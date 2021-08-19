Сертифікат глави ДФС Мельника на знання української мови відсутній у держреєстрі

Нині в реєстрі державних сертифікатів відсутній сертифікат про володіння державною мовою глави ДФС Вадима Мельника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний реєстр.

Як відомо, такий сертифікат необхідний чиновникам і держслужбовцям для заняття посад у державному апараті. Водночас Мельник не лише обіймає посаду глави ДФС, але й претендує на посаду глави Бюро економічної безпеки.

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