COVID-весілля на Буковині: 20 із 400 гостей потрапили до лікарні
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Весілля відгуляли в ресторані тиждень тому. Кожен двадцятий гість опинився на лікарняному ліжку і потребує кисневої підтримки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.
Весілля святкували в селі Красноїльськ. Тепер гості потрапили в Сторожинецьку лікарню.
"Сім'ями просто надходять з того району. Зараз багато людей 40-50-річного віку і в доволі важкому стані", - розповіли в лікарні.
Поширення COVID-19 в Сторожинецькому районі лікарі пов'язують з масовими сімейними святами - весіллями, ювілеями, днями народженнями - на які збираються десятки і сотні людей без масок. Медики щодня розгортають додаткові ліжка.
"У нас на початку тижня ще було 70 ліжок, то сьогодні вже 120 ліжок. Ми всі розслабились, забули за маски, що треба дотримуватись елементарних правил карантину і серпень місяць нам приніс масовий ріст хворих", - констатують у лікарні.
Серед усіх госпіталізованих пацієнтів немає жодного вакцинованого.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати о птичках врачи-терапевты или бактериологи со стажем есть на этом сайте?
Переболел и хочу пару вопросов задать...
10 дней температура 37-38,5, крутит аж выламывает, общая слабость еще 2 недели... и 2 недели привкус во рту антибиотика + еще и срачка с поносом на картечь...тоже 2 недели)))
Можент можно было просто аспирин с витаминчиками, горячий чай, мед малина, смородина и нахрен те антибиотики...
шото чует мое сердце шо эффект был бы тотже...только без поноса и привкуса отравы во рту