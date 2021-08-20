Меркель виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зауважила про застій у нормандському форматі і виступила за відновлення зустрічей у його межах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Меркель під час пресконференції в Москві.

"Нормандський формат - єдиний політичний формат, який у нас є в наявності, для обговорення спірних тем", - сказала вона за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Меркель зазначила, що на цей момент у нормандському форматі є якийсь застій. "На жаль уздовж лінії розмежування гинуть українські військові і я виступала за те, щоб відновити зустрічі і дати більше життя цього формату", - додала канцлер, уточнивши, що останній раз "четвірка" збиралася в грудні 2019 року в Парижі.

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