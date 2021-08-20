Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН
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Большинство афганцев, желающих выбраться из Афганистана, лишены такой возможности.
Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабийя", цитируя представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабию Манту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Она заявила журналистам в Женеве, что у этих людей нет выхода и им может грозить опасность. При этом она призвала соседние с Афганистаном государства не закрывать свои границы, чтобы афганцы могли получить убежище на территории других стран.
"При этой изменяющейся обстановке УВКБ ООН остается обеспокоенным риском нарушений прав человека - в отношении гражданских лиц, включая женщин и девочек", - добавила она.
Телеканал напомнил, что накануне замминистра обороны Британии Джеймс Хеппи признал - не всем желающим удастся покинуть Афганистан. Он также сообщил, что "воздушный мост", по которому Британия эвакуирует людей из Афганистана, может прекратить свою работу через два - пять дней.
Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.
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Ну не все же сдались, хоть их и меньшинство.
Конечно президент Афганистана - пуштун позорно сбежал, но вот например, вице президент Афганистана - таджик Амрулла Салех не бежал из страны, не сдался а обьявил сопротивление талибам.
И сейчас, те военные, которые не сдались и не предали, в составе сил Амруллы Салеха ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера.
Силы Салеха даже отбили у Талибана район Чарикар, через который проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг. Она связывает Кабул с Мазари-Шарифом на севере Афганистана.
Никто никуда не будет наступать, у них вопрос исключительно один: шо дальше делать с маковыми полями и героиновыми заводами.
Если разделят поля и лаборатории - до конца недели будет там мир и спокойствие.
Фокус в том,что куда они хотят - их не берут,а куда берут - они сами не хотят!
Как пример:
В настоящее время мигрантбол на границах Беларуси - они хотят в ЕС,а их НЕ хотят.
В Беларусь или на Расею они НЕ хотят (лучше домой)!