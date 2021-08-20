Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН

Большинство афганцев, желающих выбраться из Афганистана, лишены такой возможности.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабийя", цитируя представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабию Манту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она заявила журналистам в Женеве, что у этих людей нет выхода и им может грозить опасность. При этом она призвала соседние с Афганистаном государства не закрывать свои границы, чтобы афганцы могли получить убежище на территории других стран.

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"При этой изменяющейся обстановке УВКБ ООН остается обеспокоенным риском нарушений прав человека - в отношении гражданских лиц, включая женщин и девочек", - добавила она.

Телеканал напомнил, что накануне замминистра обороны Британии Джеймс Хеппи признал - не всем желающим удастся покинуть Афганистан. Он также сообщил, что "воздушный мост", по которому Британия эвакуирует людей из Афганистана, может прекратить свою работу через два - пять дней.

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Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.