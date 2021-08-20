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США (7521) Кримська платформа (258)

Делегацію США на саміті Кримської платформи очолить міністерка енергетики Гренхолм

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Делегацію США на саміті Кримської платформи очолить міністерка енергетики Гренхолм

Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Про це сказано в офіційному повідомленні Білого Дому, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, Україна, для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію високоповажна Дженніфер М. Гренхолм, міністерка енергетики США", - йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації входить тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін і помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Також читайте: На відкриття "Кримської платформи" приїдуть 14 глав держав, загалом буде 44 іноземні делегації, - Кулеба

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Топ коментарі
+4
Нагадай статус делегації США в Кримській платформі до ЗЕвлади?
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20.08.2021 22:51
+2
Что-то я не понимаю о чем эта Крымская платформа? Как помочь кацапам в Крыму с энергетической проблемой потому как турбины Сименс не справляются?
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20.08.2021 22:41
+1
"Статусность" делегации США в очередной раз подчеркивает уровень ЗЕвлады....
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20.08.2021 22:39
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"Статусность" делегации США в очередной раз подчеркивает уровень ЗЕвлады....
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20.08.2021 22:39 Відповісти
Нагадай статус делегації США в Кримській платформі до ЗЕвлади?
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20.08.2021 22:51 Відповісти
Обоснуй полномочия министра энергетики в геополитике....
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20.08.2021 23:00 Відповісти
Например, разработка и поддержание ядерного арсенала в его ведомстве. Плюс куча других интересных направлений.
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21.08.2021 05:52 Відповісти
Выгладит как бесполезное сотрясание воздуха....
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20.08.2021 23:01 Відповісти
Ця прихильниця "зеленої економіки" відверто тішилася, що в результаті діяльності ворога США і України козака байди ціни на пальне в Штатах підскочили майже втричі.
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21.08.2021 07:28 Відповісти
Это - чиновник номер 1 в гражданской сфере.
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20.08.2021 22:40 Відповісти
Что-то я не понимаю о чем эта Крымская платформа? Как помочь кацапам в Крыму с энергетической проблемой потому как турбины Сименс не справляются?
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20.08.2021 22:41 Відповісти
Ниочем. Просто Зеля сдуру ляпнул глупость, что нужна какая-то особая "платформа" для Крыма и теперь стегает эту дохлую лошадь. Хотя что там такого будут обсуждать, чего нельзя обсудить например в ООН, саммитах ЕС и НАТО? Типичная имитация бурно деятельности
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20.08.2021 22:54 Відповісти
Посмотрим. Но покуда похоже на эдакое состояние запора при бурной работе организма.
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20.08.2021 23:05 Відповісти
Краще б призначили якогось міністра по культурі та спорту.. ця Кримська платформа видимість що хтось щось робить.
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20.08.2021 22:43 Відповісти
уверен, что при Порохе -
приехал бы сам Джо
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20.08.2021 23:36 Відповісти
Министр энергетики США это не министр энергетики Украины. Плюс не блатной *****.
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20.08.2021 23:39 Відповісти
Министерство энергетики США в числе прочего контролирует производство и испытания ядерного оружия.
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20.08.2021 23:51 Відповісти
Про Кримську платформу:

Переговори будуть вестися за п'ятьма ключовими напрямами:політика невизнання спроби анексії Криму Росією,
розширення і посилення міжнародних санкцій проти Росії,
міжнародна безпека,
права людини,
вплив окупації на економіку та екологію

Цікаво порівняти з тими, хто очолює делегації інших учасників.
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21.08.2021 00:52 Відповісти
...а, она током не бьёться?
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21.08.2021 05:56 Відповісти
 
 