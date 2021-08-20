COVID-весілля на Буковині: 20 із 400 гостей потрапили до лікарні

Весілля відгуляли в ресторані тиждень тому. Кожен двадцятий гість опинився на лікарняному ліжку і потребує кисневої підтримки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Весілля святкували в селі Красноїльськ. Тепер гості потрапили в Сторожинецьку лікарню.

"Сім'ями просто надходять з того району. Зараз багато людей 40-50-річного віку і в доволі важкому стані", - розповіли в лікарні.

Поширення COVID-19 в Сторожинецькому районі лікарі пов'язують з масовими сімейними святами - весіллями, ювілеями, днями народженнями - на які збираються десятки і сотні людей без масок. Медики щодня розгортають додаткові ліжка.

Також читайте: Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін

"У нас на початку тижня ще було 70 ліжок, то сьогодні вже 120 ліжок. Ми всі розслабились, забули за маски, що треба дотримуватись елементарних правил карантину і серпень місяць нам приніс масовий ріст хворих", - констатують у лікарні.

Серед усіх госпіталізованих пацієнтів немає жодного вакцинованого.