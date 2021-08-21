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Делегацию США на саммите Крымской платформы возглавит министр энергетики Грэнхолм
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Также в состав делегации входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.
Об этом сказано в официальном сообщении Белого Дома, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Джо Байден сегодня объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости 23-24 августа 2021 года. Возглавит делегацию достопочтенная Дженнифер М. Грэнхолм, министр энергетики США", - говорится в сообщении.
Также в делегацию входит временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и помощник секретаря по международным делам Эндрю Лайт.
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приехал бы сам Джо
Переговори будуть вестися за п'ятьма ключовими напрямами:політика невизнання спроби анексії Криму Росією,
розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії,
міжнародна безпека,
права людини,
вплив окупації на економіку та екологію
Цікаво порівняти з тими, хто очолює делегації інших учасників.