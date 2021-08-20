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Киев (10131) Кличко (2395) СНБО (1614)

Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

"Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.

К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня состоится заседание СНБО, по итогам будет брифинг, - ОП

Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал 01

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Топ комментарии
+21
Кличко теоретически послал Зеленского, прикольно.
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20.08.2021 14:41
+18
правильно ответил!
"Вот час все брошу и помчусь к вам ? Звиняйте !" Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал - Цензор.НЕТ 1098
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20.08.2021 14:55
+12
От Чернигова до Киева 2 часа ехать. Захотел, приехал бы. А так чисто послал их.
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20.08.2021 14:44
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Кличко теоретически послал Зеленского, прикольно.
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20.08.2021 14:41 Ответить
он в Чернигове
раньше клоуны не могли пригоасить ?
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20.08.2021 14:42 Ответить
От Чернигова до Киева 2 часа ехать. Захотел, приехал бы. А так чисто послал их.
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20.08.2021 14:44 Ответить
правильно ответил!
"Вот час все брошу и помчусь к вам ? Звиняйте !" Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал - Цензор.НЕТ 1098
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20.08.2021 14:55 Ответить
Засідання асоціації міст скасувати? Та він же - голова асоціації, йому належить хоча би відкрити засідання...
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20.08.2021 15:00 Ответить
Зараз не 2 години, там зелені третій рік трасу відремонтувати не можуть (велике будівництво, ****), тому там все перерито і тягучки...
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20.08.2021 15:08 Ответить
Нифига. Трассу жту уже второй год делают и судя по тому что я видел, не намного продвинулись. Как можно 2 года делать 150 км?! Постоянный затор возле с.Сокирин, Гарбузин, Остер... Дорога занимает 4 часа если повезет. Пятница и воскресенье вечер- все 5 часов. А было 2
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20.08.2021 23:56 Ответить
не теоритично.
а на зрозумілій всім бюрократам візантійскій мові - конкретно і відверто
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20.08.2021 15:09 Ответить
Куди поїхав, додому, в Штати?
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20.08.2021 14:45 Ответить
Виталик раздал все свободные куски земли своим застройщикам и удовлетворенный уехал отдыхать к пацанам в Чернигов. Сам себя подставляет перед зебилами, надо было не порошком от огнетушителя обсыпать его было, а по лицу бить больно этим огнетушителем. время ушло, земля киевлян раздеребанена.
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20.08.2021 14:53 Ответить
Віталій Кличко - обраний киянами мер Києва. І срать ми хотіли на хотелки Зеленського і його посіпак.
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20.08.2021 15:10 Ответить
У Кличка немає дому в Штатах.
У нього є чудовий будинок у найдорожчому районі м. Гамбург, це Німеччина.
Будинок на березі Ельби.
Сама бачила, коли була в Гамбурзі.
До речи, німці дуже ******* братів Кличко, вони там раніше дуже часто знімались у різних рекламах спортивних товарів.
Думаю, що туди він може уїхати в будь-який момент, але йому подобається бути нашим мером.
Мені, як киянці, він теж подобається у цій якості.
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20.08.2021 14:55 Ответить
і тільки 73/43%зебіли безпідставно брешуть на Кличка. Нє, в нього є свої факапи - але зебіли жодного з них не згадують, лише **********...
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20.08.2021 15:06 Ответить
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Так, Україні треба йти до кінця. Якщо обрали мером тупу колоду Кличка, то відповідно обрали і дурака Зеленського.
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20.08.2021 15:09 Ответить
Кличко, конечно не Цицерон. Но многим "особенно умным" критиканам он по уму фору даст.
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20.08.2021 16:49 Ответить
Кличко, конечно не Цицерон. Klitschko says he was invited to NSDC meeting, but he can't attend due to trip to Chernihiv region - Цензор.НЕТ 3314

