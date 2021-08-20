До завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу, - Путін
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Для завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилося прокласти 15 кілометрів газопроводу.
Про це заявив президент Росії Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Залишилося 15 кілометрів морем, можна вважати, що це наближається до завершення", - сказав Путін, уточнивши оперативні дані у голови правління "Газпрому" Олексія Міллера, який перебував у залі пресконференції.
Меркель повідомила, що на зустрічі з Путіним обговорила спільну заяву Німеччини і США щодо "Північного потоку-2".
"Це не двосторонній російсько-німецький проєкт, але проєкт європейського характеру, тому що в ньому беруть участь підприємства і з інших країн", - зазначила вона.
"Ми говорили про документ, узгоджений ФРН і США, і ми з президентом обговорили те, що Георг Граф Вальдерзеє буде дуже досвідченим переговорником щодо транзиту газу через Україну після 2024 року. Таке його завдання. І ми несемо тут певну відповідальність, попри всі економічні чинники, які треба враховувати", - додала Меркель.
"Газпром" добудовує "Північний потік-2" власними силами, оскільки через накладені США санкції його швейцарський підрядник зупинив роботу.
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Сам месяца два назад сказал, что на тот момент стягивали последний стык, а тут ещЁ 15 км. надо!
Оно расползается, чтоль?
Похоже, это вечные 15км.
Шансов их дотянуть практически нет!