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СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз", - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО поручил вернуть в госсобственность "Черкассыгаз", - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) отдал протокольное поручение о возврате АО "Черкассыгаз" в государственную собственность.

Об этом сообщил на брифингесекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"Рассматривали вопрос возвращения в госсобственность предприятия "Черскассыгаз", был доклад министра энергетики по этому поводу, и было принято протокольное поручение, касающееся возврата этого предприятия в госсобственность, которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", – сказал Данилов.

"Отдано поручение осуществить мероприятия по возврату госпакета акций "Черкассыгаз", определению виновных в этом лиц и возмещению принесенных государству убытков, а также установить контроль над АО "Черкассыгаз", – уточнил секретарь СНБО.

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По его словам, СНБО взяло к сведению информацию министра энергетики Германа Галущенко и главы НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко о потере государственного контрольного пакета акций предприятия, а также поручило Кабинету министров совместно с НКБЦФР, СБУ, ГБР при участии Офиса генпрокурора и НАБУ в месячный срок провести проверку обстоятельств этой потери.

Как сообщалось, в декабре 2012 года "Черкассыгаз" сообщило в системе раскрытия информации НКЦБФР, что пакет акций предприятия, принадлежащий НАК "Нафтогаз Украины" сократился с 51% до 9,97%.

В пресс-службе Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины сообщили, что решение о приватизации госпакета акций "Черкассыгаза" правительством не принималось, и акции этой компании ФГИ не получал.

"Нафтогаз Украины" тогда отказался комментировать снижение своей доли в "Черкассыгазе".

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Тогда, в частности, было зафиксировано, что в число собственников газовой компании вошло ООО "Ласфано Украина", являющаяся соучредителем ООО "Фиинансовая компания "Сонячне мисто", советник которой Сергей Матвийчук возглавлял наблюдательный совет Надра Банка (Киев). Крупнейшим бенефициаром этого неплатежеспособного на сегодня банка являлся Дмитрий Фирташ.

В настоящее время "Нафтогаз" сохраняет за собой долю 9,97% акций в облгазе, Perritt Select Investments Limited принадлежит 22,56%, ООО "Ласфано Украина" – 20,35%, ООО "Межрегиональная торговая компания" – 15,81%, Владимиру Болбасу и Сергею Назаренко – по 9,87%, Newavit Holding and Finance – 6,6%.

"Черкассыгаз" обслуживает газораспределительные сети, расположенные на территории Черкасской области.

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Топ комментарии
+12
Всі обл гази і обленерго мають бути повернуті державі бо все вкрадено разом з комунікаціями.
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20.08.2021 19:28
+1
У вас у хуйлостані теж рнбо ?
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20.08.2021 19:40
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Всі обл гази і обленерго мають бути повернуті державі бо все вкрадено разом з комунікаціями.
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20.08.2021 19:28 Ответить
Ку ку ляля))
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20.08.2021 19:35 Ответить
Муму до герасима, звернувся не за адресою.
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20.08.2021 19:39 Ответить
Решением РНБО!!! Совещательного органа,!! Сколько мы как государство еще заплатим за этот шабаш!!
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20.08.2021 19:36 Ответить
У вас у ********** теж рнбо ?
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20.08.2021 19:40 Ответить
Совет национальной безопасности совещательный орган?
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20.08.2021 19:48 Ответить
это прекрасно)).. большой прЮвет Игорю Воронину и Юрию Величко)).. гыгыгы!
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20.08.2021 20:18 Ответить
кто эти два кренделя? объясните общественности РНБО доручила повернути в держвласність "Черкасигаз", - Данілов - Цензор.НЕТ 3351 РНБО доручила повернути в держвласність "Черкасигаз", - Данілов - Цензор.НЕТ 895
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20.08.2021 23:09 Ответить
Игорь Воронин экс-председатель "УкрГаз-Энерго", а Юра Величко его правая рука и экс-член Правления "УкрГаз-Энерго".. акционерами этой конторы являлись "РосУкрЭнерго" и "Нафтогаз Украины".. реальными акционерами являлись Фирташ и Кремль, в лице Медведева (зам преда Газмпрома, сослуживца Путина).. за много лет корпоративной войны, Воронину отдалит на кормление "Черкассыгаз" и "Кировоградгаз"..
но "Кировоградгаз" отмутил себе Коболев в 2017 году, а "Черкассыгаз" при всех юридических косяках, оставался не тронутым за Ворониным.. говорят, Воронин успел прикупить "Уманьгаз".. следовательно, одно из следующих решений СНБО будет по "Уманьгазу"..
видимо, кто-то в СНБО составил схему откусывания "пирожков" от империи Фирташа, и началось с Воронина.. я думаю это заслужено..
РНБО доручила повернути в держвласність "Черкасигаз", - Данілов - Цензор.НЕТ 9448
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20.08.2021 23:23 Ответить
кто эти два кренделя? объясните общественности РНБО доручила повернути в держвласність "Черкасигаз", - Данілов - Цензор.НЕТ 32
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20.08.2021 23:08 Ответить
 
 