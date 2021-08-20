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Україна витратить на розвиток ракетного озброєння 200 млрд грн, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна витратить на розвиток ракетного озброєння 200 млрд грн, - Данілов

Ці витрати заплановані на найближчі 10 років.

Про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Третє питання, яке розглядалося на засіданні РНБО в режимі "таємно". Це питання про розвиток нашого ракетного озброєння до 2031 року, були дуже палкі дискусії. Єдине, що я можу сказати, що до 2031 року ми маємо витрати на цю програму більш ніж 200 млрд грн", - сказав Данілов.

"Ми не можемо чекати від наших партнерів, коли вони нам будуть чи не будуть надавати те чи інше озброєння. Наше завдання - зробити озброєння власного виробництва", - додав він.

Секретар РНБО наголосив, що Україна має на це всі можливості і фахівців. "Саме для цього було затверджено сьогодні питання, яке стосується розвитку нашого ракетного озброєння. Крім того, Кабінетом Міністрів, депутатами Верховної Ради буде розглянуто внесення змін до бюджету цього року, і додатково на ракетну програму ще цього року має бути додатково отримано 3,3 млрд гривень", - зазначив Данілов.

Також читайте: Ресурс наявного ракетного озброєння можна продовжувати ще 4-5 років, - директор КБ "Луч" Коростельов

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Топ коментарі
+24
Ага, и именно поэтому вы оставили всю ракетную программу без денег уже второй год подряд?
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20.08.2021 19:15
+22
Потратить, не значит построить. Потратить они вполне смогут.
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20.08.2021 19:16
+14
вау-вау-вау, в очередь
после патронного завода, миллиарда деревьев, космодрома, олимпиады и флота
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20.08.2021 19:17
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Ага, и именно поэтому вы оставили всю ракетную программу без денег уже второй год подряд?
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20.08.2021 19:15 Відповісти
Потратить, не значит построить. Потратить они вполне смогут.
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20.08.2021 19:16 Відповісти
Украина потратит на развитие ракетного вооружения 200 млрд грн, - Данилов - Цензор.НЕТ 1775
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20.08.2021 19:28 Відповісти
За 10 лет ..... -- притча про Насреддина, осла и падишаха.
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20.08.2021 19:30 Відповісти
эти ослы собрались 10 лет править
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20.08.2021 23:42 Відповісти
200 млрд грн на 10 лет это капля в море, зеленые эту сумму раслилили за 2021-й на будивництве и списании долгов оллигархов, владеющих облгазами.
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20.08.2021 21:03 Відповісти
Ну так удобнее объяснять, в секретном режиме про что-то, а сумма совсем не секретная. Это еще один кеш из бюджета, допустим на очистку рек. Бюджет же еще даже в проекте не существует.
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20.08.2021 19:19 Відповісти
Отут великий+----я так розумію радники зеленського стають людьми які думають як захистить Україну
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20.08.2021 19:16 Відповісти
обещать не значит жениться
до 31 года сдохнет или падишах или зеишак
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20.08.2021 19:19 Відповісти
Contra spem spero!

(без надіі сподіваюсь)
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20.08.2021 19:34 Відповісти
читай внимательно: "при зеленском распилят 200 млрд.грн на "ракетную программу" видосики и шоу"
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20.08.2021 19:54 Відповісти
вау-вау-вау, в очередь
после патронного завода, миллиарда деревьев, космодрома, олимпиады и флота
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20.08.2021 19:17 Відповісти
на $4000 сказали денех нет, а тут на все прожекты резко найдутся...
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20.08.2021 19:17 Відповісти
Китайці дадуть в обмін на ...
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20.08.2021 19:26 Відповісти
рискнувшего передать кетайцам ракетные технологии просто пристрелят спецслужбы сша или рашковании
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20.08.2021 20:16 Відповісти
обещалкины лапшеводы
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20.08.2021 19:18 Відповісти
Ага, 190 лярдів виділять до кінця року і спиндять , а решту розпишуть на 9 років...
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20.08.2021 19:18 Відповісти
А що ви робили два роки???
На що витрачали досі???
Де вільхи та нептуни, які були готові вже у 2019-му, до виробництва???
Де стугни, корсари???
Те що ви знов попиляєте гроші ми зрозуміли і так...
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20.08.2021 19:18 Відповісти
интересно, когда они обещают 200 миллиардов ракет/гривен\деревьев и так далее, они считают, что им будут внимать менингитные дурачки (с) штоле? если инфа о саботаже готовых украинских ракетных проектов легко проверяется, и они снова выставляются пи...дунами?
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20.08.2021 19:19 Відповісти
Ну кого Вы, уважаемый, назвали такими своеобразными людьми с таким необычным заболеванием... Это обычные зебараны, у них и почвы для менингита нет. Кушать, ржать, жрать и потом раздумывать над результатом жизни в туалете...
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20.08.2021 19:26 Відповісти
Я тоже не сторонник квартальной власти ,но правильные решения надо поддерживать ,а не обсирать без причины.
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20.08.2021 19:20 Відповісти
вот такие наивные сторонники и выбирают обещалкиных, и остаются потом у разбитого корыта...
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20.08.2021 19:22 Відповісти
Ошибаешься. Я не выбирал "обещалкиных" и очень давно не наивный. А что тебе тебе конкретно известно о "тайных" решениях? Так ...ляпнуть ? Среди зеленой команды тоже есть патриоты и не все решения надо обсирать. Тут не вовкин видосик...
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20.08.2021 19:50 Відповісти
как тебе объяснить, вот принимает зеля закон - к 35 году каждому по слитку золота, как - строим ракету, летим на марс, там копаем золото, привозим и раздаем, на это выделяем каждый год по 100 миллиардов. отличный же закон - каждому по слитку! правильное же решение, и некоторые с пеной у рта будут зелю за это решение хвалить и защищать, а в результате ни миллиардов, ни золота, ни потраченного времени... когда чел принимает прожекты которые не в состоянии выполнить, это значит мы сразу теряем деньги, время, и идем не туда
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20.08.2021 21:36 Відповісти
Напрасно считать , что наш шоумен что-то "принимает".....(Он занимается единственным делом, в котором понимает - постановкой шоу...) А среди тех , кто готовит решения есть разные люди и разные решения...(Тебе не нравится ,что закрыты каналы мертветчука?Там много лазеек и недоработок ,но суть верная.) Скорой смены власти не предвидится и будет правильным поддержать все, что на пользу Украины.
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20.08.2021 22:00 Відповісти
Пока это только разговоры и обещания. Ракетная программа страны действительно последних 1.5 года буксовала по совершенно странным объяснениям. Лучше не загадывать на 10 лет вперёд и посмотреть на финансирование этого и ближайшего года и главное - результат в войсках по поступлению на вооружение новой техники
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20.08.2021 19:25 Відповісти
А пока вот такая реальность. И совсем не прикольно. Так?