Клічко - один з найкращих у світі боксерів !!!
А хто знає світових боксерів зі здібностями Ціцерона Klitschko says he was invited to NSDC meeting, but he can't attend due to trip to Chernihiv region - Цензор.НЕТ 7437
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20.08.2021 19:51 Ответить
а я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. )
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20.08.2021 14:48 Ответить
Они его так и пригласили, что б о отказался)) Вопрос в другом, а что вообще делать мэру города, любого, в СНБО? Я понимаю что этот...ммм.. орган, уже давно превратился в любимую погремуху зеклоуна, но может хотя бы формально пусть остается в рамках приличия. А то может туда еще поплавского пригласить или сердючку с зайцем?
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20.08.2021 14:50 Ответить
а питання злагодженості взаємодії в разі чого - це що "пустий звук"?
у боксера в підпорядкуванні ціла армія комунальників-прибиральників-ремонтувальників
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20.08.2021 15:12 Ответить
А СНБО дает работу коммунальщикам и т.д?)))
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20.08.2021 15:55 Ответить


Hellis@13Hellis_13 18 авг.

...Кличко планируют, поправ конституцию, снять на заседании РНБО в пятницу, то рассчитали эти гниды идеально:
1. весь центр перекрыт - подготовка к параду. В центре куча войск
2. Киев в пятницу к обеду опустеет минимум на треть. Впереди 4 выходных.
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20.08.2021 14:51 Ответить
Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал - Цензор.НЕТ 4713
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20.08.2021 15:11 Ответить
Я смотрю наш Ирогек L в ФБ у Сони Кошкиной отметился и попал под раздачу)))
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20.08.2021 16:06 Ответить
Типа занят..."работяга".. позер...(к Фирташу в Вену смотался бы лучше, как тогда когда портфели делили у него после Майдана или в родной Гамбург).. Ну пригласили - не приехал, следующий раз не пригласят ( обидится). Ну да бог с ними со всеми.., там один черт нормальных нет, одна колода засаленных карт.
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20.08.2021 14:53 Ответить
Не везет жителям городов у нас, выбирать не из кого, выбирают или косящего под наивного Виталика, "блатного" Филатова или откроевенных кацапов Труханова и всяких Вилкулов.
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20.08.2021 15:00 Ответить
Ассоциация городов, пожалуй, вместе с армией, единственная реальная сила оставшаяся в Украине после отставки Авакова.
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20.08.2021 14:56 Ответить
Ваша ОПГ мэров является всего лишь альтернативной веткой для коррупционеров, типа независимой от зеленых младо-рыгов.
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20.08.2021 15:02 Ответить
Не пора ли уже на рашу отбіть,а то надоел ті всем.
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20.08.2021 16:07 Ответить
Когда нечего ответить про воров-меров всегда обвиняй киевлянина в том что он кацап.
Вы тиичный продукт сталинской селекции, логически мыслить вам сложно, а оценочно-критичное вам вообще недоступно.
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20.08.2021 16:16 Ответить
Оценочно-критичное не является основанием для нарушения Закона и Конституции, что Москаль доступно и объяснил.
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20.08.2021 16:24 Ответить
Пропадет Украина без Педаля)
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20.08.2021 14:58 Ответить
Будут грабить Киев с шуточками про голодомор.
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20.08.2021 15:05 Ответить
Короче попередили:-"Віталя,тікай з села,бо буде атата!")))
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20.08.2021 15:06 Ответить
Педалик. пришел к власти в составе междусобойчика на горбу Майдана и Небесной Сотни.За это время сильно обеднел вместе другими членами междусобойчика.Ждет его судьба Лени -Космоса.
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20.08.2021 15:10 Ответить
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А по ходу боксёр усцался .
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20.08.2021 15:15 Ответить
да, прямо...
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20.08.2021 15:24 Ответить
Черговий раз опустив шісток Бєні і Ахмєта.
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20.08.2021 15:31 Ответить
У перекдаді на боксерську лексику, Кличко відправив Зельцмана у нокдаун хуком зліва.
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20.08.2021 15:47 Ответить
Нах зелю і нах зеліну імітацію роботи якою керують єрмаки, портнови, татарови
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22.08.2021 10:06 Ответить
 
 