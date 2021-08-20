Визит Варфоломея в Киев - это историческое событие, - спикер Константинопольского патриархата

Директор Управления прессы и коммуникаций Вселенского патриарха Варфоломея Николаос Папахристу, который сопровождает патриарха во время поездки в Украину, заявил, что это не пастырский визит, а "возвращение" к общему историческому курсу.

"Несомненно, визит Всесвятийшого Вселенского патриарха Варфоломея на землю Святого Владимира - событие особенное и важное. И когда прошло уже 13 лет с момента предыдущего визита Вселенского патриарха в Украину, а между тем предшествовало вручение Константинопольской Матерью-Церковью Томоса автокефалии Православной Церкви Украины, то это не только особенно, это не просто важно, но, я бы сказал, скорее, этот визит набирает размеров исторического события", - сказал представитель патриарха в интервью изданию "Духовный фронт", передает Цензор.НЕТ,

Николаос Папахристу напомнил, что Вселенский патриарх приезжает в Киев для участия в торжествах по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

"Его Святейшество приезжает в Киев из своего давнего исторического престола - Константинополя. Из священного места, которое дало нашей Церкви множество святых и мучеников, где происходили бесчисленные чудеса и которое наполнено бессчетными Святынями. С этого благословенного города Вселенский патриарх приезжает в Киев, чтобы отпраздновать с очень дорогим для него верным украинским народом и передать ему благословение Матери-Церкви, от которой он принял более 1000 лет назад христианское крещение. Осмелюсь сказать, что это не пастырский визит, а "возвращение" к нашему общему историческому курсу, к глубоким духовным отношениям между Константинополем и Киевом. "Возвращение" к старому, незыблемой и несгибаемой связи Вселенского Престола с Православной Церковью украинского народа, узы, которого начались в благословенных берегах Босфора и были освящены на берегах Днепра", - отметил он.

По заявлениям представителей Московского патриархата о том, что патриарх Варфоломей нежелательный гость в Украине, то в Константинополе уверены, что отдельные действия не выражают мнение всего украинского народа.

"Вселенский патриарх прибудет из Константинополя, чтобы благословить украинский народ и пожелать ему, с Божьей помощью, отпраздновать еще много годовщин независимости своей страны в духе единства, братства и солидарности, в обстановке безопасности и мира. Далеко от военных угроз, конфликтов и конфронтаций, обеспечивая тем самым лучшие условия жизни и процветания для каждого гражданина страны ", - добавил Николаос Папахристу.

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