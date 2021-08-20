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Новости За рубежом
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"Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц

США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный поток 2".

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госдеп представил Конгрессу доклад (администрации США. - Ред.) по мерам против "Северного потока 2", (...) в котором числится одно российское судно и двое россиян, связанных с "Северным потоком 2", - отмечается в заявлении.

При этом в нем не уточняется, о каких именно физлицах и судне идет речь.

Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация США уведомила Конгресс о введении санкций против АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга. Это владелец судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", участвующих в реализации "Северного потока 2".

Также, по данным агентства, под санкции подпали страховая компания "Константа", а также судно снабжения "Остап Шеремета".

Читайте: До завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, - Путин

При этом, согласно агентству, США оставили в силе отвод от санкций в отношении компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед Конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".

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Топ комментарии
+9
"Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц"
_Имитация борьбы с рейхом. В гузно себе засуньте такие ссанкцыи!
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20.08.2021 21:04
+7
Страшно аж жуть..страшнее озабоченности и обеспокоенности вместе взятых
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20.08.2021 21:06
+5
Имитация борьбы с рамкой.
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20.08.2021 21:09
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патужно, Діда ! "Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц - Цензор.НЕТ 459
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20.08.2021 21:03 Ответить
"Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц"
_Имитация борьбы с рейхом. В гузно себе засуньте такие ссанкцыи!
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20.08.2021 21:04 Ответить
Где то в Рязани, сидя в в куче говна, россиянин Василий очень расстроился, его в список американских санкций на внесли !
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20.08.2021 21:09 Ответить
Після афганського драп-тріумфу дєд показує, що в нього сталеві галагони.
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20.08.2021 21:20 Ответить
ну... как говорится...другие ваще никак и нигде...а тут ...санкции...
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20.08.2021 21:06 Ответить
Страшно аж жуть..страшнее озабоченности и обеспокоенности вместе взятых
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20.08.2021 21:06 Ответить
Ой, не делайте хорошую мину при плохой игре.
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20.08.2021 21:08 Ответить
Имитация борьбы с рамкой.
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20.08.2021 21:09 Ответить
С рашкой.
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20.08.2021 21:10 Ответить
не все ли равно ?
если это имитация, хоть с рашкой, хоть с рамкой, хоть с плюшевыми зайцами "Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб - Цензор.НЕТ 5444
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20.08.2021 21:35 Ответить
т.е. "санкции против судна и двух физлиц"
это как двое в лодке , он и она
вёсел нет, лодочник - забрал?
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20.08.2021 21:38 Ответить
Какой мощный удар, пуйло явно от него не оправится "Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб - Цензор.НЕТ 1316
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20.08.2021 21:49 Ответить
Да. Потихоньку трагедия переходит в фарс.
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20.08.2021 22:39 Ответить
Трагіфарс стався тоді, коли глобалісти-неокомуняки обманом привели до влади неповносправного діда і колишню елітну проститутку.
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21.08.2021 03:53 Ответить
короче санкции ввели против двух бухих питерских рыбаков и их надувной лодки "Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб - Цензор.НЕТ 6758
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20.08.2021 22:43 Ответить
Одно название "санкции". Не дай бог чтобы не приостановить строительство трубопровода. Позор.
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21.08.2021 09:37 Ответить
 
 