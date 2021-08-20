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Мельника назначили главой БЭБ, - источник
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет министров назначил главой Бюро экономической безопасности руководителя ГФС Вадима Мельника.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники в правительстве.
Правительство выбрало Мельника среди трех кандидатов. Кроме него, на должность также претендовали член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.
Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.
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+37 Чайка Київ
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+17 саша паламарчук
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В тебе пухлина в голові?
лікуйся обізянка джуді
На мою особисту думку, такого трешу, як зараз не було ніколи, з советських часів. Ну, хіба що, дуже подібне було при януковочі, коли його сина-стоматолог, призначав на всі посади своїх "маладих" друзів- подільників.
Фігляр забув уточнити що він і є уособленням корупції.
Абсурд. Полный абсурд.
Тогда зачем всякие "революции достоинства", если приходят те же подонки, только с еще большей степенью подлости, бесстыдства, аморальности?
Мельнику принадлежат квартира площадью 159,4 кв.м. в Киеве, которую он приобрел в 2014 году за 1,18 млн гривен, земельный участок в поселке Большая Чернеччина площадью 835 кв.м, паркоместо площадью 22,1 кв.м и квартира площадью 74,2 в Ирпени.
В 2020 году он приобрел квартиру площадью 67,8 кв.м в Одессе за 1,12 млн гривен.
В свою очередь, его жена Елена Мельник владеет нежилым помещением в Ирпене площадью 106 кв.м, квартирой площадью 46,1 кв.м, двумя паркингами, квартирой площадью 114,6 кв.м, двумя кладовками, земельным участком площадью 327 кв.м, торгово-офисными помещениями площадью 299,8 кв.м и нежилым помещением площадью 104,9 кв.м. Вся недвижимость размещена в Киеве и Ирпене.
Кроме того, Елена Мельник владеет квартирой в Турции площадью 75 кв.м. Мельник задекларировал ружье Блайзер стоимостью 168 тыс. гривен, а также авторское право на две монографии написанные в 2020 году.+
В 2017 году Мельник купил Range Rover (2014), а в 2018 году прицеп (2018).
В 2020 году он заработал 129 тыс. гривен в Сумском государственном университете, 838 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, получил 138 тыс. гривен пенсии, 62 тыс. гривен в АО «Укрзализныця», 14 тыс. гривен в ГФС. Доход его супруги от предпринимательской деятельности составил 2,63 млн гривен. Супругам принадлежат 1,96 млн гривен и 40 тыс. долларов сбережений.
Мельник - глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.
Януковичи возвращаются......
*******....судьба украинцев................
Кароче:
Нахрен Кабмин, нахрен депутатов!
Для назначения антикоррупционеров дайош комиссию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из иностранных представителей пяти государств - США, Великоритания, Германия, Швеция, Финляндия.
Кто "за" - поднимайте руки!