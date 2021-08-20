Мельника призначено директором БЕБ, - постанова Кабміну

Уряд оприлюднив розпорядження про звільнення Вадима Мельника з посади голови Державної фіскальної служби і його призначення керівником Бюро економічної безпеки.

Розпорядження №976 і 977 від 20 серпня 2021 року оприлюднено на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, за підсумками заслуховування 12 кандидатів, відібраних із 59, конкурсна комісія з відбору глави нового органу обрала трьох кандидатів. Серед них - голова ДФС Вадим Мельник, член Ради НБУ Василь Горбаль і прокурор Офісу Генпрокурора Атілла Ковчі.

Полковник податкової міліції, 49-річний Вадим Мельник очолював слідче управління ДФС у 2014-2016 роках, а до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції. Очолює ДФС з кінця 2020 року.

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