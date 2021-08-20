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Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло. ДОКУМЕНТ

Вітання від імені Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, було опубліковано на сайті посольства цієї країни в Україні. Зараз його там немає.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

Привітання були адресовані не президенту, а народу України.

"І в сьогоднішніх непростих умовах, коли у світовому масштабі домінують недовіра, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманна українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємну повагу, підтримку і високий рівень співпраці", - йшлося серед іншого у привітанні.

Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло 01

Однак після публікації документ з сайту посольства зник. Зараз за його адресою відкривається сторінка з помилкою 404 "Сторінку не знайдено". При цьому копія сторінки, зроблена вранці 20 серпня, збереглася у кеші Google.

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Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло 02

В інших офіційних джерелах білоруської влади документ опублікований не був.

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Топ коментарі
+22
Как нибудь переживём
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20.08.2021 20:01
+14
Тут і кацапія не забарилася привітати Україну з Днем Незалежності...

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости. Вскоре поздравление исчезло - Цензор.НЕТ 1156
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20.08.2021 20:13
+12
Од би ще й це вусате одаробло зникло, як роса на сонці!)
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20.08.2021 20:04
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а в методичках Смешка бульбофюрер - не *****?
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21.08.2021 09:39 Відповісти
В отличие от некоторых, я не пользуюсь ни чьими методичками. У меня своя позиция.
Я не только об Лукашенко. В первую очередь вообще атмосфера вражды и ненависти в комментариях во всех статьях. В том числе между комментаторами. Почти никаких конструктивных предложений.
Нам необходимы системные изменения для демонтажа нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системы. Нам на этом необходимо объединяться. А в этом почти никто ничего в комментария не предлагает.
Политики не заинтересованы в системных реформах, поэтому нам следует генерить идеи и насаждать политикам, а здесь бедлам выгодный олигархам.
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21.08.2021 10:54 Відповісти
согласен почти со всем вами сказанном, но накопилсй немой вопрос на тему:

"Политики не заинтересованы в системных реформах, поэтому нам следует генерить...."
вы случайно не знаете тех людей, которые етих "палитиков" выбрали?у меня есть догадки, но не уверен, шо ето были люди...
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21.08.2021 13:11 Відповісти
А они и не могли выбрать "этих" политиков. Не было выбора. Ведь в бюллетенях кандидатов в президенты только ставленники олигархата. Притом те, которые за время своей деятельности (пусть даже кто-то что-то положительное делал), но ничего не делали для демонтажа кланово-олигархической системы. Это непростительно.

А такие в бюллетенях, потому что наши выборы не демократические, а олигархические. Потому что места в бюллетенях дико скупают ставленники олигархии через, невиданного больше нигде в мире размера, несколько-миллионный "избирательный" залог. И из них избирателям приходится "выбирать". Не выборы, а абсурд.

Поэтому, в отличие от тех кто разводит в комментариях ненависть, я предлагаю очень действенное системное изменение.
Замена явно олигархической системы выборов президента (которая является главной базой олигархии), на демократическую - польский аналог.

На польских выборах не олигархи формируют состав бюллетеней а сами избиратели. Избиратели поддерживают или не поддерживают претендентов попасть в бюллетень умеренным количеством подписей. Поэтому Польша демократическая и развивается.

