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Афганістан (395) США (7521) Талібан (130) евакуація (624)

США евакуювали з Афганістану приблизно 9 тис. осіб, - CNN

Новини Цензор.НЕТ Події

США евакуювали з Афганістану приблизно 9 тис. осіб, - CNN

Сполучені Штати Америки планують прискорити процес евакуації афганців і своїх громадян. Наразі з країни забрали майже 9 тисяч осіб.

Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це небезпечно для наших військ, які там працюють, щоб вивести людей. Тому ми намагаємося рухатися швидко", - заявила директорка з комунікації Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Також США продовжують переговори з бойовиками "Талібану", аби гарантувати безпечний проїзд до аеропорту Кабула. Наразі невідомо, скільки ще американців перебувають на території Афганістану.

Джо Байден, зі свого боку, відчуває моральний обов'язок перед афганцями, які допомагали військовослужбовцям США й також хочуть втекти з країни.

Також читайте: Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

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Топ коментарі
+7
Да куда тому США до Украины...😀

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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20.08.2021 16:40
+4
а тут 153 никак не заберут...кулеба как-то хреновато договаривается...
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20.08.2021 16:42
+2
У нас как всегда миллион и одна проблема, но не переживайте мы со всеми поддерживаем связь, а может уже и забили на них.
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20.08.2021 16:43
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Да куда тому США до Украины...😀

Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
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20.08.2021 16:40 Відповісти
а тут 153 никак не заберут...кулеба как-то хреновато договаривается...
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20.08.2021 16:42 Відповісти
У нас как всегда миллион и одна проблема, но не переживайте мы со всеми поддерживаем связь, а может уже и забили на них.
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20.08.2021 16:43 Відповісти
Меня МИД наш умиляет, который готов граждан Афганистана принимать. Нафиг они здесь нужны??? Байден правильно сказал им: вас значительно больше, чем талибов, сопротивляйтесь. А то привыкли выкзжать на западной помощи.
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20.08.2021 17:06 Відповісти
ТАлибы социально и духовно ближе
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Ага, я вижу по этим бегущим толпам.
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20.08.2021 17:50 Відповісти
Так еще кацапы нам говорят "мы же духовно ближе"
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20.08.2021 17:50 Відповісти
Зачем сопротивляться?
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20.08.2021 17:25 Відповісти
Нормальний такий обмін: 1 трильйон баксюків на 10 тисяч нахлібників.
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Главные вопросы куда их эвакуировали, и что потом с ними делать?
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20.08.2021 17:52 Відповісти
 
 