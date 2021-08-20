РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
29171 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
13538 48
Кабмин (5019) Мельник Вадим (66) Бюро экономической безопасности (109)

Мельник назначен директором БЭБ, - постановление Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мельник назначен директором БЭБ, - постановление Кабмина

Правительство обнародовало распоряжения об увольнении Вадима Мельника с поста главы Государственной фискальной службы и его назначение руководителем Бюро экономической безопасности.

Распоряжения №976 и 977 от 20 августа 2021 года обнародованы на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, конкурсная комиссия по отбору главы нового органа избрала троих кандидатов. Среди них – глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Полковник налоговой милиции, 49-летний Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

Читайте: Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+37
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 6766
показать весь комментарий
20.08.2021 22:52
+24
Вора назначили бабло охранять.

Ну разве ЗЕляди не лапочки?
показать весь комментарий
20.08.2021 22:48
+21
Это что первый фальшивый конкурс у зеленого стада?? Все началось еще с мендель...
показать весь комментарий
20.08.2021 22:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
за это фальшивый конкурс, Шмыгаль присядет лет на десять до тЮрьмы..
показать весь комментарий
20.08.2021 22:44 Ответить
Сомнєваюсь)))
показать весь комментарий
20.08.2021 22:55 Ответить
Это что первый фальшивый конкурс у зеленого стада?? Все началось еще с мендель...
показать весь комментарий
20.08.2021 22:57 Ответить
Твоя попытка отмазать Зеленского от ответственности выглядит просто ЖАЛКО!!!
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 880
показать весь комментарий
21.08.2021 01:04 Ответить
Як я і казав. Як у воду дивився.
показать весь комментарий
20.08.2021 22:46 Ответить
И добрые мысли роятся,-"ну причем тут зебленский?"на всё воля ерможия...
показать весь комментарий
20.08.2021 22:46 Ответить
Вора назначили бабло охранять.

Ну разве ЗЕляди не лапочки?
показать весь комментарий
20.08.2021 22:48 Ответить
"Борьба" Зеленского с коррупцией каждый день берет все новые и новые РЕКОРДЫ!
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 2813
показать весь комментарий
20.08.2021 22:49 Ответить
А чего стесняться? Нарид хавает, у Зеленского 30% поддержки, при том что он только кошелек у бабушки в трамвае не вытащил.
показать весь комментарий
20.08.2021 22:51 Ответить
Когда оплачиваю за электроэнергию раз в месяц, то всегда чувствую в кармане руку Зеленского и вижу как он убегает держа в руке мои 78грн.
показать весь комментарий
20.08.2021 23:24 Ответить
СКІЛЬКИ ГАДОСТІ ЗРОБИВ БАРИГА УКРАЇНЦЯМ, ЩО ЗЕЛНІ НАВТЬ ЗАРАЗ МАЮТЬ 30 ПРОЦЕНТІВ НАРІДНОЇ ПІДТРИМКИ. ЖАХ.
показать весь комментарий
21.08.2021 14:49 Ответить
Я так не вважаю, просто ці 30% живуть у СРСР і голосують за минуле, вони такі самі як і Зеленський, дорослі діти.
показать весь комментарий
21.08.2021 14:55 Ответить
Так і є. СМІ пишуть,що 30 проців- "алконавти" СРСР,а на мою думку, десь під 50 насобирається.
показать весь комментарий
21.08.2021 20:41 Ответить
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 6766
показать весь комментарий
20.08.2021 22:52 Ответить
Як він цей лохторат зробив і робе, це мастер!!!!
показать весь комментарий
20.08.2021 22:53 Ответить
Мудрый нарид должен терпеть и обтекать зелёной субстанцией
показать весь комментарий
20.08.2021 23:35 Ответить
" АпачемуминевНАТО? "
показать весь комментарий
20.08.2021 22:53 Ответить
А потамушто в стране багато овощєй
показать весь комментарий
20.08.2021 22:56 Ответить
Разгребать беспорядок и вычищать расставленных повсюду проходимцев после Зеленского придётся годами. Это при условии, что страна уцелеет, и к власти придёт кто-то адекватный и способный навести порядок...
показать весь комментарий
20.08.2021 22:57 Ответить
корупція крепчає..
жоден през добровільно не зупинить корупцію,
тільки під тиском.. і здається тільки під тиском зовні
показать весь комментарий
20.08.2021 23:01 Ответить
как вы себе представляете президента, останавливающего коррупцию?
каким механизмом?
показать весь комментарий
20.08.2021 23:14 Ответить
кадровым...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:29 Ответить
Ну для начала надо назначать на должности людей на действительно открытых конкурсах, а не по принципу лояльности
Ну и для порядка посадит своих пятерых ближайших друзей за коррупцию - рецепт старый но проверенный
Хотя зебилам и так сойдёт
показать весь комментарий
20.08.2021 23:30 Ответить
пример - Молдова.
а еще хороший механизм сработал в Южной Корее. Пак Кын Хе отправили на 20 лет шконку грызть...
показать весь комментарий
22.08.2021 01:00 Ответить
бгггг
показать весь комментарий
20.08.2021 23:16 Ответить
и шо? таки на конторе достаточно будет просто сменить вывеску... экономные вы наши...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:16 Ответить
ЗЕленый клоун и его кукловоды поняли, что самое прибыльное вложение - в идиотов Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 8592 из-за того, что их очень много и из-за того, что они тупоголовы, ими можно крутить, как цыган солнцем, единственная задача - им понравиться, стать для них "своим парнем", таким же тупым идиотом-скоморохом... что и было сделано. И теперь стадо идиотов валит страну изнутри, на радость бывшему беглому олигарху-кукловоду и на радость его партнеру из Мацквабада - кремлевскому ху@лу...
показать весь комментарий
20.08.2021 23:21 Ответить
а я ванговал что коррупция победит
показать весь комментарий
20.08.2021 23:29 Ответить
Это сверхнаглость. Перед святом ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ холуй х-йла и маскальский куратор голобородька просовывает налогового мусора на одну из ключевых антикоррупционных должностей ! Скоро опять осень. Небо. Корабли... Шины...Э-э-э-х
показать весь комментарий
20.08.2021 23:29 Ответить
Зебилы ау где вы , ну хоть тявкнети в оправдание величАйшего лидера вселенной , что нибудь , ну хоть промычите, что виноват Порошенко
показать весь комментарий
20.08.2021 23:33 Ответить








