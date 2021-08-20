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Новини За кордоном
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газопровід (190) Путін (17375) Північний потік (1018)

До завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Для завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Залишилося 15 кілометрів морем, можна вважати, що це наближається до завершення", - сказав Путін, уточнивши оперативні дані у голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, який перебував у залі пресконференції.

Меркель повідомила, що на зустрічі з Путіним обговорила спільну заяву Німеччини і США щодо "Північного потоку-2".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майбутній транзит газу через Україну залежить від вибору європейських покупців, - Путін

"Це не двосторонній російсько-німецький проєкт, але проєкт європейського характеру, тому що в ньому беруть участь підприємства і з інших країн", - зазначила вона.

"Ми говорили про документ, узгоджений ФРН і США, і ми з президентом обговорили те, що Георг Граф Вальдерзеє буде дуже досвідченим переговорником щодо транзиту газу через Україну після 2024 року. Таке його завдання. І ми несемо тут певну відповідальність, попри всі економічні чинники, які треба враховувати", - додала Меркель.

"Газпром" добудовує "Північний потік-2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу.

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Топ коментарі
+3
В заголовке ошибка в последнем слове! Из пяти букв правильно написана только вторая... До завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, - Путин - Цензор.НЕТ 8675
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20.08.2021 19:08
+3
По законах карми щось повинно наїбнутись...
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20.08.2021 19:18
+2
Но все объёмы поставок газа, соответствуют долгосрочным договорам. Никаких нарушений нет. К тому же, и объёмы поставок в годовых графиках нисколько не уменьшились. Это просто газа стало не хватать.
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20.08.2021 19:49
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давай..начинай талибам газопровод строить!, иначе бутылька!)
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20.08.2021 19:07 Відповісти
В заголовке ошибка в последнем слове! Из пяти букв правильно написана только вторая... До завершения строительства "Северного потока 2" осталось проложить 15 километров газопровода, - Путин - Цензор.НЕТ 8675
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20.08.2021 19:08 Відповісти
завтра клоуна будут склонять. во всех падежах, родах и позициях.
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20.08.2021 19:09 Відповісти
Старушке Европе пора спрыгивать с путинской газовой иглы,так как путин не надежный партнер.Сейчас рф отказывается закачивать газ в хранилища ЕС.Тем самым уже сорвала отопительный сезон и прохождение зимы без газа из России.Путин шантажирует Европу.И это факт.ЕС должна искать новых поставщиков газа из ближнего востока.Прокладывать трубопроводы оттуда.Путин заморозит Европу.Вся промышленность станет со дня на день.Хранилища Евросоюза заполнены на 19% и это факт!
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20.08.2021 19:12 Відповісти
Но все объёмы поставок газа, соответствуют долгосрочным договорам. Никаких нарушений нет. К тому же, и объёмы поставок в годовых графиках нисколько не уменьшились. Это просто газа стало не хватать.
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20.08.2021 19:49 Відповісти
По законах карми щось повинно наїбнутись...
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20.08.2021 19:18 Відповісти
Газпром достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.Источник: https://censor.net/ru/n3283910. Интересно газпромовские строители такие ж рукожопы как и конструктора их падающих самолетов? Если да, то запасаемся попкорном
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20.08.2021 19:20 Відповісти
https://www.mcclatchydc.com/news/nation-world/national/national-security/article247558165.html
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20.08.2021 19:32 Відповісти
Действительно *****.
Сам месяца два назад сказал, что на тот момент стягивали последний стык, а тут ещЁ 15 км. надо!
Оно расползается, чтоль?
Похоже, это вечные 15км.
Шансов их дотянуть практически нет!
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20.08.2021 20:06 Відповісти
это вторая нитка
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20.08.2021 20:07 Відповісти
 
 