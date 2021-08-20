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Новости Политика Украины
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Кабмин (5019) Мельник Вадим (66) Бюро экономической безопасности (109)

Мельника назначили главой БЭБ, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мельника назначили главой БЭБ, - источник

Кабинет министров назначил главой Бюро экономической безопасности руководителя ГФС Вадима Мельника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на источники в правительстве.

Правительство выбрало Мельника среди трех кандидатов. Кроме него, на должность также претендовали член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Читайте: Бутусов: Если БЭБ возглавит Мельник - значит, на конкурсе победила коррупция

Полковник налоговой милиции Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

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Топ комментарии
+37
БЕБ, вмерло не народившись. Це так по зебільному.
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20.08.2021 19:34
+20
От і казочці кінець... про незалежні конкурси. Скільки там ще зникне бабла при таких керівниках? А осінь вже ж близько... І багато є за що запитати.
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20.08.2021 19:42
+17
зеленський не поборов корупцію, він її очолив.
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20.08.2021 19:36
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кто то сомневался?)
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20.08.2021 19:31 Ответить
в рамках боротьби з антикорупцією.
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20.08.2021 19:35 Ответить
Злодії рулять. Гончаренко: Мельника назначили главой БЭБ - Цензор.НЕТ 7627
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20.08.2021 19:32 Ответить
Посмотрим. Может, с него будет толк?
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20.08.2021 19:34 Ответить
Прочитайте декларацию (где нет и 10 проц. правды) этого ублюдка; поспрашивайте, сколько записано на его родню. И вы поймете: толк есть, годен. Воровать миллионами долларов умеет.
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20.08.2021 20:06 Ответить
БЕБ, вмерло не народившись. Це так по зебільному.
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20.08.2021 19:34 Ответить
комментарий отмечен как спам
При кому було краще? Соромлюсь спитати.Яка влада за 30 років дбала про Україну а не про те щоб вкрасти? І хто винен що ми обирали 30 років таку владу?
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20.08.2021 19:53 Ответить
Выборы--иллюзия! Демократия--простой способ развода толпы! Нам подставляли из кого "выбирать"...
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20.08.2021 19:58 Ответить
Не плутай вибори свого ***** з виборами президента України.Не впихай невпихуїме.
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20.08.2021 20:01 Ответить
та ти шо? Шо тобі "запропонував" коломойський, з того ти й "вибрав"! Дурник!
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20.08.2021 20:02 Ответить
Я не лікар,пан звернувся не за адресою.тел 103 скажи що злолякісна пухлина голови
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20.08.2021 20:05 Ответить
дебіла зелебобіка зраз ж видно у тебе імбіцил це на лобі написано
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20.08.2021 20:46 Ответить
Я знаю ,тому на хворих не звертаю уваги.Бажаю пану убогому здоров"я.
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20.08.2021 20:51 Ответить
ти імбіцил краще собі побажай,тому що усі дебіли зелебобіки такі як ти хворі однією хворобою на всих разом з їхнім пріпіЗдєнтом.
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21.08.2021 09:53 Ответить
З якої палати вибіг пан?
Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 389 В тебе пухлина в голові?
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21.08.2021 09:57 Ответить
дуже схоже на імбіцилів зелебобіків..ЛОЛ
лікуйся обізянка джуді
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21.08.2021 09:59 Ответить
Ви чи узагальнюйте до часів "царяатюшки", чи не узагальнюйте взагалі.
На мою особисту думку, такого трешу, як зараз не було ніколи, з советських часів. Ну, хіба що, дуже подібне було при януковочі, коли його сина-стоматолог, призначав на всі посади своїх "маладих" друзів- подільників.
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20.08.2021 21:17 Ответить
Тобто вся влада була патріотична окрім януковича і зеленського? То чому ж після розпаду радянського союзу ми з передової держави опинились у країнах третього світу? Ви пан якось з"ясуйте яку країну мали на увазі?
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20.08.2021 21:25 Ответить
Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 7631
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21.08.2021 10:27 Ответить
ЛОЛ твоя копія
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21.08.2021 10:28 Ответить
а ботоферму зеледебілів прикрили на фейсбук,прикриють і на цензорі
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21.08.2021 10:25 Ответить
Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 753 Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 2303
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21.08.2021 10:30 Ответить
шкода немає на цензорі дизлайків,таке як ти істота на дизлайк заслуговуєш.
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21.08.2021 09:58 Ответить
ЗеЛя и банду ждет тюряга
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20.08.2021 19:36 Ответить
зеленський не поборов корупцію, він її очолив.
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20.08.2021 19:36 Ответить
ну что... революция... кровавая... во дворе...
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20.08.2021 19:39 Ответить
Вот вам и пожалуйста, почему Данилюка сняли с конкурса. БЕБ превратилось в инструмент политической борьбы, поэтому обязанность следующего президента распустить БЕБ
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20.08.2021 19:40 Ответить
Зачем распускать? Достаточно посадить фигурантов на 15 лет с конфискацией! Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 8331
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20.08.2021 22:35 Ответить
От і казочці кінець... про незалежні конкурси. Скільки там ще зникне бабла при таких керівниках? А осінь вже ж близько... І багато є за що запитати.
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20.08.2021 19:42 Ответить
Зеленский: Ни одна страна не свободна от коррупции, это не повод не брать нас в НАТО
Фігляр забув уточнити що він і є уособленням корупції.
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20.08.2021 19:44 Ответить
Это ганьба!
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20.08.2021 19:50 Ответить
#Зеленський пустив чергового козла(вора Мельника), в город, охороняти капусту, - призначив главою Бюро економічної безпеки.
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20.08.2021 19:50 Ответить
Яка несподіванка...
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20.08.2021 19:51 Ответить
Ну чьо, ЗЕбил крыворогатый, и за это ответишь,падла дэбильная! Уберите кто-нибудь этого наркомана! Какого х. оно позорит мою Украину?! Если шо, я подтянусь...)
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20.08.2021 19:52 Ответить
При таком раскладе никакая золотая медаль белюника или магучих не поднимет авторитет страны....Потому что даже на сраную олимпиаду едут по блату....
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20.08.2021 20:00 Ответить
Маруся, начинай убирать - все за тобой подтянутся Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 6587
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20.08.2021 22:36 Ответить
Мельник ,глава Государственной фискальной службы Украины , представитель налоговой мафии в Украине. За годы службы Мельник сумел накопить не менее 30 миллионов долларов и выйти сухим из воды Если бы не обвинение в заказном убийстве, о Мельнике знали бы не многие.-Вадим Мельник и его ореховая мафия .
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20.08.2021 19:54 Ответить
А що там стурбовані корупцією в Україні посольства? Чи вже не стурбовані? Не без їх діячів це одоробло прийшло до влади. США угробили десятки мільярдів на корупцію в Афганістані і відали країну Талібам, в Україні по тим же граблям.
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20.08.2021 19:55 Ответить
мы следующие после Афгана....
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20.08.2021 20:01 Ответить
Самое примечательное: Киев - большая деревня, все обо всем знают; знают и Мельника, как беспринципного, продажного хапугу, берущего много и наперед. И вот теперь поганая зеленая власть назначает этого ублюдка начальником борьбы с экономическими преступлениями; за честность в уплате налогов.
Абсурд. Полный абсурд.
Тогда зачем всякие "революции достоинства", если приходят те же подонки, только с еще большей степенью подлости, бесстыдства, аморальности?
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20.08.2021 20:04 Ответить
Глава Бюро экономической безопасности задекларировал 6 квартир и ружье - здесь нет и десятой части его имущества нажитого "тяжелым, честным, непосильным трудом"

