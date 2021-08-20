"Продолжаем нашу мягкую украинизацию": Минкульт запустил онлайн-проект по тестированию и изучению госязыка
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Министерство культуры и информационной политики запускает тест на уровень знания украинского языка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Факты.ICTV".
Каждый желающий сможет проверить свой уровень владения украинским с помощью системы, которая имеет действенные алгоритмы. Сложность вопросов регулируется индивидуально, в зависимости от предыдущих ответов.
Кроме этого, на портале есть 15 уроков, где в интерактивном формате можно изучать язык. Сайт предусматривает видео, аудио и письменные задания.
Этим инструментом могут пользоваться все абсолютно бесплатно. Протестировать свой уровень владения украинским языком можно на специальном сайте.
"Продолжаем наполнять эко-систему и создавать инструменты продвижения украинского языка. Продолжаем нашу мягкую украинизацию. Чтобы люди действительно перешли на украинский и общались на нем постоянно — у них должны быть возможности и желание", - сказал Александр Ткаченко.
Министр культуры и информационной политики Ткаченко добавил, что в дальнейшем планируется работа над созданием мобильных приложений, чтобы изучать украинский язык было еще удобнее.
Недавно Александр Ткаченко рассказывал о планах проведения мягкой украинизации в стране.
Он отметил, что главная задача на сегодня - это сделать так, чтобы украинский язык стал общеупотребительным во всех аспектах общения украинского общества.
Для этого, по мнению министра, необходимо достойное финансирование этой отрасли на разных уровнях.
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