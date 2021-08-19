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реєстр (85) українська мова (539) Мельник Вадим (64) Бюро економічної безпеки (107)

Сертифікат глави ДФС Мельника на знання української мови відсутній у держреєстрі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сертифікат глави ДФС Мельника на знання української мови відсутній у держреєстрі

Нині в реєстрі державних сертифікатів відсутній сертифікат про володіння державною мовою глави ДФС Вадима Мельника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний реєстр.

Як відомо, такий сертифікат необхідний чиновникам і держслужбовцям для заняття посад у державному апараті. Водночас Мельник не лише обіймає посаду глави ДФС, але й претендує на посаду глави Бюро економічної безпеки.

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Топ коментарі
+11
Рускоязычная челюсь, рускослышащее ухо и русковидящий глаз Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре - Цензор.НЕТ 7259

Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре - Цензор.НЕТ 5963
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19.08.2021 13:59
+8
И что это помешает ему воровать? Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре - Цензор.НЕТ 901
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19.08.2021 13:58
+5
результати тесту на наркоту зеленського (сам напросився) теж відсутні... і нічого препізденствує.
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19.08.2021 14:04
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19.08.2021 13:56 Відповісти
Рускаязичная чєлюсть?
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19.08.2021 13:58 Відповісти
Рускоязычная челюсь, рускослышащее ухо и русковидящий глаз Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре - Цензор.НЕТ 7259

Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре - Цензор.НЕТ 5963
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19.08.2021 13:59 Відповісти
Колись бачив як 2 маскаля побачили назву Будинок побуту і читають будінак пабУту. Повбивав би. Сертифікат глави ДФС Мельника на знання української мови відсутній у держреєстрі - Цензор.НЕТ 8944
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19.08.2021 14:13 Відповісти
И что это помешает ему воровать? Сертификат главы ГФС Мельника на знание украинского языка отсутствует в госреестре - Цензор.НЕТ 901
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19.08.2021 13:58 Відповісти
Это не то что то, в общем, какая разница...
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19.08.2021 14:00 Відповісти
результати тесту на наркоту зеленського (сам напросився) теж відсутні... і нічого препізденствує.
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19.08.2021 14:04 Відповісти
Звільнити шахрая нах!
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19.08.2021 14:05 Відповісти
Між іншим, Мельник одна з найпоширеніших фамілій в Україні. Іронія долі, для убогого, не знаючого рідної мови.
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19.08.2021 14:13 Відповісти
У него столько бабла, что сертификат.... был, есть и будет!
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19.08.2021 14:20 Відповісти
они дипломы с диссертациями подделывают, а тут какой-то сертификатишко на знание языка...
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19.08.2021 14:24 Відповісти
конкурс на должность в цивилизованном мире нужен для определения лучшего кандидата на должность, конкурс в Украине нужен для определения кандидата, способного лучше всех всех на*бать .
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19.08.2021 14:30 Відповісти
ржу немагу....... , і шо? відсутність якоїсь там бумажки стане у заваді уже погодженому банковою призначенні на цю посаду чергової продажної шльондри?!?!
пройдоха єрмило чудово засвоїв науку виродка-сталіна в управлінні багатомільйонною країною - КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЬО.
як вже задовбали ці срані єрмили які ось уже 30 років дерибанять країну і не здатні зробити нічого путнього........ .
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19.08.2021 15:22 Відповісти
 
 