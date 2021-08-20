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Новости Политика Украины
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Меркель выступила за возобновление встреч в нормандском формате

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Меркель выступила за возобновление встреч в нормандском формате

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила застой в нормандском формате и выступила за возобновление встреч в его рамках.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Меркель в ходе пресс-конференции в Москве.

"Нормандский формат - единственный политический формат, который у нас есть в наличии, для обсуждения спорных тем", - сказала она по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Меркель отметила, что на данный момент в нормандском формате есть некий застой. "К сожалению вдоль линии разграничения гибнут украинские военные и я выступала за то, чтобы возобновить встречи и дать больше жизни этому формату", - добавила канцлер, уточнив, что последний раз "четверка" собиралась в декабре 2019 года в Париже.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт

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Топ комментарии
+7
Вот им.🖕
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20.08.2021 18:07
+7
"СевПоток-2" довела.. посаду в "Роснефти" заработала.. оружие нам не давала..
а теперь иди нахер!..
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20.08.2021 18:07
+6
Значить домовилась з хуйлом. Дивно, що про формулу штангенциркуля відразу не сказала.
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20.08.2021 17:59
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Как Газпром уже активно действует на Фру Рибентроп.
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20.08.2021 17:58 Ответить
Значить домовилась з ******. Дивно, що про формулу штангенциркуля відразу не сказала.
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20.08.2021 17:59 Ответить
Да, да, конечно !
А в это время на Крещатике военные на репетиции парада ".....ла-ла-ла-ла".
Путька сглотнет?
Или все же "хана", как клялась скарабеева ? 😀
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20.08.2021 18:12 Ответить
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Вернулась с инструкциями от херра Вальдемара. Меркель выступила за возобновление встреч в нормандском формате - Цензор.НЕТ 357
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20.08.2021 18:04 Ответить
Меркель хочет уйти чистенькой,чтоб быть хорошей и Украине и Кацапстану.Поэтому и сидит на двух бутылках.
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20.08.2021 18:04 Ответить
Третью вогнать по самое донышко...
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20.08.2021 18:15 Ответить
С под шампанского
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20.08.2021 18:21 Ответить
Меркель и Макрон будут дожимать федерацию из Украины до конца, пока депутаты из ОРДЛО не зайдут в ВР.
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20.08.2021 18:05 Ответить
Вот им.🖕
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20.08.2021 18:07 Ответить
Да иди уже на пенсию,дура старая. Газпрмпенсию. И бог тебе судья.
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20.08.2021 18:06 Ответить
"СевПоток-2" довела.. посаду в "Роснефти" заработала.. оружие нам не давала..
а теперь иди нахер!..
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20.08.2021 18:07 Ответить
Анжела Меркель, Урсула ф.д.Ляйен і Венегред Краб-Каррен-Бауер найкращі подружки України(((
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20.08.2021 18:09 Ответить
Анжела, уходя, уходи, а не пикируй !
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20.08.2021 18:13 Ответить
Шлюха...
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20.08.2021 18:17 Ответить
Ну в общем что и следовало ожидать... У тупина таки есть компромат против Ангелы во времена ее комсомольства и диссиденства, совпавшие с работой ***** КГБешником в ГДР. Она в этом убедилась, как говорится воочию. Как говорится это последний гнилой зуб в пасти кремлевского карлика.
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20.08.2021 18:13 Ответить
Германия -главный спонсор армии запоребрика.Нет на неё Мак Кейна.
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20.08.2021 18:14 Ответить
встреча резидентов. ну- ну... Меркель виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі - Цензор.НЕТ 5834
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20.08.2021 18:16 Ответить
Работа на Штази не дает покоя этой фРау и через 30 лет, а пУйло регулярно напоминает об этом.
Вот и приходится крутиться бабульке, дабы репутацию не потерять...
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20.08.2021 18:17 Ответить
На самом деле меркель маст дай!
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20.08.2021 18:17 Ответить
Тыц😂🌷×××
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20.08.2021 18:23 Ответить
Вона вже ніхто - ***** що вона там заявляла чи що вона там хоче. Нехай на дачу ****** колорада з картоплі прибирать
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20.08.2021 18:29 Ответить
Зачем Выпишете мои мысли на 3 секунды раньше меня? За вами не успеешь....
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20.08.2021 18:31 Ответить
Кому интересно мнение антиукраинской пенсионерки....
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20.08.2021 18:29 Ответить
А нахуа? Все уже пережевано десять раз.
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20.08.2021 18:34 Ответить
коли собака здохла...

...Канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак - с детства и очень сильно. Бывает. В информационных справках, которые служба протокола канцлера рассылает при подготовке визитов Меркель, указано: No dogs. Упомянули этот пункт и при подготовке визита Ангелы Меркель в Россию.
И вот приезжает Меркель в ноябре 2012-го на встречу с В. В. Путиным. Российский лидер по обыкновению задерживается, в комнате стоит низенький столик да два кресла по бокам от него (ну, и чуть-чуть для сопровождающих). Ждать, как утверждают немецкие дипломаты, рассказавшие мне эту историю, долго не пришлось - открылась нешироко дверь и в комнату... вошла собака президента России, известная каждому россиянину, - лабрадор Кони. Собака аккуратно обошла пустое кресло, обнюхала федерального канцлера и села прямо у кресла Меркель. Через несколько минут дверь открылась снова и в комнату вошел российский президент.

Владимир Владимирович Путин вообще-то одно время работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области следователем, о чем хорошо помнят его разговорчивые друзья. А Ангела Меркель (она же из Восточной Германии) сталкивалась с работой следователей МГБ ГДР (Государственной службы безопасности - Штази по-немецки). Отца Ангелы Штази обрабатывала, дочь тоже "слегка" зацепило. И вот сидит Меркель на переговорах с Путиным, рядом с Меркель сидит собака Путина, а напротив сидит сам Путин и ведет дипломатическую игру, нацеленную на то, чтобы отклонить претензии к российской политике со стороны канцлера ФРГ.

...Не будем строить догадок насчет того, была ли разъярена Меркель по возвращении в Берлин по поводу применения Путиным "этих кагэбэшных штучек". Замечу лишь, что после встречи Ангелы Меркель с президентом России и его собакой федеральный канцлер буквально в течение нескольких дней значительно поменяла свою позицию по поводу российского направления и из защитника позиции МИДа и "беспринципных", как их называли в бундестаге, промышленников стала проповедником необходимости проводить более жесткую политику по отношению к Москве. И Германия из верного союзника России стала вдруг неудобным собеседником. В результате интересы России страдают. И объясняют немцы - не без удовольствия, кстати - эти перемены влиянием "истории об Ангеле и собаке Владимира". Ошибаются, наверное (дипломатично говоря): так ведь не бывает, чтобы под влиянием личных мотивов отдельно взятого политика, пусть и высокого ранга, менялась государственная политика! - https://www.svoboda.org/a/25172868.html
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20.08.2021 18:36 Ответить
судя по всему, собеседование на должность в газпроме прошло нормально.
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20.08.2021 19:04 Ответить
Колишніх штазі не буває.
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21.08.2021 11:27 Ответить
 
 