УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
22004 відвідувача онлайн
Новини Політика України
13538 48
Кабмін (3917) Мельник Вадим (64) Бюро економічної безпеки (107)

Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну

Уряд оприлюднив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади голови Державної фіскальної служби і його призначення керівником Бюро економічної безпеки.

Розпорядження №976 і 977 від 20 серпня 2021 року оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, за підсумками заслуховування 12 кандидатів, відібраних із 59, конкурсна комісія з відбору глави нового органу обрала трьох кандидатів. Серед них - голова ДФС Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.

Полковник податкової міліції, 49-річний Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сертифікат глави ДФС Мельника на знання української мови відсутній у держреєстрі

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+37
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 6766
показати весь коментар
20.08.2021 22:52
+24
Вора назначили бабло охранять.

Ну разве ЗЕляди не лапочки?
показати весь коментар
20.08.2021 22:48
+21
Это что первый фальшивый конкурс у зеленого стада?? Все началось еще с мендель...
показати весь коментар
20.08.2021 22:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
за это фальшивый конкурс, Шмыгаль присядет лет на десять до тЮрьмы..
показати весь коментар
20.08.2021 22:44 Відповісти
Сомнєваюсь)))
показати весь коментар
20.08.2021 22:55 Відповісти
Это что первый фальшивый конкурс у зеленого стада?? Все началось еще с мендель...
показати весь коментар
20.08.2021 22:57 Відповісти
Твоя попытка отмазать Зеленского от ответственности выглядит просто ЖАЛКО!!!
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 880
показати весь коментар
21.08.2021 01:04 Відповісти
Як я і казав. Як у воду дивився.
показати весь коментар
20.08.2021 22:46 Відповісти
И добрые мысли роятся,-"ну причем тут зебленский?"на всё воля ерможия...
показати весь коментар
20.08.2021 22:46 Відповісти
Вора назначили бабло охранять.

Ну разве ЗЕляди не лапочки?
показати весь коментар
20.08.2021 22:48 Відповісти
"Борьба" Зеленского с коррупцией каждый день берет все новые и новые РЕКОРДЫ!
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 2813
показати весь коментар
20.08.2021 22:49 Відповісти
А чего стесняться? Нарид хавает, у Зеленского 30% поддержки, при том что он только кошелек у бабушки в трамвае не вытащил.
показати весь коментар
20.08.2021 22:51 Відповісти
Когда оплачиваю за электроэнергию раз в месяц, то всегда чувствую в кармане руку Зеленского и вижу как он убегает держа в руке мои 78грн.
показати весь коментар
20.08.2021 23:24 Відповісти
СКІЛЬКИ ГАДОСТІ ЗРОБИВ БАРИГА УКРАЇНЦЯМ, ЩО ЗЕЛНІ НАВТЬ ЗАРАЗ МАЮТЬ 30 ПРОЦЕНТІВ НАРІДНОЇ ПІДТРИМКИ. ЖАХ.
показати весь коментар
21.08.2021 14:49 Відповісти
Я так не вважаю, просто ці 30% живуть у СРСР і голосують за минуле, вони такі самі як і Зеленський, дорослі діти.
показати весь коментар
21.08.2021 14:55 Відповісти
Так і є. СМІ пишуть,що 30 проців- "алконавти" СРСР,а на мою думку, десь під 50 насобирається.
показати весь коментар
21.08.2021 20:41 Відповісти
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 6766
показати весь коментар
20.08.2021 22:52 Відповісти
Як він цей лохторат зробив і робе, це мастер!!!!
показати весь коментар
20.08.2021 22:53 Відповісти
Мудрый нарид должен терпеть и обтекать зелёной субстанцией
показати весь коментар
20.08.2021 23:35 Відповісти
" АпачемуминевНАТО? "
показати весь коментар
20.08.2021 22:53 Відповісти
А потамушто в стране багато овощєй
показати весь коментар
20.08.2021 22:56 Відповісти
Разгребать беспорядок и вычищать расставленных повсюду проходимцев после Зеленского придётся годами. Это при условии, что страна уцелеет, и к власти придёт кто-то адекватный и способный навести порядок...
показати весь коментар
20.08.2021 22:57 Відповісти
корупція крепчає..
жоден през добровільно не зупинить корупцію,
тільки під тиском.. і здається тільки під тиском зовні
показати весь коментар
20.08.2021 23:01 Відповісти
как вы себе представляете президента, останавливающего коррупцию?
каким механизмом?
показати весь коментар
20.08.2021 23:14 Відповісти
кадровым...
показати весь коментар
20.08.2021 23:29 Відповісти
Ну для начала надо назначать на должности людей на действительно открытых конкурсах, а не по принципу лояльности
Ну и для порядка посадит своих пятерых ближайших друзей за коррупцию - рецепт старый но проверенный
Хотя зебилам и так сойдёт
показати весь коментар
20.08.2021 23:30 Відповісти
пример - Молдова.
а еще хороший механизм сработал в Южной Корее. Пак Кын Хе отправили на 20 лет шконку грызть...
показати весь коментар
22.08.2021 01:00 Відповісти
бгггг
показати весь коментар
20.08.2021 23:16 Відповісти
и шо? таки на конторе достаточно будет просто сменить вывеску... экономные вы наши...
показати весь коментар
20.08.2021 23:16 Відповісти
ЗЕленый клоун и его кукловоды поняли, что самое прибыльное вложение - в идиотов Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 8592 из-за того, что их очень много и из-за того, что они тупоголовы, ими можно крутить, как цыган солнцем, единственная задача - им понравиться, стать для них "своим парнем", таким же тупым идиотом-скоморохом... что и было сделано. И теперь стадо идиотов валит страну изнутри, на радость бывшему беглому олигарху-кукловоду и на радость его партнеру из Мацквабада - кремлевскому ху@лу...
показати весь коментар
20.08.2021 23:21 Відповісти
а я ванговал что коррупция победит
показати весь коментар
20.08.2021 23:29 Відповісти
Это сверхнаглость. Перед святом ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ холуй х-йла и маскальский куратор голобородька просовывает налогового мусора на одну из ключевых антикоррупционных должностей ! Скоро опять осень. Небо. Корабли... Шины...Э-э-э-х
показати весь коментар
20.08.2021 23:29 Відповісти
Зебилы ау где вы , ну хоть тявкнети в оправдание величАйшего лидера вселенной , что нибудь , ну хоть промычите, что виноват Порошенко
показати весь коментар
20.08.2021 23:33 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·14 мин

