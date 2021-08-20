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Новини Політика України
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Меркель (702) нормандська четвірка (1039)

Меркель виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Меркель виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зауважила про застій у нормандському форматі і виступила за відновлення зустрічей у його межах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Меркель під час пресконференції в Москві.

"Нормандський формат - єдиний політичний формат, який у нас є в наявності, для обговорення спірних тем", - сказала вона за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Меркель зазначила, що на цей момент у нормандському форматі є якийсь застій. "На жаль уздовж лінії розмежування гинуть українські військові і я виступала за те, щоб відновити зустрічі і дати більше життя цього формату", - додала канцлер, уточнивши, що останній раз "четвірка" збиралася в грудні 2019 року в Парижі.

Також читайте: Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт

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Топ коментарі
+7
Вот им.🖕
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20.08.2021 18:07
+7
"СевПоток-2" довела.. посаду в "Роснефти" заработала.. оружие нам не давала..
а теперь иди нахер!..
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20.08.2021 18:07
+6
Значить домовилась з хуйлом. Дивно, що про формулу штангенциркуля відразу не сказала.
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20.08.2021 17:59
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Как Газпром уже активно действует на Фру Рибентроп.
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20.08.2021 17:58 Відповісти
Значить домовилась з ******. Дивно, що про формулу штангенциркуля відразу не сказала.
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20.08.2021 17:59 Відповісти
Да, да, конечно !
А в это время на Крещатике военные на репетиции парада ".....ла-ла-ла-ла".
Путька сглотнет?
Или все же "хана", как клялась скарабеева ? 😀
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20.08.2021 18:12 Відповісти
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Вернулась с инструкциями от херра Вальдемара. Меркель выступила за возобновление встреч в нормандском формате - Цензор.НЕТ 357
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20.08.2021 18:04 Відповісти
Меркель хочет уйти чистенькой,чтоб быть хорошей и Украине и Кацапстану.Поэтому и сидит на двух бутылках.
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20.08.2021 18:04 Відповісти
Третью вогнать по самое донышко...
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20.08.2021 18:15 Відповісти
С под шампанского
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20.08.2021 18:21 Відповісти
Меркель и Макрон будут дожимать федерацию из Украины до конца, пока депутаты из ОРДЛО не зайдут в ВР.
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20.08.2021 18:05 Відповісти
Вот им.🖕
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20.08.2021 18:07 Відповісти
Да иди уже на пенсию,дура старая. Газпрмпенсию. И бог тебе судья.
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20.08.2021 18:06 Відповісти
"СевПоток-2" довела.. посаду в "Роснефти" заработала.. оружие нам не давала..
а теперь иди нахер!..
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20.08.2021 18:07 Відповісти
Анжела Меркель, Урсула ф.д.Ляйен і Венегред Краб-Каррен-Бауер найкращі подружки України(((
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20.08.2021 18:09 Відповісти
Анжела, уходя, уходи, а не пикируй !
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20.08.2021 18:13 Відповісти
Шлюха...
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20.08.2021 18:17 Відповісти
Ну в общем что и следовало ожидать... У тупина таки есть компромат против Ангелы во времена ее комсомольства и диссиденства, совпавшие с работой ***** КГБешником в ГДР. Она в этом убедилась, как говорится воочию. Как говорится это последний гнилой зуб в пасти кремлевского карлика.
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20.08.2021 18:13 Відповісти
Германия -главный спонсор армии запоребрика.Нет на неё Мак Кейна.
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20.08.2021 18:14 Відповісти
встреча резидентов. ну- ну... Меркель виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі - Цензор.НЕТ 5834
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20.08.2021 18:16 Відповісти
Работа на Штази не дает покоя этой фРау и через 30 лет, а пУйло регулярно напоминает об этом.
Вот и приходится крутиться бабульке, дабы репутацию не потерять...
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20.08.2021 18:17 Відповісти
На самом деле меркель маст дай!
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20.08.2021 18:17 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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20.08.2021 18:23 Відповісти
Вона вже ніхто - ***** що вона там заявляла чи що вона там хоче. Нехай на дачу ****** колорада з картоплі прибирать
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20.08.2021 18:29 Відповісти
Зачем Выпишете мои мысли на 3 секунды раньше меня? За вами не успеешь....
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20.08.2021 18:31 Відповісти
Кому интересно мнение антиукраинской пенсионерки....
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20.08.2021 18:29 Відповісти
А нахуа? Все уже пережевано десять раз.
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20.08.2021 18:34 Відповісти
коли собака здохла...

...Канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак - с детства и очень сильно. Бывает. В информационных справках, которые служба протокола канцлера рассылает при подготовке визитов Меркель, указано: No dogs. Упомянули этот пункт и при подготовке визита Ангелы Меркель в Россию.
И вот приезжает Меркель в ноябре 2012-го на встречу с В. В. Путиным. Российский лидер по обыкновению задерживается, в комнате стоит низенький столик да два кресла по бокам от него (ну, и чуть-чуть для сопровождающих). Ждать, как утверждают немецкие дипломаты, рассказавшие мне эту историю, долго не пришлось - открылась нешироко дверь и в комнату... вошла собака президента России, известная каждому россиянину, - лабрадор Кони. Собака аккуратно обошла пустое кресло, обнюхала федерального канцлера и села прямо у кресла Меркель. Через несколько минут дверь открылась снова и в комнату вошел российский президент.

Владимир Владимирович Путин вообще-то одно время работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области следователем, о чем хорошо помнят его разговорчивые друзья. А Ангела Меркель (она же из Восточной Германии) сталкивалась с работой следователей МГБ ГДР (Государственной службы безопасности - Штази по-немецки). Отца Ангелы Штази обрабатывала, дочь тоже "слегка" зацепило. И вот сидит Меркель на переговорах с Путиным, рядом с Меркель сидит собака Путина, а напротив сидит сам Путин и ведет дипломатическую игру, нацеленную на то, чтобы отклонить претензии к российской политике со стороны канцлера ФРГ.

...Не будем строить догадок насчет того, была ли разъярена Меркель по возвращении в Берлин по поводу применения Путиным "этих кагэбэшных штучек". Замечу лишь, что после встречи Ангелы Меркель с президентом России и его собакой федеральный канцлер буквально в течение нескольких дней значительно поменяла свою позицию по поводу российского направления и из защитника позиции МИДа и "беспринципных", как их называли в бундестаге, промышленников стала проповедником необходимости проводить более жесткую политику по отношению к Москве. И Германия из верного союзника России стала вдруг неудобным собеседником. В результате интересы России страдают. И объясняют немцы - не без удовольствия, кстати - эти перемены влиянием "истории об Ангеле и собаке Владимира". Ошибаются, наверное (дипломатично говоря): так ведь не бывает, чтобы под влиянием личных мотивов отдельно взятого политика, пусть и высокого ранга, менялась государственная политика! - https://www.svoboda.org/a/25172868.html
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20.08.2021 18:36 Відповісти
судя по всему, собеседование на должность в газпроме прошло нормально.
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20.08.2021 19:04 Відповісти
Колишніх штазі не буває.
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21.08.2021 11:27 Відповісти
 
 