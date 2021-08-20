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Беларусь (4248) День Независимости (496) Лукашенко (2117) посольство (596)

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло. ДОКУМЕНТ

Поздравление от имени захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко было опубликовано на сайте посольства этой страны в Украине. Сейчас его там нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Поздравления были адресованы не президенту, а народу Украины.

"И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу высказать уверенность, что присущая украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - говорилось среди прочего в поздравлении.

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло 01

Однако после публикации документ с сайта посольства исчез. Сейчас по его адресу открывается страница с ошибкой 404 "Страница не найдена". При этом копия страницы, сделанная утром 20 августа, сохранилась в кеше Google.

Читайте: Россия смотрит на Беларусь как на свое, - Лукашенко

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло 02

В других официальных источниках белорусских властей документ опубликован не был.

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Топ комментарии
+22
Как нибудь переживём
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20.08.2021 20:01
+14
Тут і кацапія не забарилася привітати Україну з Днем Незалежності...

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло - Цензор.НЕТ 1156
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20.08.2021 20:13
+12
Од би ще й це вусате одаробло зникло, як роса на сонці!)
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20.08.2021 20:04
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а в методичках Смешка бульбофюрер - не *****?
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21.08.2021 09:39 Ответить
В отличие от некоторых, я не пользуюсь ни чьими методичками. У меня своя позиция.
Я не только об Лукашенко. В первую очередь вообще атмосфера вражды и ненависти в комментариях во всех статьях. В том числе между комментаторами. Почти никаких конструктивных предложений.
Нам необходимы системные изменения для демонтажа нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системы. Нам на этом необходимо объединяться. А в этом почти никто ничего в комментария не предлагает.
Политики не заинтересованы в системных реформах, поэтому нам следует генерить идеи и насаждать политикам, а здесь бедлам выгодный олигархам.
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21.08.2021 10:54 Ответить
согласен почти со всем вами сказанном, но накопилсй немой вопрос на тему:

"Политики не заинтересованы в системных реформах, поэтому нам следует генерить...."
вы случайно не знаете тех людей, которые етих "палитиков" выбрали?у меня есть догадки, но не уверен, шо ето были люди...
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21.08.2021 13:11 Ответить
А они и не могли выбрать "этих" политиков. Не было выбора. Ведь в бюллетенях кандидатов в президенты только ставленники олигархата. Притом те, которые за время своей деятельности (пусть даже кто-то что-то положительное делал), но ничего не делали для демонтажа кланово-олигархической системы. Это непростительно.

А такие в бюллетенях, потому что наши выборы не демократические, а олигархические. Потому что места в бюллетенях дико скупают ставленники олигархии через, невиданного больше нигде в мире размера, несколько-миллионный "избирательный" залог. И из них избирателям приходится "выбирать". Не выборы, а абсурд.

Поэтому, в отличие от тех кто разводит в комментариях ненависть, я предлагаю очень действенное системное изменение.
Замена явно олигархической системы выборов президента (которая является главной базой олигархии), на демократическую - польский аналог.

На польских выборах не олигархи формируют состав бюллетеней а сами избиратели. Избиратели поддерживают или не поддерживают претендентов попасть в бюллетень умеренным количеством подписей. Поэтому Польша демократическая и развивается.

