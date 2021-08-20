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Новости Политика Украины
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Глава полиции Черновицкой области Дмитриев подал в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава полиции Черновицкой области Дмитриев подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подал в отставку. Он три года возглавлял полицию области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Дмитриева в Facebook.

Дмитриев поблагодарил коллег из других ведомств за плодотворное сотрудничество. Он заявил, что за эти три года Черновицкая область была самой безопасной в Украине.

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"Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области - за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения - без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины", - написал он.

Дмитриев отметил, что не будет останавливаться на достижениях и будет в дальнейшем прилагать усилия для покоя граждан.

Напомним, сегодня стало известно, что глава полиции Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку. Кроме того, вчера глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех заявил, что подал в отставку.

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Топ комментарии
+5
Идёт тотальная замена аваковских на монастырских.....
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20.08.2021 15:55
+4
почався мєнтопад....
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20.08.2021 15:54
+1
95 квартал вже....
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20.08.2021 16:01
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Правильно! Береги честь смолоду!
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20.08.2021 15:53 Ответить
почався мєнтопад....
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20.08.2021 15:54 Ответить
Идёт тотальная замена аваковских на монастырских.....
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20.08.2021 15:55 Ответить
Пока Чеботарь и Парфенюк на местах - это легкий косметический ремонт.
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20.08.2021 16:02 Ответить
У нас чомусь дуде часто міняються міністри та ті хто був при владі.Мабуть щоб ніхто із них не спитав по повній а нові все валять на папередникив.
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20.08.2021 15:56 Ответить
Я 95 вже весь одержав посади,а тепер одержують ті,хто сидів в перших рядах в залі.
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20.08.2021 16:00 Ответить
95 квартал вже....
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20.08.2021 16:01 Ответить
Щури біжать.
Це- або пуй нападе, або зуй до зими не досидить.
або і те і те.
сірники, сіль, харчі, патрони...
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20.08.2021 16:11 Ответить
из черновиц, сегодня покупал доллары на рынке, спокойно менялы стоят, я спросил- не боитесь? может отойти, не нужно сказали, плотим дань и не трогают
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20.08.2021 16:27 Ответить
Не хочуть працювати під командуванням 200% дерьмакового ставленика монастирського.
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20.08.2021 16:40 Ответить
Досить багато спілкувався з Дмітрієвим в 2012 році, коли він йшов від БЮТу по мажоритарці у нашому районі. Він тоді мєнтом іще не був. Справляв враження притомної людини. Принаймні, схильності тащить і нє пущать, тобто, до авторитаризму у нього не проглядалося. Коли він був головмєнтом Харкова, щось не чув про якісь скандали, чиїм фігурантом він міг би бути.
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20.08.2021 17:13 Ответить
 
 