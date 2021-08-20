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Афганистан (430) США (9352) Талибан (138) эвакуация (588)

США эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек, - CNN

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

США эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек, - CNN

Соединенные Штаты Америки планируют ускорить процесс эвакуации афганцев и своих граждан. В настоящее время из страны забрали почти 9 тысяч человек.

Об этом сообщил телеканал CNN, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это опасно для наших войск, которые там работают, чтобы вывести людей. Поэтому мы стараемся двигаться быстрее", - заявила директор по коммуникации Белого дома Кейт Бедингфилд.

Также США продолжают переговоры с боевиками "Талибана", чтобы гарантировать безопасный проезд до аэропорта Кабула. Пока неизвестно, сколько еще американцев находятся на территории Афганистана.

Джо Байден, со своей стороны, чувствует моральный долг перед афганцами, которые помогали военнослужащим США и также хотят бежать из страны.

Читайте также: Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба

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Топ комментарии
+7
Да куда тому США до Украины...😀

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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20.08.2021 16:40
+4
а тут 153 никак не заберут...кулеба как-то хреновато договаривается...
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20.08.2021 16:42
+2
У нас как всегда миллион и одна проблема, но не переживайте мы со всеми поддерживаем связь, а может уже и забили на них.
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20.08.2021 16:43
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Да куда тому США до Украины...😀

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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20.08.2021 16:40 Ответить
а тут 153 никак не заберут...кулеба как-то хреновато договаривается...
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20.08.2021 16:42 Ответить
У нас как всегда миллион и одна проблема, но не переживайте мы со всеми поддерживаем связь, а может уже и забили на них.
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20.08.2021 16:43 Ответить
Меня МИД наш умиляет, который готов граждан Афганистана принимать. Нафиг они здесь нужны??? Байден правильно сказал им: вас значительно больше, чем талибов, сопротивляйтесь. А то привыкли выкзжать на западной помощи.
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20.08.2021 17:06 Ответить
ТАлибы социально и духовно ближе
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20.08.2021 17:24 Ответить
Ага, я вижу по этим бегущим толпам.
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20.08.2021 17:50 Ответить
Так еще кацапы нам говорят "мы же духовно ближе"
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20.08.2021 17:50 Ответить
Зачем сопротивляться?
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20.08.2021 17:25 Ответить
Нормальний такий обмін: 1 трильйон баксюків на 10 тисяч нахлібників.
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20.08.2021 17:24 Ответить
Главные вопросы куда их эвакуировали, и что потом с ними делать?
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20.08.2021 17:52 Ответить
 
 