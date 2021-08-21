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Новости Политика Украины
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США (9352) Крымская платформа (269)

Делегацию США на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики Грэнхолм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Делегацию США на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики Грэнхолм

Также в состав делегации входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.

Об этом сказано в официальном сообщении Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 23-24 августа 2021 года. Возглавит делегацию достопочтенная Дженнифер М. Грэнхолм, министр энергетики США", - говорится в сообщении.

Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.

Читайте: На открытие "Крымской платформы" приедут 14 глав государств, всего будет 44 иностранные делегации, - Кулеба

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Топ комментарии
+4
Нагадай статус делегації США в Кримській платформі до ЗЕвлади?
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20.08.2021 22:51
+2
Что-то я не понимаю о чем эта Крымская платформа? Как помочь кацапам в Крыму с энергетической проблемой потому как турбины Сименс не справляются?
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20.08.2021 22:41
+1
"Статусность" делегации США в очередной раз подчеркивает уровень ЗЕвлады....
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20.08.2021 22:39
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"Статусность" делегации США в очередной раз подчеркивает уровень ЗЕвлады....
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20.08.2021 22:39 Ответить
Нагадай статус делегації США в Кримській платформі до ЗЕвлади?
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20.08.2021 22:51 Ответить
Обоснуй полномочия министра энергетики в геополитике....
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20.08.2021 23:00 Ответить
Например, разработка и поддержание ядерного арсенала в его ведомстве. Плюс куча других интересных направлений.
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21.08.2021 05:52 Ответить
Выгладит как бесполезное сотрясание воздуха....
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20.08.2021 23:01 Ответить
Ця прихильниця "зеленої економіки" відверто тішилася, що в результаті діяльності ворога США і України козака байди ціни на пальне в Штатах підскочили майже втричі.
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21.08.2021 07:28 Ответить
Это - чиновник номер 1 в гражданской сфере.
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20.08.2021 22:40 Ответить
Что-то я не понимаю о чем эта Крымская платформа? Как помочь кацапам в Крыму с энергетической проблемой потому как турбины Сименс не справляются?
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20.08.2021 22:41 Ответить
Ниочем. Просто Зеля сдуру ляпнул глупость, что нужна какая-то особая "платформа" для Крыма и теперь стегает эту дохлую лошадь. Хотя что там такого будут обсуждать, чего нельзя обсудить например в ООН, саммитах ЕС и НАТО? Типичная имитация бурно деятельности
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20.08.2021 22:54 Ответить
Посмотрим. Но покуда похоже на эдакое состояние запора при бурной работе организма.
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20.08.2021 23:05 Ответить
Краще б призначили якогось міністра по культурі та спорту.. ця Кримська платформа видимість що хтось щось робить.
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20.08.2021 22:43 Ответить
уверен, что при Порохе -
приехал бы сам Джо
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20.08.2021 23:36 Ответить
Министр энергетики США это не министр энергетики Украины. Плюс не блатной *****.
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20.08.2021 23:39 Ответить
Министерство энергетики США в числе прочего контролирует производство и испытания ядерного оружия.
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20.08.2021 23:51 Ответить
Про Кримську платформу:

Переговори будуть вестися за п'ятьма ключовими напрямами:політика невизнання спроби анексії Криму Росією,
розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії,
міжнародна безпека,
права людини,
вплив окупації на економіку та екологію

Цікаво порівняти з тими, хто очолює делегації інших учасників.
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21.08.2021 00:52 Ответить
...а, она током не бьёться?
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21.08.2021 05:56 Ответить
 
 