Мельнику принадлежат квартира площадью 159,4 кв.м. в Киеве, которую он приобрел в 2014 году за 1,18 млн гривен, земельный участок в поселке Большая Чернеччина площадью 835 кв.м, паркоместо площадью 22,1 кв.м и квартира площадью 74,2 в Ирпени.
В 2020 году он приобрел квартиру площадью 67,8 кв.м в Одессе за 1,12 млн гривен.
В свою очередь, его жена Елена Мельник владеет нежилым помещением в Ирпене площадью 106 кв.м, квартирой площадью 46,1 кв.м, двумя паркингами, квартирой площадью 114,6 кв.м, двумя кладовками, земельным участком площадью 327 кв.м, торгово-офисными помещениями площадью 299,8 кв.м и нежилым помещением площадью 104,9 кв.м. Вся недвижимость размещена в Киеве и Ирпене.
Кроме того, Елена Мельник владеет квартирой в Турции площадью 75 кв.м. Мельник задекларировал ружье Блайзер стоимостью 168 тыс. гривен, а также авторское право на две монографии написанные в 2020 году.+
В 2017 году Мельник купил Range Rover (2014), а в 2018 году прицеп (2018).
В 2020 году он заработал 129 тыс. гривен в Сумском государственном университете, 838 тыс. гривен дохода от предпринимательской деятельности, получил 138 тыс. гривен пенсии, 62 тыс. гривен в АО «Укрзализныця», 14 тыс. гривен в ГФС. Доход его супруги от предпринимательской деятельности составил 2,63 млн гривен. Супругам принадлежат 1,96 млн гривен и 40 тыс. долларов сбережений.
Мельник - глава Государственной фискальной службы с декабря 2020 года. Ему 49 лет, находился на службе в налоговой милиции 14 лет. Оттуда впоследствии перевелся на должность руководителя главного следственного управления финансовых расследований ГФС.
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23.08.2021 09:50 Ответить
зебилы, а Мельник - ху#ло? Или он из ваших?
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20.08.2021 20:52 Ответить
Из Зеленского реформатор, как из говна пуля.
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20.08.2021 20:53 Ответить
И угашенному Клоуну похер что этот Мельник был в свое время уволен из налоговой за мутняки с конфискованными деньгами !
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20.08.2021 21:02 Ответить
Возвращаются все....
Януковичи возвращаются......
*******....судьба украинцев................
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20.08.2021 21:21 Ответить
Назначили кота стеречь сметану
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20.08.2021 22:00 Ответить
не жыд и не ара - уже хорошо! Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 7645 Мельника призначили главою БЕБ, - джерело - Цензор.НЕТ 7722
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20.08.2021 22:33 Ответить
Свои своих назначают. Не удивлюсь, если баранье за зе второй раз отдаст свою шкуру.
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21.08.2021 04:25 Ответить
Ну и где, млять, это хвалённое внешнее управлени?
Кароче:
Нахрен Кабмин, нахрен депутатов!
Для назначения антикоррупционеров дайош комиссию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из иностранных представителей пяти государств - США, Великоритания, Германия, Швеция, Финляндия.
Кто "за" - поднимайте руки!
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21.08.2021 10:26 Ответить
 
 