 14:20 Ответить
"...ла-ла-ла-ла !" Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 3755

.
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20.08.2021 17:24 Ответить
Вот он мне лично подтвердил, что с }{уйлом мне хуже не будет. Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 207
Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 8080
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20.08.2021 14:20 Ответить
"Меркель уже приехала в Александровский сад, где возложила венок у Могилы Неизвестного Солдата."

Экскурсия по Одессе.
- Посмотрите направо - это памятник неизвестному матросу Изе Рабиновичу...
- Простите, как же неизвестному, если вы назвали имя этого самого матроса?
- Неизвестно, был ли Изя матросом... Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 5839
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20.08.2021 14:25 Ответить
Шикарный анекдот
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20.08.2021 14:42 Ответить
орден раз.
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20.08.2021 14:21 Ответить
кстати, по дипломатическому протоколу Анжеле должны перед пенсионом вручить руссский

"Орден дружбы народов" - между руссскими и "гансами"

(можем повторить, пля !!) Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 4796
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20.08.2021 17:27 Ответить
Интересно какие вакансии сейчас есть в Газпроме.
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20.08.2021 14:21 Ответить
Кресло в совете директоров.
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20.08.2021 15:22 Ответить
За "дивидентами" пожаловала!
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20.08.2021 14:21 Ответить
Нічого особистого, тільки бізнес.
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20.08.2021 14:22 Ответить
А я про що?
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20.08.2021 14:30 Ответить
Дякую за співпрацю
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20.08.2021 14:35 Ответить
Привезе Вовачкі інструкції від *****.
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20.08.2021 14:22 Ответить
Встреча двух рейхфюреров,ни чего хорошего не принесёт для Украины
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20.08.2021 14:23 Ответить
Це приїхала підписати контракт на трудоустройство на поток -2---а нам буде розповідати про трактор в полі дир дир дир-ми за мир
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20.08.2021 14:25 Ответить
из етой прощальнoй поездки по местам боевой славы вермахта - тетка орденоноской свалит на пенсию....
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20.08.2021 14:25 Ответить
возможно Путлер ей еще и своих собак подарит на прощание
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20.08.2021 14:31 Ответить
а мы ей еще своих щенков подкинем - а шо б ей пенсия газом не казалась...
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20.08.2021 14:36 Ответить
Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 8673 Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 3390
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20.08.2021 17:28 Ответить
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20.08.2021 17:32 Ответить
Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 3961
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20.08.2021 14:26 Ответить
********** мессадж нашему головному недомерку привезет...
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20.08.2021 14:29 Ответить
ваш там каким боком Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 1100
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20.08.2021 15:00 Ответить
после вашего недомерка к нашему - поход за орденами! Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 8310
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20.08.2021 15:03 Ответить
стремно как то - и вроде хромосома лишняя у тебя есть, а мозгов как не было так и нет.
и такие фрики как ты называют украинцев "адин нарот" и "братьями"?...
командир нам мать родная, замполит отец родной
нахера семья такая - лучше был бы сиротой...
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20.08.2021 15:07 Ответить
залезь в консерву взад.. быть тебе в консерве или в заду твой выбор канешна=)))
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20.08.2021 15:40 Ответить
фи, ольгинский, не опускайся до маскальни, шо тоже ваши братья...,
но туповатее и не субьектные....
може вам их пойти повоевать и набратячить по семейному так? Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 2375
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20.08.2021 15:56 Ответить
Зад, взад, сразу видно зауральского петуха, говорят у вас там все такие
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20.08.2021 17:08 Ответить
Комсомолка, доброволка, прилетела к ху...лу харчеваться, ведь на пенсию хрен проживешь.
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20.08.2021 14:31 Ответить


На данный момент состояние 66-летней Меркель оценивается примерно в 3 миллиона евро.
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20.08.2021 14:52 Ответить
3 миллиона - не 3 миллиарда
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20.08.2021 15:00 Ответить
Да , но 3 миллиарда , это даже не 1 триллион Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 7282
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20.08.2021 16:52 Ответить
Хроника одного президента

‎19.‎08.‎2021

Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.

1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.

(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл. ‎
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20.08.2021 14:32 Ответить
Значить слід чекати на новий пакт від фрау ріббентроп і *****.
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20.08.2021 14:36 Ответить
Всі бідкаються за те шо ***** перестане качати газ через Україну, мовляв шо це дає йому шанс напасти та т.і. Та ***** вже напав, а від тої труби простим людям абсолютно нічого не перепадає. Перепадає тим хто присосався до цієї труби та рівному місті стриже бабло. Треба турбуватись чого до сих пір в Україні не розробляють видобуток власного газу?
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20.08.2021 14:37 Ответить
Та почекай. Подивись хто лідери в дерибані землі. Харківська і Полтавська обл. А там серед полів газові родовища. Тільки вони вже не будуть державними.
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20.08.2021 14:41 Ответить
Свой кабинет в "Газпроме" поехала рассматривать.
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20.08.2021 14:39 Ответить
ох не вовремя вы клована отбулавили,
ну ладно бы войны не было и страна в шоколаде и оставалось шо б тока поржать с недомерка! - не..... сподобились..

сумно, панове!
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20.08.2021 14:45 Ответить
А как сам? Борешься с деменцией Байдена? Рисуешь пентаграммы? Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 5893
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20.08.2021 15:42 Ответить
хера ты, медленный, пентослова знаешь - скрепу перевтыкнул и зарботало наполовину? Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 3533
не не борюсь и не рисую - иногда, под настоение над кацапней стебусь...
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20.08.2021 15:51 Ответить
***** твоё ещё живое? Петушок
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20.08.2021 17:14 Ответить
а шо, зе-билл ещё будет её принимать? Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 891
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20.08.2021 14:46 Ответить
с трудовой книжкой, или пока так?
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20.08.2021 14:49 Ответить
Приехала порешать вопросы своей безбедной старости
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20.08.2021 14:56 Ответить
Фрау Рібентроп
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20.08.2021 15:18 Ответить
Да уж.Возложила цветы к могиле неизвестного солдата.Визит начался с унижения,как подготовительный этап к самой встрече.Разогрели бабушку прелюдией у огонька Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным - Цензор.НЕТ 5689
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20.08.2021 15:20 Ответить
Обговаривают окончательную цену за которую будет продана Украина.
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20.08.2021 15:21 Ответить
Ну или свинособакия твоя
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20.08.2021 17:14 Ответить
Циничная бабко,уже стесняется ,перед пенсией к будущему работодателю резюме привезла.
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20.08.2021 15:37 Ответить
 
 