Этот дикий залог ввел еще Кучма при создании и укреплении им олигархии, но ни одна последующая власть даже не пыталась избавиться от него. Да потому что их как ставленников олигархии это устраивает.
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21.08.2021 14:30 Ответить
Решил добавить конкретный пример.
Если бы были такие демократические выборы, то кандидата в президенты мог бы выдвинуть интеллектуальный трудовой коллектив (и не один). Например подразделение научного института или университета. У нас из 40 млн. множество людей положительных для должности президента.
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21.08.2021 14:52 Ответить
ту согласен сразу и навсегда.
порядочных и честных людей в Украине очень много.
они всегда были и всегда будут, от етого и горше вопрос - ну почему клован?
ну де мозги забыли когда шли на голосовать?
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21.08.2021 14:58 Ответить
Ось такі як ти дегенерати і голосували ти б теж голосував за ,так як маєш досвід за гречку в минулому коли вибирав овоча і не корч із себе патріота, кремлівський замаскований бот
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21.08.2021 16:01 Ответить
за кульки не забув? - бо я ж помьятаю Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 9178
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21.08.2021 16:04 Ответить
зроби соби нiк - "кацапська ванга" - (бангладеш прапорець) Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 4175
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21.08.2021 16:09 Ответить
Не нервничай в списке твоих друзей я давно и тихий и даже ставлю тебе лайки, мне же надо знать где ты зарисовываешься с кем общаешься и как маскируешься и косишь под правильного патриота порохобота хотя ты сам гибрид кацамойша Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 8849
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21.08.2021 16:55 Ответить
шо правда ты в моем списке?
немедленно пойду пересмотрю и исправлю ету беду....
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21.08.2021 17:01 Ответить
Я ВКЛ ЭТО МЫ 01 Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 8664 и ещё один
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21.08.2021 22:22 Ответить
пиндишь ты шо то азамат, нy или у тебя собственные ники в башке перепутались... - нету тебя)))
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21.08.2021 17:06 Ответить
лови - турок рязанский, тихарь младшой
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21.08.2021 17:20 Ответить
Совок мне это не интересно и смотреть не собираюсь, я лучше посмотрю лишний раз концерт Ози Озборна ,знаешь такого деревня в твоей стране живёт и известен на весь мир
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21.08.2021 22:39 Ответить
Если бы в бюллетени были представители интеллектуальных и патриотичных трудовых коллективов, то, вероятнее всего, клоуна вообще не было бы во втором туре.
И бюллетень был бы намного короче. Не более 10. Например, 28 из 39 на выборах набрали менее 0,22% голосов и являются просто мусором. Они бы точно нужное количество подписей не собрали бы и не загрязняли бы бюллетень.
Наши избиратели не без недостатков, но они, всеми регионами в 1991 году проголосовали за независимость Украины. Даже этим хорошо видно, что они заслуживают лучших политиков. Во всяком случае, среди нашей политики засилье мошенников. И главной причиной есть наша дичайшая система выборов, которую мошенники нагло называют демократической.

Надо сделать нормальную, демократическую систему выборов, а потом только разговаривать, за тех избиратели голосуют или не за тех.
Не может быть никаких оправданий нашей дикой системе выборов.
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24.08.2021 14:24 Ответить
Поэтому необходимо заняться изменением системы выборов. А при нашей системе, разговоры, что избиратели голосуют не за тех, являются крайне деструктивными, отвлекающими от наших перезревших системных изменений.
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24.08.2021 14:36 Ответить
Еще повторю, наша дикая система выборов является главной базой для нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системы.
Наши политики мошенники, поэтому они могут предложить иную систему выборов. Но на нашем этапе никакая иная система, кроме как аналог польской не годится.
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24.08.2021 14:55 Ответить
А моя позиция по отношению к диктатору Лукашенко, что не надо истерить против него. У нас самих диктатура олигархии. У нас никогда демократии не было. А будем истерить, то будем получать ответку. Это не в наших интересах, притом при нашем шатком положении, когда нам только сочувствуют и агрессором возмущаются.
Пусть Лукашенком Запад занимается. У них демократия, они имеют моральное право (и полно оружия, в том числе ядерного). А нам с нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системой просто цинично и смешно лезть в дела Беларуси. Даже клоунада какая-то.
Надо собой заняться по серьёзному. Необходимы системные реформы, которые подрубят корни нашей дикой системе. Пока этим никто не занимается и не занимался совсем. Ни власть, ни активисты и комментаторы почти ничего не предлагают.
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21.08.2021 10:56 Ответить
Путинская подстилка,засунь свои поздравления себе в дупло.
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21.08.2021 09:41 Ответить
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