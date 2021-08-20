Лукашенко привітав українців із Днем Незалежності. Незабаром привітання зникло. ДОКУМЕНТ
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Вітання від імені Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, було опубліковано на сайті посольства цієї країни в Україні. Зараз його там немає.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.
Привітання були адресовані не президенту, а народу України.
"І в сьогоднішніх непростих умовах, коли у світовому масштабі домінують недовіра, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманна українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємну повагу, підтримку і високий рівень співпраці", - йшлося серед іншого у привітанні.
Однак після публікації документ з сайту посольства зник. Зараз за його адресою відкривається сторінка з помилкою 404 "Сторінку не знайдено". При цьому копія сторінки, зроблена вранці 20 серпня, збереглася у кеші Google.
В інших офіційних джерелах білоруської влади документ опублікований не був.
Будь ласка, зачекайте...
Я не только об Лукашенко. В первую очередь вообще атмосфера вражды и ненависти в комментариях во всех статьях. В том числе между комментаторами. Почти никаких конструктивных предложений.
Нам необходимы системные изменения для демонтажа нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системы. Нам на этом необходимо объединяться. А в этом почти никто ничего в комментария не предлагает.
Политики не заинтересованы в системных реформах, поэтому нам следует генерить идеи и насаждать политикам, а здесь бедлам выгодный олигархам.
"Политики не заинтересованы в системных реформах, поэтому нам следует генерить...."
вы случайно не знаете тех людей, которые етих "палитиков" выбрали?у меня есть догадки, но не уверен, шо ето были люди...
А такие в бюллетенях, потому что наши выборы не демократические, а олигархические. Потому что места в бюллетенях дико скупают ставленники олигархии через, невиданного больше нигде в мире размера, несколько-миллионный "избирательный" залог. И из них избирателям приходится "выбирать". Не выборы, а абсурд.
Поэтому, в отличие от тех кто разводит в комментариях ненависть, я предлагаю очень действенное системное изменение.
Замена явно олигархической системы выборов президента (которая является главной базой олигархии), на демократическую - польский аналог.
На польских выборах не олигархи формируют состав бюллетеней а сами избиратели. Избиратели поддерживают или не поддерживают претендентов попасть в бюллетень умеренным количеством подписей. Поэтому Польша демократическая и развивается.
Этот дикий залог ввел еще Кучма при создании и укреплении им олигархии, но ни одна последующая власть даже не пыталась избавиться от него. Да потому что их как ставленников олигархии это устраивает.
Если бы были такие демократические выборы, то кандидата в президенты мог бы выдвинуть интеллектуальный трудовой коллектив (и не один). Например подразделение научного института или университета. У нас из 40 млн. множество людей положительных для должности президента.
порядочных и честных людей в Украине очень много.
они всегда были и всегда будут, от етого и горше вопрос - ну почему клован?
ну де мозги забыли когда шли на голосовать?
немедленно пойду пересмотрю и исправлю ету беду....
И бюллетень был бы намного короче. Не более 10. Например, 28 из 39 на выборах набрали менее 0,22% голосов и являются просто мусором. Они бы точно нужное количество подписей не собрали бы и не загрязняли бы бюллетень.
Наши избиратели не без недостатков, но они, всеми регионами в 1991 году проголосовали за независимость Украины. Даже этим хорошо видно, что они заслуживают лучших политиков. Во всяком случае, среди нашей политики засилье мошенников. И главной причиной есть наша дичайшая система выборов, которую мошенники нагло называют демократической.
Надо сделать нормальную, демократическую систему выборов, а потом только разговаривать, за тех избиратели голосуют или не за тех.
Не может быть никаких оправданий нашей дикой системе выборов.
Наши политики мошенники, поэтому они могут предложить иную систему выборов. Но на нашем этапе никакая иная система, кроме как аналог польской не годится.
Пусть Лукашенком Запад занимается. У них демократия, они имеют моральное право (и полно оружия, в том числе ядерного). А нам с нашей дикой феодально-криминальной кланово-олигархической системой просто цинично и смешно лезть в дела Беларуси. Даже клоунада какая-то.
Надо собой заняться по серьёзному. Необходимы системные реформы, которые подрубят корни нашей дикой системе. Пока этим никто не занимается и не занимался совсем. Ни власть, ни активисты и комментаторы почти ничего не предлагают.