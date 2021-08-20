Меркель виступила за відновлення зустрічей у нормандському форматі
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель зауважила про застій у нормандському форматі і виступила за відновлення зустрічей у його межах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву Меркель під час пресконференції в Москві.
"Нормандський формат - єдиний політичний формат, який у нас є в наявності, для обговорення спірних тем", - сказала вона за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.
Меркель зазначила, що на цей момент у нормандському форматі є якийсь застій. "На жаль уздовж лінії розмежування гинуть українські військові і я виступала за те, щоб відновити зустрічі і дати більше життя цього формату", - додала канцлер, уточнивши, що останній раз "четвірка" збиралася в грудні 2019 року в Парижі.
Будь ласка, зачекайте...
А в это время на Крещатике военные на репетиции парада ".....ла-ла-ла-ла".
Путька сглотнет?
Или все же "хана", как клялась скарабеева ? 😀
а теперь иди нахер!..
Вот и приходится крутиться бабульке, дабы репутацию не потерять...
...Канцлер ФРГ Ангела Меркель боится собак - с детства и очень сильно. Бывает. В информационных справках, которые служба протокола канцлера рассылает при подготовке визитов Меркель, указано: No dogs. Упомянули этот пункт и при подготовке визита Ангелы Меркель в Россию.
И вот приезжает Меркель в ноябре 2012-го на встречу с В. В. Путиным. Российский лидер по обыкновению задерживается, в комнате стоит низенький столик да два кресла по бокам от него (ну, и чуть-чуть для сопровождающих). Ждать, как утверждают немецкие дипломаты, рассказавшие мне эту историю, долго не пришлось - открылась нешироко дверь и в комнату... вошла собака президента России, известная каждому россиянину, - лабрадор Кони. Собака аккуратно обошла пустое кресло, обнюхала федерального канцлера и села прямо у кресла Меркель. Через несколько минут дверь открылась снова и в комнату вошел российский президент.
Владимир Владимирович Путин вообще-то одно время работал в Управлении КГБ по Ленинграду и Ленинградской области следователем, о чем хорошо помнят его разговорчивые друзья. А Ангела Меркель (она же из Восточной Германии) сталкивалась с работой следователей МГБ ГДР (Государственной службы безопасности - Штази по-немецки). Отца Ангелы Штази обрабатывала, дочь тоже "слегка" зацепило. И вот сидит Меркель на переговорах с Путиным, рядом с Меркель сидит собака Путина, а напротив сидит сам Путин и ведет дипломатическую игру, нацеленную на то, чтобы отклонить претензии к российской политике со стороны канцлера ФРГ.
...Не будем строить догадок насчет того, была ли разъярена Меркель по возвращении в Берлин по поводу применения Путиным "этих кагэбэшных штучек". Замечу лишь, что после встречи Ангелы Меркель с президентом России и его собакой федеральный канцлер буквально в течение нескольких дней значительно поменяла свою позицию по поводу российского направления и из защитника позиции МИДа и "беспринципных", как их называли в бундестаге, промышленников стала проповедником необходимости проводить более жесткую политику по отношению к Москве. И Германия из верного союзника России стала вдруг неудобным собеседником. В результате интересы России страдают. И объясняют немцы - не без удовольствия, кстати - эти перемены влиянием "истории об Ангеле и собаке Владимира". Ошибаются, наверное (дипломатично говоря): так ведь не бывает, чтобы под влиянием личных мотивов отдельно взятого политика, пусть и высокого ранга, менялась государственная политика! - https://www.svoboda.org/a/25172868.html