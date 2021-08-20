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Делегацію США на саміті Кримської платформи очолить міністерка енергетики Гренхолм
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.
Про це сказано в офіційному повідомленні Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, Україна, для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію високоповажна Дженніфер М. Гренхолм, міністерка енергетики США", - йдеться в повідомленні.
Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.
Топ коментарі
+4 Пара Маунт
показати весь коментар20.08.2021 22:51
+2 Странник Виртуальный d2c4d836
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+1 Red_Sky_On
показати весь коментар20.08.2021 22:39
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приехал бы сам Джо
Переговори будуть вестися за п'ятьма ключовими напрямами:політика невизнання спроби анексії Криму Росією,
розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії,
міжнародна безпека,
права людини,
вплив окупації на економіку та екологію
Цікаво порівняти з тими, хто очолює делегації інших учасників.