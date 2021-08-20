"Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб

США запровадять обмежувальні заходи проти судна і двох фізичних осіб у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Держдеп представив Конгресу доповідь (адміністрації США. - Ред.) щодо заходів проти "Північного потоку-2", (...) в якій значиться одне російське судно і двоє росіян, пов'язаних із "Північним потоком-2", - наголошується в заяві.

При цьому в ній не уточнюється, про які саме фізособи й судна йдеться.

Тим часом, агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела повідомляє, що адміністрація США повідомила Конгрес про запровадження санкцій проти АТ "Нобіліті" із Санкт-Петербурга. Це власник суден постачання "Іван Сидоренко" і "Остап Шеремета", що беруть участь у реалізації "Північного потоку-2".

Також, за даними агентства, під санкції потрапили страхова компанія "Константа", а також судно постачання "Остап Шеремета".

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При цьому, згідно з агентством, США залишили чинним виведення з-під санкцій компанії-оператора "Північного потоку-2" Nord Stream 2 AG.

Адміністрація США за законом має кожні три місяці звітувати перед Конгресом про заходи, вжиті проти "Північного потоку-2".