COVID-свадьба на Буковине: 20 из 400 гостей попали в больницу

Свадьбу отгуляли в ресторане неделю назад. Каждый двадцатый гость оказался на больничной койке и нуждается в кислородной поддержке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Свадьбу праздновали в селе Красноильск. Теперь гости попали в Сторожинецкую больницу.

"Семьями просто поступают из того района. Сейчас много людей 40-50 летнего возраста и в достаточно тяжелом состоянии", - рассказали в больнице.

Распространение COVID-19 в Сторожинецком районе врачи связывают с массовыми семейными праздниками - свадьбами, юбилеями, дням рождения - на которые собираются десятки и сотни людей без масок. Медики ежедневно разворачивают дополнительные койки.

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"У нас в начале недели еще было 70 коек, а сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, что нужно придерживаться элементарных правил карантина, и август месяц нам принес массовый рост больных", — констатируют в больнице.

Среди всех госпитализированных пациентов нет ни одного вакцинированного.