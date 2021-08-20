6180 41
Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр написал на своей странице в Facebook.
"Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.
К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов", - написал он.
Топ комментарии
+21 Одержимый
показать весь комментарий20.08.2021 14:41
+18 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий20.08.2021 14:55
+12 Одержимый
показать весь комментарий20.08.2021 14:44
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
раньше клоуны не могли пригоасить ?
"Вот час все брошу и помчусь к вам ? Звиняйте !"
а на зрозумілій всім бюрократам візантійскій мові - конкретно і відверто
У нього є чудовий будинок у найдорожчому районі м. Гамбург, це Німеччина.
Будинок на березі Ельби.
Сама бачила, коли була в Гамбурзі.
До речи, німці дуже ******* братів Кличко, вони там раніше дуже часто знімались у різних рекламах спортивних товарів.
Думаю, що туди він може уїхати в будь-який момент, але йому подобається бути нашим мером.
Мені, як киянці, він теж подобається у цій якості.
Клічко - один з найкращих у світі боксерів !!!
А хто знає світових боксерів зі здібностями Ціцерона
у боксера в підпорядкуванні ціла армія комунальників-прибиральників-ремонтувальників
Hellis@13Hellis_13 18 авг.
...Кличко планируют, поправ конституцию, снять на заседании РНБО в пятницу, то рассчитали эти гниды идеально:
1. весь центр перекрыт - подготовка к параду. В центре куча войск
2. Киев в пятницу к обеду опустеет минимум на треть. Впереди 4 выходных.
Вы тиичный продукт сталинской селекции, логически мыслить вам сложно, а оценочно-критичное вам вообще недоступно.