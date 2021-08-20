Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю указ, що дає можливість американській адміністрації запроваджувати обмежувальні заходи, націлені проти російських трубопроводів, що використовуються для експорту енергоносіїв.
Указ, текст якого опублікував Білий дім, озаглавлений "Блокування власності у зв'язку з деякими російськими енергетичними проєктами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
У документі зазначається, що мета цих заходів - вжиття додаткові заходів "щодо певних зарубіжних ініціатив влади РФ, які завдають шкоди".
У ньому немає переліку трубопроводів, проти яких можуть запроваджуватися американські санкції.
Згідно з указом Байдена, держсекретар США разом із главою Мінфіну можуть видавати розпорядження про заморожування активів фізосіб на американській території. Також передбачається можливість введення візових обмежень і заборони на передачу коштів американцями людям, які опинилися в санкційному списку.
В указі президента США йдеться і про наявність механізму, через який фізособи можуть отримувати відвід від даних обмежувальних заходів.
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чего тужишься ?
если полезет SWIFT отключать
США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT
Короче, давай честно: не доросло чел-во до такой фигни, что "сила права важнее права силы". Печально, да.
кацапня абиделсь, шо дедушка ***** таки ***** или таки дедушка?
или ето беларусы луп в лупе замандячили?
Единственное, что может закрыть эту трубу-это поставки сжиженного природного газа, как и планировалось при Президенте Трампе.
Пеперь- поздно пить боржом