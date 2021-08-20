УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я
3981 108
лікарня (693) Буковина (532) карантин (15303) весілля (49) COVID-19 (17015) коронавірус (16042)

COVID-весілля на Буковині: 20 із 400 гостей потрапили до лікарні

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVID-весілля на Буковині: 20 із 400 гостей потрапили до лікарні

Весілля відгуляли в ресторані тиждень тому. Кожен двадцятий гість опинився на лікарняному ліжку і потребує кисневої підтримки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Весілля святкували в селі Красноїльськ. Тепер гості потрапили в Сторожинецьку лікарню.

"Сім'ями просто надходять з того району. Зараз багато людей 40-50-річного віку і в доволі важкому стані", - розповіли в лікарні.

Поширення COVID-19 в Сторожинецькому районі лікарі пов'язують з масовими сімейними святами - весіллями, ювілеями, днями народженнями - на які збираються десятки і сотні людей без масок. Медики щодня розгортають додаткові ліжка.

Також читайте: Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін

"У нас на початку тижня ще було 70 ліжок, то сьогодні вже 120 ліжок. Ми всі розслабились, забули за маски, що треба дотримуватись елементарних правил карантину і серпень місяць нам приніс масовий ріст хворих", - констатують у лікарні.

Серед усіх госпіталізованих пацієнтів немає жодного вакцинованого.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+6
Чукча не чітатєль, чукча пісатєль...
20 людей на кисневій підтримці, дурню, тобто шанси вижити в них мінімальні. А хворих там хрен зна скільки, тільки ж акакаяразніца, правда ж?
показати весь коментар
20.08.2021 17:49
+5
Є така приказка чудова - " Якщо злидні - то іще і з перцем " Це саме про такі весілля - пнуться із останнього аби інших переплюнути , краще б за гроші витрачені на те весілля щось молодятам придбали ....
показати весь коментар
20.08.2021 17:58
+4
Вважай, знайомому повезло. В мене двоє знайомих померли, а ще шестеро вже більше пів року до тями прийти не можуть. Так що веселого тут дуже мало.
показати весь коментар
20.08.2021 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
красноильск это что то особенное-там практически у всех паспорт румынии есть-
показати весь коментар
20.08.2021 18:56 Відповісти
400 гостей аахаха насзывать, какие продурки COVID-весілля на Буковині: 20 із 400 гостей потрапили до лікарні - Цензор.НЕТ 5478
показати весь коментар
20.08.2021 19:18 Відповісти
та чи були ті гості та те весілля? головне вірити зомбоящику, звичайно
показати весь коментар
20.08.2021 20:04 Відповісти
Мерзопакостная штука...но не такая как ее размалевали...
Кстати о птичках врачи-терапевты или бактериологи со стажем есть на этом сайте?
Переболел и хочу пару вопросов задать...
показати весь коментар
20.08.2021 22:31 Відповісти
пей кверцетин и вопросов не будет
показати весь коментар
21.08.2021 00:45 Відповісти
Меня больше интересует нафига они антибиотики при вирусняке дают...у жены были хрипы в легких, так ей прописали аж два, от которых ей поплохело и она принимала только один, а вопаление легких на рентгене не подтвердилось...
10 дней температура 37-38,5, крутит аж выламывает, общая слабость еще 2 недели... и 2 недели привкус во рту антибиотика + еще и срачка с поносом на картечь...тоже 2 недели)))
Можент можно было просто аспирин с витаминчиками, горячий чай, мед малина, смородина и нахрен те антибиотики...
шото чует мое сердце шо эффект был бы тотже...только без поноса и привкуса отравы во рту
показати весь коментар
21.08.2021 21:06 Відповісти
Антибиокитики выписывают не против вируса. Антибиотики выписывают для профилактики осложнений бактериального характера.
показати весь коментар
22.08.2021 10:39 Відповісти
твое сердце правильно чует но стремно медом и малиной без антибиотиков лечиться,правда? и терапевтам стремно мед выписывать,кабы чего не вышло. учитывая что семейники это самые тупые врачи,которые пожизненно сидели и выписывали антибиотики от всего то делай выводы. пару месяцев назад был острый бронхит. сдал тест на ковид,норма. ренген норма,температура,кашель. спрашивает меня "ну что лечить будем". говорю раз ковида нема,давай бронхит лечить.выписала антибиотики,ни дня не пил.пропил Pau D`Arco (По Д'Арко). все прошло.
показати весь коментар
22.08.2021 00:09 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 