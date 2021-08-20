Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов
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Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, нацеленные против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.
Указ, текст которого опубликовал Белый дом, озаглавлен "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина
В документе отмечается, что цель этих мер - принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".
В нем нет перечня трубопроводов, против которых могут вводиться американские санкции.
Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.
В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.
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чего тужишься ?
если полезет SWIFT отключать
США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT
Короче, давай честно: не доросло чел-во до такой фигни, что "сила права важнее права силы". Печально, да.
кацапня абиделсь, шо дедушка ***** таки ***** или таки дедушка?
или ето беларусы луп в лупе замандячили?
Единственное, что может закрыть эту трубу-это поставки сжиженного природного газа, как и планировалось при Президенте Трампе.
Пеперь- поздно пить боржом