Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну
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Уряд оприлюднив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади голови Державної фіскальної служби і його призначення керівником Бюро економічної безпеки.
Розпорядження №976 і 977 від 20 серпня 2021 року оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, за підсумками заслуховування 12 кандидатів, відібраних із 59, конкурсна комісія з відбору глави нового органу обрала трьох кандидатів. Серед них - голова ДФС Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.
Полковник податкової міліції, 49-річний Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Ну разве ЗЕляди не лапочки?
жоден през добровільно не зупинить корупцію,
тільки під тиском.. і здається тільки під тиском зовні
каким механизмом?
Ну и для порядка посадит своих пятерых ближайших друзей за коррупцию - рецепт старый но проверенный
Хотя зебилам и так сойдёт
а еще хороший механизм сработал в Южной Корее. Пак Кын Хе отправили на 20 лет шконку грызть...
tZE inform
@tZEinform
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Кабмин обнародовал распоряжения о назначении Мельника Вадима Ивановича руководителем Бюро экономической безопасности. Распоряжения №976 и 977 от 20 августа 2021 года. Главным борцом за экономическую безопасность станет куратор
налоговых "скруток" и бывший подозреваемый в хищении конфискованных средств. Кандидатура Ермака\Татарова.
Милованов исправно выполнил указания гауляйтера Украины от руSSкого мира ермака-Козыря.
команда ЗЕ, это воры,мошенники и бандиты. в редких случаяз, лохи.
КАК ???
Мозг не дружит с головой,да ? Скорее всего,что так.
А так,то да,такие люди нужны.............