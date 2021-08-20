Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло. ДОКУМЕНТ

Поздравление от имени захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко было опубликовано на сайте посольства этой страны в Украине. Сейчас его там нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

Поздравления были адресованы не президенту, а народу Украины.

"И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу высказать уверенность, что присущая украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества", - говорилось среди прочего в поздравлении.

Однако после публикации документ с сайта посольства исчез. Сейчас по его адресу открывается страница с ошибкой 404 "Страница не найдена". При этом копия страницы, сделанная утром 20 августа, сохранилась в кеше Google.

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В других официальных источниках белорусских властей документ опубликован не был.