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Глава поліції Чернівецької області Дмитрієв подав у відставку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава поліції Чернівецької області Дмитрієв подав у відставку

Начальник Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку. Він три роки очолював поліцію області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Дмитрієва у Facebook.

Дмитрієв подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю. Він заявив, що за ці три роки Чернівецька область була найбезпечнішою в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполіції Харківщини Рубель йде у відставку

"Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки та довіри населення - без "смотрящих", без злодіїв у законі та з найнижчою криміногенною обстановкою серед областей України", - написав він.

Дмитрієв зазначив, що не зупинятиметься на здобутках і надалі докладатиме зусиль для спокою громадян.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що глава поліції Харківської області Андрій Рубель йде у відставку. Крім того, вчора глава Національної поліції в Одеській області Олег Бех заявив, що подав у відставку.

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Топ коментарі
+5
Идёт тотальная замена аваковских на монастырских.....
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20.08.2021 15:55
+4
почався мєнтопад....
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20.08.2021 15:54
+1
95 квартал вже....
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20.08.2021 16:01
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Правильно! Береги честь смолоду!
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20.08.2021 15:53 Відповісти
почався мєнтопад....
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20.08.2021 15:54 Відповісти
Идёт тотальная замена аваковских на монастырских.....
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20.08.2021 15:55 Відповісти
Пока Чеботарь и Парфенюк на местах - это легкий косметический ремонт.
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20.08.2021 16:02 Відповісти
У нас чомусь дуде часто міняються міністри та ті хто був при владі.Мабуть щоб ніхто із них не спитав по повній а нові все валять на папередникив.
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20.08.2021 15:56 Відповісти
Я 95 вже весь одержав посади,а тепер одержують ті,хто сидів в перших рядах в залі.
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20.08.2021 16:00 Відповісти
95 квартал вже....
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20.08.2021 16:01 Відповісти
Щури біжать.
Це- або пуй нападе, або зуй до зими не досидить.
або і те і те.
сірники, сіль, харчі, патрони...
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20.08.2021 16:11 Відповісти
из черновиц, сегодня покупал доллары на рынке, спокойно менялы стоят, я спросил- не боитесь? может отойти, не нужно сказали, плотим дань и не трогают
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20.08.2021 16:27 Відповісти
Не хочуть працювати під командуванням 200% дерьмакового ставленика монастирського.
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20.08.2021 16:40 Відповісти
Досить багато спілкувався з Дмітрієвим в 2012 році, коли він йшов від БЮТу по мажоритарці у нашому районі. Він тоді мєнтом іще не був. Справляв враження притомної людини. Принаймні, схильності тащить і нє пущать, тобто, до авторитаризму у нього не проглядалося. Коли він був головмєнтом Харкова, щось не чув про якісь скандали, чиїм фігурантом він міг би бути.
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20.08.2021 17:13 Відповісти
 
 