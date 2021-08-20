США евакуювали з Афганістану приблизно 9 тис. осіб, - CNN

Сполучені Штати Америки планують прискорити процес евакуації афганців і своїх громадян. Наразі з країни забрали майже 9 тисяч осіб.

Про це повідомив телеканал CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Це небезпечно для наших військ, які там працюють, щоб вивести людей. Тому ми намагаємося рухатися швидко", - заявила директорка з комунікації Білого дому Кейт Бедінгфілд.

Також США продовжують переговори з бойовиками "Талібану", аби гарантувати безпечний проїзд до аеропорту Кабула. Наразі невідомо, скільки ще американців перебувають на території Афганістану.

Джо Байден, зі свого боку, відчуває моральний обов'язок перед афганцями, які допомагали військовослужбовцям США й також хочуть втекти з країни.

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