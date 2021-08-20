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Новости За рубежом
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Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов

Президент США Джо Байден подписал в пятницу указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, нацеленные против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей.

Указ, текст которого опубликовал Белый дом, озаглавлен "Блокирование собственности в связи с некоторыми российскими энергетическими проектами", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

В документе отмечается, что цель этих мер - принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".

В нем нет перечня трубопроводов, против которых могут вводиться американские санкции.

Согласно указу Байдена, госсекретарь США вместе с главой Минфина могут издавать распоряжения о замораживании активов физлиц на американской территории. Также предусматривается возможность введения визовых ограничений и запрета на передачу средств американцами людям, оказавшимся в санкционном списке.

В указе президента США говорится и о наличии механизма, через который физлица могут получать отвод от данных ограничительных мер.

Также читайте: "Северный поток 2": США введут санкции против судна и двух физлиц

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Топ комментарии
+7
Похоже не будет никакого СП2
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20.08.2021 21:37
+4
ну, давай Деда!
чего тужишься ? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 7968
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20.08.2021 21:32
+4
распад и неуважение

США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 6184
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20.08.2021 21:37
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ну, давай Деда!
чего тужишься ? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 7968
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20.08.2021 21:32 Ответить
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Не можешь ср..ть-не мучай ж...пу© народное выражение. Если вкратце-барахло этот бидон.
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20.08.2021 21:36 Ответить
Деда боится шо током ударит,
если полезет SWIFT отключать Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 2435
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20.08.2021 21:47 Ответить
Запор у него. То он Вася, то он не Вася. Не поймешь.
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21.08.2021 07:56 Ответить
Похоже не будет никакого СП2
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20.08.2021 21:37 Ответить
распад и неуважение

США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 6184
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20.08.2021 21:37 Ответить
Гыг, это уже полная фигня из разряда: мы бы давали бы пинедзё демократически настроенному Афганистану, но раз вы, талибы, не демократически настроенный этот самый, то вам вам теньге бум давать с некоторыми ограничениям.
Короче, давай честно: не доросло чел-во до такой фигни, что "сила права важнее права силы". Печально, да.
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20.08.2021 21:55 Ответить
не понял,ты чо жмешься дать денех хорошим парням по уверению армяна лаврухи? Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8165
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20.08.2021 22:28 Ответить
лЁгко!Гривни две хватит? Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 4239
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20.08.2021 22:32 Ответить
ткбк же озвучен обьем...процентов 30-ваши...остальное китая Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 3048
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20.08.2021 22:34 Ответить
А вот хрен тебе, золотая рыбка!© Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 4455
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20.08.2021 22:43 Ответить
ну тогда талибан как нибудь сам выкрутится Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 5247.в америку далеко,не полезет...а вот в подбрюшье оркостана-запросто...а потом и в брюхо
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20.08.2021 22:55 Ответить
Да тут полный разброс, начиная от "эт-та особо хитрая многоходовочка" и заканчивая "пуцын скоро сам огребёт.". Однозначно могу сказаь толко одно-талибы ребята себе на уме, так что на месте грустной лошадки я бы не стал обольщаться надолго.
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20.08.2021 22:59 Ответить
Жмот!
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21.08.2021 09:26 Ответить
Пардон, - растратчик!
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21.08.2021 09:29 Ответить
А ты: :=Э ))))
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28.08.2021 23:53 Ответить
180-250 млрд долл В ГОД?! Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 2774 да при таком финансировании Украина завоюет рашку за полгода Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 2774
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20.08.2021 22:48 Ответить
а зачем?если хотя бы процентов 30 раха будет отдавать афганистану,нам ни к чему завоевывать раху.она схлопнется Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 607
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20.08.2021 22:54 Ответить
_Обманка и показуха от пуитнского шныря байдена! Есть закон обязывающий байдена ввести ссанкции против СП-2, включая немецкого оператора! А не имитация борьбы с рейхом в указе президеда обайдена! Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 9345
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20.08.2021 21:39 Ответить
г-н(не господин),столько времени потерял...или спецом на Х-йло сработал?
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20.08.2021 21:48 Ответить
Чего это "работал"? Оно и сейчас работает.
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20.08.2021 21:50 Ответить
шо такое, шо за муйня с сайтом?
кацапня абиделсь, шо дедушка ***** таки ***** или таки дедушка?
или ето беларусы луп в лупе замандячили? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 8057
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20.08.2021 21:49 Ответить
Байден тоже стал мутить многоходовочки. Уход с Афганистана это тоже было тактическое отступление оставил талибам оружие, технику, авиацию, беспилотники. И оставил этих талибов среди Ирана, России и Китая
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20.08.2021 21:58 Ответить
Бидон и "многоходовочка" поняття несумісні, бо Леонід Ілліч байден-сплячий не в змозі трьох слів зв'язати до купи, не те що щось придумати.
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20.08.2021 22:30 Ответить
Кобасит Байдена. То СП-2 не можем остановить, то на трубопроводы рф санкции. Конгресс что ли вмешался?
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20.08.2021 22:07 Ответить
Санкции не работают
Единственное, что может закрыть эту трубу-это поставки сжиженного природного газа, как и планировалось при Президенте Трампе.
Пеперь- поздно пить боржом
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20.08.2021 22:09 Ответить
РФ сама неплохо поставляет СПГ в Европу. В 20 году превзошла США по поставкам. В программу развития поставок СПГ вкладывается порядка 100 млрд $. Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8485
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20.08.2021 22:28 Ответить
Vriatli eto pravda.S raski malenkami partijami zavozit,kak bi karablej mnogo no oni na 10=15 raz mense objiomom cem s ameriki.Spg ne tolko amerika,raska jest i mnogo drugix stran otkuda pokupajet zyzeni gaz
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20.08.2021 22:54 Ответить
Вот РФ и достраивает верфи по производству больших танкеров - газовозов (до 250 000 тонн водоизмещением) и плавучих терминалов по сжижению СПГ А также огромные ГПЗ по подготовке газа и его сжижению. Больше 7 трлн р вкладывается в общей сложности (в СП2 - раз в 7 меньше). Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8171
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20.08.2021 23:14 Ответить
Eto ja neznaju no vizu sto amerikansi uvelycili prodazi s 2018 goda do 2020 goda na 2 raza v Evropu.Etom godu vot mi zakupajem bolsinstve amerikanski zyzeni gaz primerno 3-4 raza bolse cem s raski polucajetsia.Tut budet konkurencija Egypt nedavno otkryl,jest Alzyr,Norvegija vot obnovili svoj zavod toze dolzni uze naciat opiat prodovat
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20.08.2021 23:35 Ответить
Katar ecio nado dobavit
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20.08.2021 23:37 Ответить
Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 2787Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8600
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21.08.2021 07:52 Ответить
Amerikosi imejet 6 terminalov i rost po prodaze zyzenogo gaza vyden po grafiku.Prodajut zyzeni gaz uze vsem stranam Evrope imejecim terminali
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21.08.2021 07:55 Ответить
Znacit na vse SP1 ,SP2 i turecki vedut sankciji Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 9323
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20.08.2021 22:16 Ответить
Чем больше санкций для кацапии - тем лучше!
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20.08.2021 22:17 Ответить
Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 6722
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20.08.2021 22:37 Ответить
Жалкий ничтожный клоун.
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20.08.2021 23:33 Ответить
Опять визы и счета. Он реально тупой.
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21.08.2021 07:17 Ответить
 
 