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Новости Политика Украины
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Министерство культуры и информационной политики (350) Ткаченко Александр (295) язык (917)

"Продолжаем нашу мягкую украинизацию": Минкульт запустил онлайн-проект по тестированию и изучению госязыка

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Продолжаем нашу мягкую украинизацию": Минкульт запустил онлайн-проект по тестированию и изучению госязыка

Министерство культуры и информационной политики запускает тест на уровень знания украинского языка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".

Каждый желающий сможет проверить свой уровень владения украинским с помощью системы, которая имеет действенные алгоритмы. Сложность вопросов регулируется индивидуально, в зависимости от предыдущих ответов.

Кроме этого, на портале есть 15 уроков, где в интерактивном формате можно изучать язык. Сайт предусматривает видео, аудио и письменные задания.

Этим инструментом могут пользоваться все абсолютно бесплатно. Протестировать свой уровень владения украинским языком можно на специальном сайте.

"Продолжаем наполнять эко-систему и создавать инструменты продвижения украинского языка. Продолжаем нашу мягкую украинизацию. Чтобы люди действительно перешли на украинский и общались на нем постоянно — у них должны быть возможности и желание", - сказал Александр Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кого не устраивает украинское государство и языковой закон, сформулируйте это все перед своей отправкой в другие страны, - Креминь. ВИДЕО

Министр культуры и информационной политики Ткаченко добавил, что в дальнейшем планируется работа над созданием мобильных приложений, чтобы изучать украинский язык было еще удобнее.

Недавно Александр Ткаченко рассказывал о планах проведения мягкой украинизации в стране.

Он отметил, что главная задача на сегодня - это сделать так, чтобы украинский язык стал общеупотребительным во всех аспектах общения украинского общества.

Для этого, по мнению министра, необходимо достойное финансирование этой отрасли на разных уровнях.

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Как говаривал Штирлиц - запоминается последняя фраза.
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20.08.2021 15:06 Ответить
Хочу на триста років заборони рос. мови, всіх хто пропагандує рос. мову по таборам на років 20 або 30. Признання УПЦ МП як терористичної організації. В школах щоб вчителі топили за українську і за кожен натяк на рос. мову лозиною по дупі. - Це м'яка українізація...
Про жорстку Вам могли би розповісти наші десятки мільйонів вбитих і закатованих українців
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20.08.2021 15:07 Ответить
толку з вашої лагідної українізації. коли навіть тут - на самому українському сайті всі дописи російською
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20.08.2021 15:15 Ответить
В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни- защита " родного ,мягкого казахского языка "
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20.08.2021 15:22 Ответить
мягкая в мягком...

"Продолжаем нашу мягкую украинизацию": Минкульт запустил онлайн-проект по тестированию и изучению госязыка - Цензор.НЕТ 7142
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20.08.2021 15:24 Ответить
Це давно треба було робити , а не виступати за відтермінування Закону про Мову.
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20.08.2021 15:41 Ответить
В 2014 р. "лагідна українізація" повинна була закінчитись і мала початися "жорстка дерусифікація".
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20.08.2021 15:43 Ответить
Вот это правильно! Кому надо - изучит!
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20.08.2021 18:31 Ответить
Я, например, прекрасно понимаю и знаю украинский.Потому что у меня советское образование.Вопрос в другом, а хочу ли я его слышать, слушать , общаться.Нет! В свете послемайданных событий мне все эти мовы, вышиванки и Тд и ТП, чуждо и неприятно!!!
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20.08.2021 21:56 Ответить
Это потому что ты лапоть.Твоя родина не здесь,ехай в рашку на гнилую воду
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21.08.2021 04:53 Ответить
 
 