tZE inform

@tZEinform

·14 мин

Кабмин обнародовал распоряжения о назначении Мельника Вадима Ивановича руководителем Бюро экономической безопасности. Распоряжения №976 и 977 от 20 августа 2021 года. Главным борцом за экономическую безопасность станет куратор
налоговых "скруток" и бывший подозреваемый в хищении конфискованных средств. Кандидатура Ермака\Татарова.
показать весь комментарий
20.08.2021 23:50 Ответить
Татарова в премьеры ..это будет не соппадение5
показать весь комментарий
20.08.2021 23:57 Ответить
Зелёный трэш-угар продолжается.
показать весь комментарий
21.08.2021 00:04 Ответить
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 7973 .
показать весь комментарий
21.08.2021 00:29 Ответить
І щуку кинули у річку...
показать весь комментарий
21.08.2021 00:32 Ответить
Ще один зашквар "зеленоi" влади.Ганьба.Зрозумiло,Що Мельник в БЭБ понабираэ колишнiх налових мiлiцiонерiв та СБУшникiв з вiддiлу "К",тому кошмарення бiзнесу та незаконне збагачення чиновникiв гарантоване.
показать весь комментарий
21.08.2021 01:10 Ответить
Пчелы против мёда?
Милованов исправно выполнил указания гауляйтера Украины от руSSкого мира ермака-Козыря.
показать весь комментарий
21.08.2021 06:23 Ответить
Швидше козла у капусту!
показать весь комментарий
27.01.2022 20:05 Ответить
да уж, что тут сказать?....
показать весь комментарий
21.08.2021 08:41 Ответить
Ну как же можно было упустить такого проверенного кадра, который знает все схемы как обворовывать государство...да и не только? Он доверие Шмаркли и Со. оправдает стопудово.
показать весь комментарий
21.08.2021 09:29 Ответить
уберите все комиссии по отборам. забудьте что такое конкурс. не обманивайте сами себя..

команда ЗЕ, это воры,мошенники и бандиты. в редких случаяз, лохи.
показать весь комментарий
21.08.2021 09:49 Ответить
Зеленое ворье назначило себе профессионального смотрящего.
показать весь комментарий
21.08.2021 10:59 Ответить
типичный украинский "конкурс", типичный же и победитель этого "конкурса". все стабильно.
показать весь комментарий
21.08.2021 11:01 Ответить
Да,доверили волку охранять.....ОВЕЦ. Этим негодяям (властям) наверное чем хуже, тем лучше. А еще 2 года терпеть,а может ОН(ze) раньше попросится в отставку..... ну видит же,что не может справиться .... Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 2212
показать весь комментарий
21.08.2021 12:49 Ответить
😆😆😆 "Нове" бюро з старими корупціонерами і під прямим управлінням оп 🤦‍♂️.питання:ну і навіщо було його створювати🤔(назва підходяща "беб"🤮😂)...на жаль,чергова "реформа" для галочки,щоб отримати гроші від ЄС(США)😕.
показать весь комментарий
21.08.2021 16:51 Ответить
Народ,ну КАК можно было назначить ЭТО на такую должность ???
КАК ???
Мозг не дружит с головой,да ? Скорее всего,что так.
показать весь комментарий
21.08.2021 20:43 Ответить
Не,ну это,если рассуждать на трезвую голову...
А так,то да,такие люди нужны.............
показать весь комментарий
21.08.2021 20:46 Ответить
 
 