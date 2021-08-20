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Меркель прибыла в Москву, где встретится с Путиным
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что Меркель уже приехала в Александровский сад, где возложила венок у Могилы Неизвестного Солдата.
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Экскурсия по Одессе.
- Посмотрите направо - это памятник неизвестному матросу Изе Рабиновичу...
- Простите, как же неизвестному, если вы назвали имя этого самого матроса?
- Неизвестно, был ли Изя матросом...
"Орден дружбы народов" - между руссскими и "гансами"
(можем повторить, пля !!)
и такие фрики как ты называют украинцев "адин нарот" и "братьями"?...
командир нам мать родная, замполит отец родной
нахера семья такая - лучше был бы сиротой...
но туповатее и не субьектные....
може вам их пойти повоевать и набратячить по семейному так?
На данный момент состояние 66-летней Меркель оценивается примерно в 3 миллиона евро.
19.08.2021
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
ну ладно бы войны не было и страна в шоколаде и оставалось шо б тока поржать с недомерка! - не..... сподобились..
сумно, панове!
не не борюсь и не рисую - иногда, под настоение над кацапней стебусь...