Этот дикий залог ввел еще Кучма при создании и укреплении им олигархии, но ни одна последующая власть даже не пыталась избавиться от него. Да потому что их как ставленников олигархии это устраивает.
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21.08.2021 14:30 Відповісти
Решил добавить конкретный пример.
Если бы были такие демократические выборы, то кандидата в президенты мог бы выдвинуть интеллектуальный трудовой коллектив (и не один). Например подразделение научного института или университета. У нас из 40 млн. множество людей положительных для должности президента.
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21.08.2021 14:52 Відповісти
ту согласен сразу и навсегда.
порядочных и честных людей в Украине очень много.
они всегда были и всегда будут, от етого и горше вопрос - ну почему клован?
ну де мозги забыли когда шли на голосовать?
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21.08.2021 14:58 Відповісти
Ось такі як ти дегенерати і голосували ти б теж голосував за ,так як маєш досвід за гречку в минулому коли вибирав овоча і не корч із себе патріота, кремлівський замаскований бот
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21.08.2021 16:01 Відповісти
за кульки не забув? - бо я ж помьятаю Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 9178
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21.08.2021 16:04 Відповісти
зроби соби нiк - "кацапська ванга" - (бангладеш прапорець) Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 4175
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21.08.2021 16:09 Відповісти
Не нервничай в списке твоих друзей я давно и тихий и даже ставлю тебе лайки, мне же надо знать где ты зарисовываешься с кем общаешься и как маскируешься и косишь под правильного патриота порохобота хотя ты сам гибрид кацамойша Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 8849
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21.08.2021 16:55 Відповісти
шо правда ты в моем списке?
немедленно пойду пересмотрю и исправлю ету беду....
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21.08.2021 17:01 Відповісти
Я ВКЛ ЭТО МЫ 01 Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло - Цензор.НЕТ 8664 и ещё один
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21.08.2021 22:22 Відповісти
пиндишь ты шо то азамат, нy или у тебя собственные ники в башке перепутались... - нету тебя)))
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21.08.2021 17:06 Відповісти
лови - турок рязанский, тихарь младшой
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21.08.2021 17:20 Відповісти
Совок мне это не интересно и смотреть не собираюсь, я лучше посмотрю лишний раз концерт Ози Озборна ,знаешь такого деревня в твоей стране живёт и известен на весь мир
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21.08.2021 22:39 Відповісти
Если бы в бюллетени были представители интеллектуальных и патриотичных трудовых коллективов, то, вероятнее всего, клоуна вообще не было бы во втором туре.
И бюллетень был бы намного короче. Не более 10. Например, 28 из 39 на выборах набрали менее 0,22% голосов и являются просто мусором. Они бы точно нужное количество подписей не собрали бы и не загрязняли бы бюллетень.
Наши избиратели не без недостатков, но они, всеми регионами в 1991 году проголосовали за независимость Украины. Даже этим хорошо видно, что они заслуживают лучших политиков. Во всяком случае, среди нашей политики засилье мошенников. И главной причиной есть наша дичайшая система выборов, которую мошенники нагло называют демократической.

Надо сделать нормальную, демократическую систему выборов, а потом только разговаривать, за тех избиратели голосуют или не за тех.
Не может быть никаких оправданий нашей дикой системе выборов.
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24.08.2021 14:24 Відповісти
Поэтому необходимо заняться изменением системы выборов. А при нашей системе, разговоры, что избиратели голосуют не за тех, являются крайне деструктивными, отвлекающими от наших перезревших системных изменений.
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24.08.2021 14:36 Відповісти
Еще повторю, наша дикая система выборов является главной базой для нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системы.
Наши политики мошенники, поэтому они могут предложить иную систему выборов. Но на нашем этапе никакая иная система, кроме как аналог польской не годится.
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24.08.2021 14:55 Відповісти
А моя позиция по отношению к диктатору Лукашенко, что не надо истерить против него. У нас самих диктатура олигархии. У нас никогда демократии не было. А будем истерить, то будем получать ответку. Это не в наших интересах, притом при нашем шатком положении, когда нам только сочувствуют и агрессором возмущаются.
Пусть Лукашенком Запад занимается. У них демократия, они имеют моральное право (и полно оружия, в том числе ядерного). А нам с нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системой просто цинично и смешно лезть в дела Беларуси. Даже клоунада какая-то.
Надо собой заняться по серьёзному. Необходимы системные реформы, которые подрубят корни нашей дикой системе. Пока этим никто не занимается и не занимался совсем. Ни власть, ни активисты и комментаторы почти ничего не предлагают.
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21.08.2021 10:56 Відповісти
Путинская подстилка,засунь свои поздравления себе в дупло.
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21.08.2021 09:41 Відповісти
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