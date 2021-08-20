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Новини За кордоном
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Байден (1370) газопровід (190) санкції (2917)

Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів

Президент США Джо Байден підписав у п'ятницю указ, що дає можливість американській адміністрації запроваджувати обмежувальні заходи, націлені проти російських трубопроводів, що використовуються для експорту енергоносіїв.

Указ, текст якого опублікував Білий дім, озаглавлений "Блокування власності у зв'язку з деякими російськими енергетичними проєктами", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

У документі зазначається, що мета цих заходів - вжиття додаткові заходів "щодо певних зарубіжних ініціатив влади РФ, які завдають шкоди".

У ньому немає переліку трубопроводів, проти яких можуть запроваджуватися американські санкції.

Згідно з указом Байдена, держсекретар США разом із главою Мінфіну можуть видавати розпорядження про заморожування активів фізосіб на американській території. Також передбачається можливість введення візових обмежень і заборони на передачу коштів американцями людям, які опинилися в санкційному списку.

В указі президента США йдеться і про наявність механізму, через який фізособи можуть отримувати відвід від даних обмежувальних заходів.

Також читайте: "Північний потік-2": США запровадять санкції проти судна і двох фізосіб

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Топ коментарі
+7
Похоже не будет никакого СП2
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20.08.2021 21:37
+4
ну, давай Деда!
чего тужишься ? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 7968
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20.08.2021 21:32
+4
распад и неуважение

США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 6184
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20.08.2021 21:37
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ну, давай Деда!
чего тужишься ? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 7968
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20.08.2021 21:32 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не можешь ср..ть-не мучай ж...пу© народное выражение. Если вкратце-барахло этот бидон.
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20.08.2021 21:36 Відповісти
Деда боится шо током ударит,
если полезет SWIFT отключать Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 2435
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20.08.2021 21:47 Відповісти
Запор у него. То он Вася, то он не Вася. Не поймешь.
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21.08.2021 07:56 Відповісти
Похоже не будет никакого СП2
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20.08.2021 21:37 Відповісти
распад и неуважение

США с союзниками введут жесткие условия для получения Афганистаном помощи при талибах, сообщили в Госдепе. Необходимость в ежегодной помощи Афганистану оценивается в 180-250 млрд долларов.
Возможно часть этой суммы возьмёт на себя союзник талибана-правительство РФ, пишет NYT

Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 6184
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20.08.2021 21:37 Відповісти
Гыг, это уже полная фигня из разряда: мы бы давали бы пинедзё демократически настроенному Афганистану, но раз вы, талибы, не демократически настроенный этот самый, то вам вам теньге бум давать с некоторыми ограничениям.
Короче, давай честно: не доросло чел-во до такой фигни, что "сила права важнее права силы". Печально, да.
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20.08.2021 21:55 Відповісти
не понял,ты чо жмешься дать денех хорошим парням по уверению армяна лаврухи? Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8165
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20.08.2021 22:28 Відповісти
лЁгко!Гривни две хватит? Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 4239
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20.08.2021 22:32 Відповісти
ткбк же озвучен обьем...процентов 30-ваши...остальное китая Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 3048
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20.08.2021 22:34 Відповісти
А вот хрен тебе, золотая рыбка!© Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 4455
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20.08.2021 22:43 Відповісти
ну тогда талибан как нибудь сам выкрутится Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 5247.в америку далеко,не полезет...а вот в подбрюшье оркостана-запросто...а потом и в брюхо
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20.08.2021 22:55 Відповісти
Да тут полный разброс, начиная от "эт-та особо хитрая многоходовочка" и заканчивая "пуцын скоро сам огребёт.". Однозначно могу сказаь толко одно-талибы ребята себе на уме, так что на месте грустной лошадки я бы не стал обольщаться надолго.
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20.08.2021 22:59 Відповісти
Жмот!
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21.08.2021 09:26 Відповісти
Пардон, - растратчик!
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21.08.2021 09:29 Відповісти
А ты: :=Э ))))
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28.08.2021 23:53 Відповісти
180-250 млрд долл В ГОД?! Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 2774 да при таком финансировании Украина завоюет рашку за полгода Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 2774
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20.08.2021 22:48 Відповісти
а зачем?если хотя бы процентов 30 раха будет отдавать афганистану,нам ни к чему завоевывать раху.она схлопнется Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 607
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20.08.2021 22:54 Відповісти
_Обманка и показуха от пуитнского шныря байдена! Есть закон обязывающий байдена ввести ссанкции против СП-2, включая немецкого оператора! А не имитация борьбы с рейхом в указе президеда обайдена! Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 9345
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20.08.2021 21:39 Відповісти
г-н(не господин),столько времени потерял...или спецом на Х-йло сработал?
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20.08.2021 21:48 Відповісти
Чего это "работал"? Оно и сейчас работает.
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20.08.2021 21:50 Відповісти
шо такое, шо за муйня с сайтом?
кацапня абиделсь, шо дедушка ***** таки ***** или таки дедушка?
или ето беларусы луп в лупе замандячили? Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов - Цензор.НЕТ 8057
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20.08.2021 21:49 Відповісти
Байден тоже стал мутить многоходовочки. Уход с Афганистана это тоже было тактическое отступление оставил талибам оружие, технику, авиацию, беспилотники. И оставил этих талибов среди Ирана, России и Китая
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20.08.2021 21:58 Відповісти
Бидон и "многоходовочка" поняття несумісні, бо Леонід Ілліч байден-сплячий не в змозі трьох слів зв'язати до купи, не те що щось придумати.
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20.08.2021 22:30 Відповісти
Кобасит Байдена. То СП-2 не можем остановить, то на трубопроводы рф санкции. Конгресс что ли вмешался?
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20.08.2021 22:07 Відповісти
Санкции не работают
Единственное, что может закрыть эту трубу-это поставки сжиженного природного газа, как и планировалось при Президенте Трампе.
Пеперь- поздно пить боржом
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20.08.2021 22:09 Відповісти
РФ сама неплохо поставляет СПГ в Европу. В 20 году превзошла США по поставкам. В программу развития поставок СПГ вкладывается порядка 100 млрд $. Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8485
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20.08.2021 22:28 Відповісти
Vriatli eto pravda.S raski malenkami partijami zavozit,kak bi karablej mnogo no oni na 10=15 raz mense objiomom cem s ameriki.Spg ne tolko amerika,raska jest i mnogo drugix stran otkuda pokupajet zyzeni gaz
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20.08.2021 22:54 Відповісти
Вот РФ и достраивает верфи по производству больших танкеров - газовозов (до 250 000 тонн водоизмещением) и плавучих терминалов по сжижению СПГ А также огромные ГПЗ по подготовке газа и его сжижению. Больше 7 трлн р вкладывается в общей сложности (в СП2 - раз в 7 меньше). Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8171
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20.08.2021 23:14 Відповісти
Eto ja neznaju no vizu sto amerikansi uvelycili prodazi s 2018 goda do 2020 goda na 2 raza v Evropu.Etom godu vot mi zakupajem bolsinstve amerikanski zyzeni gaz primerno 3-4 raza bolse cem s raski polucajetsia.Tut budet konkurencija Egypt nedavno otkryl,jest Alzyr,Norvegija vot obnovili svoj zavod toze dolzni uze naciat opiat prodovat
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20.08.2021 23:35 Відповісти
Katar ecio nado dobavit
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20.08.2021 23:37 Відповісти
Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 2787Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 8600
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21.08.2021 07:52 Відповісти
Amerikosi imejet 6 terminalov i rost po prodaze zyzenogo gaza vyden po grafiku.Prodajut zyzeni gaz uze vsem stranam Evrope imejecim terminali
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21.08.2021 07:55 Відповісти
Znacit na vse SP1 ,SP2 i turecki vedut sankciji Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 9323
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20.08.2021 22:16 Відповісти
Чем больше санкций для кацапии - тем лучше!
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20.08.2021 22:17 Відповісти
Байден підписав указ, що дозволяє запроваджувати санкції проти російських трубопроводів - Цензор.НЕТ 6722
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20.08.2021 22:37 Відповісти
Жалкий ничтожный клоун.
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20.08.2021 23:33 Відповісти
Опять визы и счета. Он реально тупой.
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21.08.2021 07:17 Відповісти
 
 