Україна витратить на розвиток ракетного озброєння 200 млрд грн, - Данілов - Цензор.НЕТ 4149
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20.08.2021 19:33 Відповісти
как-то и без зеленого плана ракеты строились, пока не пришло зечмо и все остановило
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20.08.2021 19:23 Відповісти
Ліпше б виділили на відновлення медицини.
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20.08.2021 19:27 Відповісти
А вместо ракет тобой коцапов будем шкварить?😂🌷××
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20.08.2021 19:36 Відповісти
дайте гуцулам ядерный заряд , они с одной смереки запилят носитель
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20.08.2021 19:28 Відповісти
Данилов прав. Украина всегда делала отличые ракеты.
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20.08.2021 19:34 Відповісти
На жаль лише кроленята швидко робляться. Час розробки ********* озброєння 10 років. Так що десь в 2026 році І Пєтя і Зєля і наступний президент будуть будуть розповідати про свій вирішальний вклад у ДОПОМОГУ Користильову в створенні ракетного потенціалу України.
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20.08.2021 19:42 Відповісти
Ну мы же не знаем что где и когда разрабатывается
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20.08.2021 20:14 Відповісти
Это хорошо!это нужно делать уже сейчас!
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20.08.2021 19:39 Відповісти
планы зелоха не имеют отношения к реальности, а поэтому никогда не будут выполнены
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20.08.2021 19:40 Відповісти
Украине нужно готовится к святой войне с фашистской россией!Хотим мы этого или нет!Если нужно убить миллион русских - то Украина их должна быть готова убить!Уничтожить весь флот рф можно дивизионами Нептун.Существенный перевес на фронте может сыграть 4000-5000 ракет Ольха М и т.д.У нас нет просто другого выбора!А то,что вы все критикуете Зе,что сорвали ракетную программу,учтите,что в этом году Украина должна погасить 600 млдр гр долгов и обязательств по кредитам,которые набрали попередники.В следуещем году поступят на вооружения Три дивизиона Нептун.Так же нужно запускать спутники - шпионы в космос и выпускать самим ударные беспилотники.Фронту нужно высокоточное оружие!Слава Украіні!Смерть ворогам!
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20.08.2021 19:40 Відповісти
Это сколько в баксах? Эх, если доживу, до 2031 года, проверю. А если ****...те , то ...?😀
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20.08.2021 19:45 Відповісти
Тю! Я думал, что это на следующий год! А это на 10 лет. а сколько тогда будет на 50 лет? Огромная сумма!.
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20.08.2021 19:58 Відповісти
А першим питанням було засіяти Марс бурячками?
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20.08.2021 20:10 Відповісти
Это на всех или каждому?
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20.08.2021 20:17 Відповісти
правильно.
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21.08.2021 04:14 Відповісти
При всьому моєму негативному ставленні до вувузєли - а нагадайте, порохоботи, чи приймалося за сиволапого гетьмана подібне рішення і чи робилася при ньому подібна заява?
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21.08.2021 04:22 Відповісти
Когда ядерное вооружение возрождать будем?
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21.08.2021 08:54 Відповісти
В усього зєкодлана термінологія гопніка, совпадєніє?
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21.08.2021 09:35 Відповісти
посадити 1 лярд дерев, 4000Є зарплата, 500000 нових робочих місць, зростання економіки щонайменше в 7% все попереднє вже зроблено тепер будуємо флот і ракети............
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22.08.2021 10:14 Відповісти
 
 