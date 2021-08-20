Мельник назначен директором БЭБ, - постановление Кабмина

Правительство обнародовало распоряжения об увольнении Вадима Мельника с поста главы Государственной фискальной службы и его назначение руководителем Бюро экономической безопасности.

Распоряжения №976 и 977 от 20 августа 2021 года обнародованы на Правительственном портале, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, по итогам заслушивания 12 кандидатов, отобранных из 59, конкурсная комиссия по отбору главы нового органа избрала троих кандидатов. Среди них – глава ГФС Вадим Мельник, член Совета НБУ Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Атилла Ковчи.

Полковник налоговой милиции, 49-летний Вадим Мельник возглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. Возглавляет ГФС с конца 2020 года.

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