Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО, но он не пойдет - уехал

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание СНБО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

"Мне позвонили из Офиса Президента и пригласили на сегодняшнее заседание СНБО. За два с половиной часа до его начала.

К сожалению, физически не смогу присутствовать. Потому, после проверки работ на Подольско-Воскресенском мостовом переходе, уже уехал в рабочую поездку по делам Ассоциации городов Украины в Чернигов", - написал он.

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