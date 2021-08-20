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"Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб

США запровадять обмежувальні заходи проти судна і двох фізичних осіб у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держдеп представив Конгресу доповідь (адміністрації США. - Ред.) щодо заходів проти "Північного потоку-2", (...) в якій значиться одне російське судно і двоє росіян, пов'язаних із "Північним потоком-2", - наголошується в заяві.

При цьому в ній не уточнюється, про які саме фізособи й судна йдеться.

Тим часом, агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомляє, що адміністрація США повідомила Конгрес про запровадження санкцій проти АТ "Нобіліті" із Санкт-Петербурга. Це власник суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", що беруть участь у реалізації "Північного потоку-2".

Також, за даними агентства, під санкції потрапили страхова компанія "Константа", а також судно постачання "Остап Шеремета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": До завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу, - Путін

При цьому, згідно з агентством, США залишили чинним виведення з-під санкцій компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG.

Адміністрація США за законом має кожні три місяці звітувати перед Конгресом про заходи, вжиті проти "Північного потоку-2".

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Топ коментарі
+9
"Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц"
_Имитация борьбы с рейхом. В гузно себе засуньте такие ссанкцыи!
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20.08.2021 21:04
+7
Страшно аж жуть..страшнее озабоченности и обеспокоенности вместе взятых
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20.08.2021 21:06
+5
Имитация борьбы с рамкой.
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20.08.2021 21:09
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патужно, Діда ! "Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц - Цензор.НЕТ 459
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20.08.2021 21:03 Відповісти
"Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц"
_Имитация борьбы с рейхом. В гузно себе засуньте такие ссанкцыи!
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20.08.2021 21:04 Відповісти
Где то в Рязани, сидя в в куче говна, россиянин Василий очень расстроился, его в список американских санкций на внесли !
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20.08.2021 21:09 Відповісти
Після афганського драп-тріумфу дєд показує, що в нього сталеві галагони.
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20.08.2021 21:20 Відповісти
ну... как говорится...другие ваще никак и нигде...а тут ...санкции...
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20.08.2021 21:06 Відповісти
Страшно аж жуть..страшнее озабоченности и обеспокоенности вместе взятых
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20.08.2021 21:06 Відповісти
Ой, не делайте хорошую мину при плохой игре.
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20.08.2021 21:08 Відповісти
Имитация борьбы с рамкой.
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20.08.2021 21:09 Відповісти
С рашкой.
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20.08.2021 21:10 Відповісти
не все ли равно ?
если это имитация, хоть с рашкой, хоть с рамкой, хоть с плюшевыми зайцами "Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб - Цензор.НЕТ 5444
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20.08.2021 21:35 Відповісти
т.е. "санкции против судна и двух физлиц"
это как двое в лодке , он и она
вёсел нет, лодочник - забрал?
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20.08.2021 21:38 Відповісти
Какой мощный удар, пуйло явно от него не оправится "Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб - Цензор.НЕТ 1316
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20.08.2021 21:49 Відповісти
Да. Потихоньку трагедия переходит в фарс.
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20.08.2021 22:39 Відповісти
Трагіфарс стався тоді, коли глобалісти-неокомуняки обманом привели до влади неповносправного діда і колишню елітну проститутку.
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21.08.2021 03:53 Відповісти
короче санкции ввели против двух бухих питерских рыбаков и их надувной лодки "Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб - Цензор.НЕТ 6758
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20.08.2021 22:43 Відповісти
Одно название "санкции". Не дай бог чтобы не приостановить строительство трубопровода. Позор.
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21.08.2021 09:37 Відповісти
 
 