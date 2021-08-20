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COVID-свадьба на Буковине: 20 из 400 гостей попали в больницу

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

COVID-свадьба на Буковине: 20 из 400 гостей попали в больницу

Свадьбу отгуляли в ресторане неделю назад. Каждый двадцатый гость оказался на больничной койке и нуждается в кислородной поддержке.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Свадьбу праздновали в селе Красноильск. Теперь гости попали в Сторожинецкую больницу.

"Семьями просто поступают из того района. Сейчас много людей 40-50 летнего возраста и в достаточно тяжелом состоянии", - рассказали в больнице.

Распространение COVID-19 в Сторожинецком районе врачи связывают с массовыми семейными праздниками - свадьбами, юбилеями, дням рождения - на которые собираются десятки и сотни людей без масок. Медики ежедневно разворачивают дополнительные койки.

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"У нас в начале недели еще было 70 коек, а сегодня уже 120 коек. Мы все расслабились, забыли про маски, что нужно придерживаться элементарных правил карантина, и август месяц нам принес массовый рост больных", — констатируют в больнице.

Среди всех госпитализированных пациентов нет ни одного вакцинированного.

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Топ комментарии
+6
Чукча не чітатєль, чукча пісатєль...
20 людей на кисневій підтримці, дурню, тобто шанси вижити в них мінімальні. А хворих там хрен зна скільки, тільки ж акакаяразніца, правда ж?
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20.08.2021 17:49
+5
Є така приказка чудова - " Якщо злидні - то іще і з перцем " Це саме про такі весілля - пнуться із останнього аби інших переплюнути , краще б за гроші витрачені на те весілля щось молодятам придбали ....
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20.08.2021 17:58
+4
Вважай, знайомому повезло. В мене двоє знайомих померли, а ще шестеро вже більше пів року до тями прийти не можуть. Так що веселого тут дуже мало.
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20.08.2021 17:58
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красноильск это что то особенное-там практически у всех паспорт румынии есть-
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20.08.2021 18:56 Ответить
400 гостей аахаха насзывать, какие продурки COVID-весілля на Буковині: 20 із 400 гостей потрапили до лікарні - Цензор.НЕТ 5478
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20.08.2021 19:18 Ответить
та чи були ті гості та те весілля? головне вірити зомбоящику, звичайно
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20.08.2021 20:04 Ответить
Мерзопакостная штука...но не такая как ее размалевали...
Кстати о птичках врачи-терапевты или бактериологи со стажем есть на этом сайте?
Переболел и хочу пару вопросов задать...
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20.08.2021 22:31 Ответить
пей кверцетин и вопросов не будет
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21.08.2021 00:45 Ответить
Меня больше интересует нафига они антибиотики при вирусняке дают...у жены были хрипы в легких, так ей прописали аж два, от которых ей поплохело и она принимала только один, а вопаление легких на рентгене не подтвердилось...
10 дней температура 37-38,5, крутит аж выламывает, общая слабость еще 2 недели... и 2 недели привкус во рту антибиотика + еще и срачка с поносом на картечь...тоже 2 недели)))
Можент можно было просто аспирин с витаминчиками, горячий чай, мед малина, смородина и нахрен те антибиотики...
шото чует мое сердце шо эффект был бы тотже...только без поноса и привкуса отравы во рту
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21.08.2021 21:06 Ответить
Антибиокитики выписывают не против вируса. Антибиотики выписывают для профилактики осложнений бактериального характера.
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22.08.2021 10:39 Ответить
твое сердце правильно чует но стремно медом и малиной без антибиотиков лечиться,правда? и терапевтам стремно мед выписывать,кабы чего не вышло. учитывая что семейники это самые тупые врачи,которые пожизненно сидели и выписывали антибиотики от всего то делай выводы. пару месяцев назад был острый бронхит. сдал тест на ковид,норма. ренген норма,температура,кашель. спрашивает меня "ну что лечить будем". говорю раз ковида нема,давай бронхит лечить.выписала антибиотики,ни дня не пил.пропил Pau D`Arco (По Д'Арко). все прошло.
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22.08.2021 00:09 Ответить
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