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Новости За рубежом
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Великобритания ввела санкции против семи сотрудников спецслужб РФ из-за отравления Навального

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников спецслужб РФ из-за отравления Навального

Британские власти в пятницу в рамках обеспечения режима нераспространения химического оружия ввели санкции против семи сотрудников ФСБ в связи с делами Алексея Навального и Сергея Скрипаля, говорится в документе Минфина Великобритании.

В частности, под санкциями оказались директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, а также генерал-полковник и начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ Алексей Седов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, санкции введены в отношении заместителя директора Института криминалистики ФСБ Станислава Макшакова, сотрудников этого института Алексея Александрова и Ивана Осипова, главы специального технологического центра ФСБ генерал-майора Владимира Богданова, а также сотрудника ФСБ Владимира Паняева.

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Я думав вона абрамовіча розкуркулять--а так такі санкції курям на сміх
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20.08.2021 16:05 Ответить
Проти Мішкіна-Чепіги санкції посмертно.
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20.08.2021 16:46 Ответить
_Приказы на убийства и нападение на другие страны отдаёт путлер, а сцанкыи - против пешек! Видимо от непримиримости со злом...
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20.08.2021 16:09 Ответить
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по ходу петров с бошировым скоро призадумаются стоит ли им шатать этот чердак дальше
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20.08.2021 16:17 Ответить
Чудові санкції. Сім співробітників самі вирішили зайнятися отруєнням.
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20.08.2021 16:27 Ответить
От пока так будут вводить санкции (на исполнителей,а не организаторов),в мире никогда не прекратится зло со стороны кацапов.Какой дурак вообще вводит санкции на исполнителей?Это как будто ввести санкции на штатного палача фашистской Германии,а Гитлера с его шоблой оправдать и отпустить.
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20.08.2021 16:55 Ответить
а в санкции включены их близкие и домашние животные ?
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20.08.2021 16:59 Ответить
 
 