Мельник назначен директором БЭБ, - постановление Кабмина
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Правительство обнародовало распоряжения об увольнении Вадима Мельника с поста главы Государственной фискальной службы и его назначение руководителем Бюро экономической безопасности.
Распоряжения №976 и 977 от 20 августа 2021 года обнародованы на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.
Как сообщалось, по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, конкурсная комиссия по отбору главы нового органа избрала троих кандидатов. Среди них – глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.
Полковник налоговой милиции, 49-летний Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.
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Ну разве ЗЕляди не лапочки?
жоден през добровільно не зупинить корупцію,
тільки під тиском.. і здається тільки під тиском зовні
каким механизмом?
Ну и для порядка посадит своих пятерых ближайших друзей за коррупцию - рецепт старый но проверенный
Хотя зебилам и так сойдёт
а еще хороший механизм сработал в Южной Корее. Пак Кын Хе отправили на 20 лет шконку грызть...
tZE inform
@tZEinform
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Кабмин обнародовал распоряжения о назначении Мельника Вадима Ивановича руководителем Бюро экономической безопасности. Распоряжения №976 и 977 от 20 августа 2021 года. Главным борцом за экономическую безопасность станет куратор
налоговых "скруток" и бывший подозреваемый в хищении конфискованных средств. Кандидатура Ермака\Татарова.
Милованов исправно выполнил указания гауляйтера Украины от руSSкого мира ермака-Козыря.
команда ЗЕ, это воры,мошенники и бандиты. в редких случаяз, лохи.
КАК ???
Мозг не дружит с головой,да ? Скорее всего,что так.
А так,то да,такие люди нужны.............