Кабмин обнародовал распоряжения о назначении Мельника Вадима Ивановича руководителем Бюро экономической безопасности. Распоряжения №976 и 977 от 20 августа 2021 года. Главным борцом за экономическую безопасность станет куратор
налоговых "скруток" и бывший подозреваемый в хищении конфискованных средств. Кандидатура Ермака\Татарова.
показати весь коментар
20.08.2021 23:50 Відповісти
Татарова в премьеры ..это будет не соппадение5
показати весь коментар
20.08.2021 23:57 Відповісти
Зелёный трэш-угар продолжается.
показати весь коментар
21.08.2021 00:04 Відповісти
Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 7973 .
показати весь коментар
21.08.2021 00:29 Відповісти
І щуку кинули у річку...
показати весь коментар
21.08.2021 00:32 Відповісти
Ще один зашквар "зеленоi" влади.Ганьба.Зрозумiло,Що Мельник в БЭБ понабираэ колишнiх налових мiлiцiонерiв та СБУшникiв з вiддiлу "К",тому кошмарення бiзнесу та незаконне збагачення чиновникiв гарантоване.
показати весь коментар
21.08.2021 01:10 Відповісти
Пчелы против мёда?
Милованов исправно выполнил указания гауляйтера Украины от руSSкого мира ермака-Козыря.
показати весь коментар
21.08.2021 06:23 Відповісти
Швидше козла у капусту!
показати весь коментар
27.01.2022 20:05 Відповісти
да уж, что тут сказать?....
показати весь коментар
21.08.2021 08:41 Відповісти
Ну как же можно было упустить такого проверенного кадра, который знает все схемы как обворовывать государство...да и не только? Он доверие Шмаркли и Со. оправдает стопудово.
показати весь коментар
21.08.2021 09:29 Відповісти
уберите все комиссии по отборам. забудьте что такое конкурс. не обманивайте сами себя..

команда ЗЕ, это воры,мошенники и бандиты. в редких случаяз, лохи.
показати весь коментар
21.08.2021 09:49 Відповісти
Зеленое ворье назначило себе профессионального смотрящего.
показати весь коментар
21.08.2021 10:59 Відповісти
типичный украинский "конкурс", типичный же и победитель этого "конкурса". все стабильно.
показати весь коментар
21.08.2021 11:01 Відповісти
Да,доверили волку охранять.....ОВЕЦ. Этим негодяям (властям) наверное чем хуже, тем лучше. А еще 2 года терпеть,а может ОН(ze) раньше попросится в отставку..... ну видит же,что не может справиться .... Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 2212
показати весь коментар
21.08.2021 12:49 Відповісти
😆😆😆 "Нове" бюро з старими корупціонерами і під прямим управлінням оп 🤦‍♂️.питання:ну і навіщо було його створювати🤔(назва підходяща "беб"🤮😂)...на жаль,чергова "реформа" для галочки,щоб отримати гроші від ЄС(США)😕.
показати весь коментар
21.08.2021 16:51 Відповісти
Народ,ну КАК можно было назначить ЭТО на такую должность ???
КАК ???
Мозг не дружит с головой,да ? Скорее всего,что так.
показати весь коментар
21.08.2021 20:43 Відповісти
Не,ну это,если рассуждать на трезвую голову...
А так,то да,такие люди нужны.............
показати весь коментар
21.08.2021 20:46 Відповісти
 
 