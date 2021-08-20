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Міністерство культури (302) Ткаченко Олександр (291) мова (504)

"Продовжуємо нашу лагідну українізацію": Мінкульт запустив онлайн-проєкт з тестування та вивчення державної мови

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Продовжуємо нашу лагідну українізацію": Мінкульт запустив онлайн-проєкт з тестування та вивчення державної мови

Міністерство культури і інформаційної політики запускає тест на рівень знання української мови.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти.ICTV".

Кожен охочий зможе перевірити свій рівень володіння мовою за допомогою системи, яка має дієві алгоритми. Складність питань регулюється індивідуально, залежно від попередніх відповідей.

Крім цього, на порталі є 15 уроків, де в інтерактивному форматі можна вивчати мову. Сайт передбачає відео, аудіо та письмові завдання.

Цим інструментом можуть користуватися всі абсолютно безкоштовно. Протестувати свій рівень володіння українською мовою можна на спеціальному порталі.

"Продовжуємо наповнювати екосистему та створювати інструменти промоції української. Продовжуємо нашу лагідну українізацію. Аби люди дійсно перейшли на українську і спілкувалися нею постійно – у них мають бути можливості і бажання", – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики Ткаченко додав, що надалі планується робота над створенням мобільних застосунків, аби вивчати українську мову було ще зручніше.

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Нещодавно Олександр Ткаченко розповідав про плани проведення лагідної українізації в країні.

Він зауважив, що головне завдання на сьогодні – це зробити так, щоб українська мова стала загальновживаною у всіх аспектах спілкування українського суспільства.

Для цього, на думку міністра, необхідне гідне фінансування цієї галузі на різних рівнях.

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Как говаривал Штирлиц - запоминается последняя фраза.
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20.08.2021 15:06 Відповісти
Хочу на триста років заборони рос. мови, всіх хто пропагандує рос. мову по таборам на років 20 або 30. Признання УПЦ МП як терористичної організації. В школах щоб вчителі топили за українську і за кожен натяк на рос. мову лозиною по дупі. - Це м'яка українізація...
Про жорстку Вам могли би розповісти наші десятки мільйонів вбитих і закатованих українців
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20.08.2021 15:07 Відповісти
толку з вашої лагідної українізації. коли навіть тут - на самому українському сайті всі дописи російською
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20.08.2021 15:15 Відповісти
В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни- защита " родного ,мягкого казахского языка "
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20.08.2021 15:22 Відповісти
мягкая в мягком...

"Продолжаем нашу мягкую украинизацию": Минкульт запустил онлайн-проект по тестированию и изучению госязыка - Цензор.НЕТ 7142
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20.08.2021 15:24 Відповісти
Це давно треба було робити , а не виступати за відтермінування Закону про Мову.
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20.08.2021 15:41 Відповісти
В 2014 р. "лагідна українізація" повинна була закінчитись і мала початися "жорстка дерусифікація".
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20.08.2021 15:43 Відповісти
Вот это правильно! Кому надо - изучит!
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20.08.2021 18:31 Відповісти
Я, например, прекрасно понимаю и знаю украинский.Потому что у меня советское образование.Вопрос в другом, а хочу ли я его слышать, слушать , общаться.Нет! В свете послемайданных событий мне все эти мовы, вышиванки и Тд и ТП, чуждо и неприятно!!!
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20.08.2021 21:56 Відповісти
Это потому что ты лапоть.Твоя родина не здесь,ехай в рашку на гнилую воду
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21.08.2021 04:53 Відповісти
 
 