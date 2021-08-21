Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн, - Данилов

Эти траты запланированы на ближайшие 10 лет.

Об этом сообщил на брифингесекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Третий вопрос, который рассматривался на заседании СНБО в режиме "тайно". Это вопрос о развитии нашего ракетного вооружения до 2031 года, были очень пылкие дискуссии. Единственное, что я могу сказать, что до 2031 года мы имеем расходы на эту программу более, чем 200 млрд грн", - сказал Данилов.

"Мы не можем ждать от наших партнеров, когда они нам будут или не будут предоставлять то или иное вооружение. Наше задание - сделать вооружение собственного производства", - добавил он.

Секретарь СНБО подчеркнул ,что у Украины есть на это все возможности и специалисты. "Именно для этого был утвержден сегодня вопрос, который касается развития нашего ракетного вооружения. Кроме того, Кабинетом министров, депутатами Верховной Рады будет рассмотрено внесение изменений в бюджет этого года, и дополнительно на ракетную программу еще в этом году должно быть дополнительно получено 3.3 млрд гривень", - указал Данилов.

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