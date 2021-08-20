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Новости За рубежом
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Афганистан (430) беженцы (358) ООН (1238)

Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН

Большинство афганцев, желающих выбраться из Афганистана, лишены такой возможности.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабийя", цитируя представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Шабию Манту, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она заявила журналистам в Женеве, что у этих людей нет выхода и им может грозить опасность. При этом она призвала соседние с Афганистаном государства не закрывать свои границы, чтобы афганцы могли получить убежище на территории других стран.

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"При этой изменяющейся обстановке УВКБ ООН остается обеспокоенным риском нарушений прав человека - в отношении гражданских лиц, включая женщин и девочек", - добавила она.

Телеканал напомнил, что накануне замминистра обороны Британии Джеймс Хеппи признал - не всем желающим удастся покинуть Афганистан. Он также сообщил, что "воздушный мост", по которому Британия эвакуирует людей из Афганистана, может прекратить свою работу через два - пять дней.

Также читайте: "Этот бой теперь мой", - сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда объявил войну "Талибану"

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

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Топ комментарии
+6
Зачем афганцам сражаться с Талибаном, когда можно сладко жить в Германии на пособия, не работать, молиться, ходить в тряпках с прорезью для глаз и постепенно устроить маленький Кабул где-нибудь в районе Берлина-Мюнхена-Гамбурга и смотреть, как все остальные, в том числе и украинцы, работают?.. Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН - Цензор.НЕТ 446
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20.08.2021 15:13
+3
Организацию Обеспокоенных Наций давно пора отправит в утиль вслед за ее предшественницей лигой наций.
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20.08.2021 15:03
+2
Судя по многочисленным фоткам - бегут в основном молодые, в расцвете сил, мужчины. Воины, так сказать и защитники.
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20.08.2021 15:14
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Организацию Обеспокоенных Наций давно пора отправит в утиль вслед за ее предшественницей лигой наций.
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20.08.2021 15:03 Ответить
Большинство афганцев, если не согласны с мракобесием и тиранией Талибана, должны не желать покинуть Родину а присоединиться к движению сопротивления в Пандшере и на севере Афганистана, взять в руки оружие и защищать свой Афганистан от талибской нечисти.
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20.08.2021 15:03 Ответить
я читая тебя вспоминаю - ссерию - миру мир, пролетарии всех стран и так далее - а еще ты стстраТег сидящий за компом - конечно у всех свое мнении это и есть демократия - но быть самим собой и тогда (возможно) к тебе потянуться люди - но не сейчас и это однозначно
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20.08.2021 15:09 Ответить
почитатель талибана?
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20.08.2021 15:11 Ответить
так точно не потянуться )) не вешай ярлыки это легко - тяжело себе признать ,шо не обладая инфой - ты лично делаешь не правельные выводы и это как минимум))
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20.08.2021 15:18 Ответить
Большинство афганцев пуштуны, если они с оружием в руках придут к таджикам в Панджшер - их там скорее всего будут убивать.
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20.08.2021 15:11 Ответить
Например, в 4-х миллионной столице Кабуле 45% населения это таджики. Пуштуны в Кабуле - меньшинство - 25%.
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20.08.2021 15:14 Ответить
Ну вот кабульские таджики и потянутся а Ахмад-Шаху младшему, если их не перережут по дороге кабульские пуштуны, вступившие в Талибан.
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20.08.2021 15:19 Ответить
Перережут как баранов, как раз тех, кто сдался... Как, на днях расстреляли 22 спецназовца, добровольно сдавшихся талибам.
Ну не все же сдались, хоть их и меньшинство.
Конечно президент Афганистана - пуштун позорно сбежал, но вот например, вице президент Афганистана - таджик Амрулла Салех не бежал из страны, не сдался а обьявил сопротивление талибам.
И сейчас, те военные, которые не сдались и не предали, в составе сил Амруллы Салеха ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера.
Силы Салеха даже отбили у Талибана район Чарикар, через который проходит стратегически важная автодорога по тоннелю Саланг. Она связывает Кабул с Мазари-Шарифом на севере Афганистана.
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20.08.2021 15:31 Ответить
Все отети героические дети Ахамад Шаха, генерала Дустума и всей умеренно-либерально-исламистской бывшей элиты бывшего Афганистана сейчас сидят и разговаривают с талибами.
Никто никуда не будет наступать, у них вопрос исключительно один: шо дальше делать с маковыми полями и героиновыми заводами.
Если разделят поля и лаборатории - до конца недели будет там мир и спокойствие.
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20.08.2021 15:43 Ответить
время всё расставит на свои места и рассудит нас
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20.08.2021 15:45 Ответить
Зачем афганцам сражаться с Талибаном, когда можно сладко жить в Германии на пособия, не работать, молиться, ходить в тряпках с прорезью для глаз и постепенно устроить маленький Кабул где-нибудь в районе Берлина-Мюнхена-Гамбурга и смотреть, как все остальные, в том числе и украинцы, работают?.. Большинство афганцев, желающих покинуть страну, лишены такой возможности, - ООН - Цензор.НЕТ 446
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20.08.2021 15:13 Ответить
Судя по многочисленным фоткам - бегут в основном молодые, в расцвете сил, мужчины. Воины, так сказать и защитники.
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20.08.2021 15:14 Ответить
И это все что может сделать в данном вопросе ООН? Только обеспокоится? Довольно беззубо. Нахрен тогда эта организация вообще нужна.
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20.08.2021 15:15 Ответить
передайте оону нашу озабоченность.
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20.08.2021 15:24 Ответить
Ха! Жители не только Афганистана,но и многих других стран не могут их покинуть!
Фокус в том,что куда они хотят - их не берут,а куда берут - они сами не хотят!
Как пример:
В настоящее время мигрантбол на границах Беларуси - они хотят в ЕС,а их НЕ хотят.
В Беларусь или на Расею они НЕ хотят (лучше домой)!
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20.08.2021 15:32 Ответить
Многие не имеют возможности покинуть свою страну, это говорит о том, что нужно брать на себя ответственность и строить такую страну из которой не хотелось-бы сбежать, а не отдавать государство на растерзание, и это касается не только Афганистана...
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20.08.2021 17:05 Ответить
Эти мужчины боятся за свою жизнь настолько, что цепляются за шасси самолета, а где их семьи? Матери, сестры, жены, дети? Как они будут выживать оставшись на родине? Их это не волнует?!! Они не собираются защищать своих родных? Им вера позволяет бросить всех и спасать свою шкуру?!
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20.08.2021 17:09 Ответить
 
 