До завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу, - Путін

Для завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Залишилося 15 кілометрів морем, можна вважати, що це наближається до завершення", - сказав Путін, уточнивши оперативні дані у голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, який перебував у залі пресконференції.

Меркель повідомила, що на зустрічі з Путіним обговорила спільну заяву Німеччини і США щодо "Північного потоку-2".

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"Це не двосторонній російсько-німецький проєкт, але проєкт європейського характеру, тому що в ньому беруть участь підприємства і з інших країн", - зазначила вона.

"Ми говорили про документ, узгоджений ФРН і США, і ми з президентом обговорили те, що Георг Граф Вальдерзеє буде дуже досвідченим переговорником щодо транзиту газу через Україну після 2024 року. Таке його завдання. І ми несемо тут певну відповідальність, попри всі економічні чинники, які треба враховувати", - додала Меркель.

"Газпром" добудовує "Північний потік-2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу.