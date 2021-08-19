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Сертифікат глави ДФС Мельника на знання української мови відсутній у держреєстрі
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Нині в реєстрі державних сертифікатів відсутній сертифікат про володіння державною мовою глави ДФС Вадима Мельника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний реєстр.
Як відомо, такий сертифікат необхідний чиновникам і держслужбовцям для заняття посад у державному апараті. Водночас Мельник не лише обіймає посаду глави ДФС, але й претендує на посаду глави Бюро економічної безпеки.
Топ коментарі
+11 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2021 13:59
+8 Підлога Маккартні
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+5 Аркадій Пастух
показати весь коментар19.08.2021 14:04
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Будь ласка, зачекайте...
пройдоха єрмило чудово засвоїв науку виродка-сталіна в управлінні багатомільйонною країною - КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЬО.
як вже задовбали ці срані єрмили які ось уже 30 років дерибанять країну і не здатні зробити нічого путнього........ .