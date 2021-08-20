"Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц
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США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный поток 2".
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Госдеп представил Конгрессу доклад (администрации США. - Ред.) по мерам против "Северного потока 2", (...) в котором числится одно российское судно и двое россиян, связанных с "Северным потоком 2", - отмечается в заявлении.
При этом в нем не уточняется, о каких именно физлицах и судне идет речь.
Между тем, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация США уведомила Конгресс о введении санкций против АО "Нобилити" из Санкт-Петербурга. Это владелец судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", участвующих в реализации "Северного потока 2".
Также, по данным агентства, под санкции подпали страховая компания "Константа", а также судно снабжения "Остап Шеремета".
При этом, согласно агентству, США оставили в силе отвод от санкций в отношении компании-оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG.
Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед Конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".
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_Имитация борьбы с рейхом. В гузно себе засуньте такие ссанкцыи!
если это имитация, хоть с рашкой, хоть с рамкой, хоть с плюшевыми зайцами
это как двое в лодке , он и она
вёсел нет, лодочник - забрал?