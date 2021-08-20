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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину 01

"Лично поприветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея. 

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину 02

Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества", - написал премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вселенский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний возглавят литургию в Святой Софии 22 августа, - ПЦУ

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Топ комментарии
+49
с нетерпением жду скулеж и лай с болот Мошкании
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20.08.2021 21:51
+46
Наш чоловік !
Слава йому !
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20.08.2021 21:51
+37
Я представляю какой вой на болотах стоять будет.Это контрольный выстрел после репетиции нашей армии с хитом про ..йла !
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20.08.2021 21:57
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с нетерпением жду скулеж и лай с болот Мошкании
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20.08.2021 21:51 Ответить
Наш чоловік !
Слава йому !
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20.08.2021 21:51 Ответить
Маска - чтобы не заразить собеседника.
Вот и вся разница.
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20.08.2021 21:54 Ответить
Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6134
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20.08.2021 21:54 Ответить
Січас у ********** опять пєрдак виверне от якоїсь хани.
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20.08.2021 21:56 Ответить
І половці з пэчэнэгами московитів ще глибше на бутилку нахлобучать Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 2264
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20.08.2021 22:38 Ответить
Я представляю какой вой на болотах стоять будет.Это контрольный выстрел после репетиции нашей армии с хитом про ..йла !
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20.08.2021 21:57 Ответить
Все класно, аби не шмигаль
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20.08.2021 22:00 Ответить
А вот такая у них задача, везде нагадить, что у зЕлоха, так и у зЕбилов...
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21.08.2021 00:09 Ответить
От як сьогодні заснути, у мене вікна на північний схід, там так палає...
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20.08.2021 22:00 Ответить
А ваву хоть откачали?) А то оно, непрокапаное, забудет, что оно в Украине делает)
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20.08.2021 22:01 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 5455
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20.08.2021 22:07 Ответить
та його від турніку відігнати не можуть - допінг ніяк не скінчиться )))))
все віджимається...та віджимається )))))
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20.08.2021 22:33 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 289
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20.08.2021 22:38 Ответить
"оно, непрокапаное"
Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 4892
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20.08.2021 22:56 Ответить
Варфоломей в маске. Вежливый человек . Уважающий окружающих людей ... Остальные ...
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20.08.2021 22:01 Ответить
Армія, Мова, Віра - основні чинники любої держави!
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20.08.2021 22:04 Ответить
Освіта, економіка, культура - основні чинники любої успішної держави
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20.08.2021 22:10 Ответить
но для того чтоб быть успешной - сначала надо вообще быть
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20.08.2021 22:21 Ответить
Мова-як похідна з освіти, армія з економіки, віра з культури якщо хочте. Але я за мистецтво та відчуття смаку тому що у нас в країні з цим тяжко.
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20.08.2021 22:36 Ответить
совершенно не против "Освіта, економіка, культура", но приоритеты все же другие
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20.08.2021 22:49 Ответить
"Скажи мені яку ти музику слухаєш і я скажу хто ти."
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21.08.2021 04:43 Ответить
Серьезно? Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 8559 Образование на свинособачьем - штампование ватников и какаяразниц! Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 9566 Экономика при этом моментально берется под контроль теми, кто навязывает ватникам и какаяразницам свою культуру извне! Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 8559 Так что сиди на бутылке молча, чмо лишнехромосомное украиномовное Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 8937
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20.08.2021 22:44 Ответить
ее много позже придумал бухарь припадошный Пятрушко первый, вернувшийся из 10- летнего голландского бомжевания по трюмам кораблей заброшенных тамошних, украв название у соседней Руси- Украины, своим указом от 1721г. переименовал Московский Улус-Московию, на Расею, и повелел впредь царем его, сей Расеи звать-величать...осенью этого года, 300 летний ******, ******** московиты должны, неделю -вторую до умопомрачения, бражку бражничать... Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 1047
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20.08.2021 23:05 Ответить
Жили весь век свой нищими

И строили храмы божие...

Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
-- Сергей Есенин. Страна негодяев, 1923
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21.08.2021 00:17 Ответить
Я б порадив лікування але мушу вас засмутити. 4 стадія дибілізму .. нажаль
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21.08.2021 00:23 Ответить
Как это касается,США,например,где нет собственного языка и десятки вероисповеданий?
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20.08.2021 23:54 Ответить
Наш Патриарх!
Слава Ісусу Христу!
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20.08.2021 22:05 Ответить
На віки вічні. Амінь !
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20.08.2021 22:35 Ответить
если Святой Отец отпиндячит бубу, ну или хотя бы обплюет?
святости тока добавится ...
а ети казлы с уп мп были?
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20.08.2021 22:07 Ответить
Да хрен с ними ! Со всеми скабздеевыми разом ! Изюминкой визита есть общение главы православной церкви с церковью УКРАИНСКОЙ ,имеющей Томос ! А что маковский филиал? Ему постоять в сторонке....
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20.08.2021 22:11 Ответить
Армия, язык вера. Да. Для меня вера - свобода. А оружие в церквях, благословление захватчиков... нах... такие попы.
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20.08.2021 22:11 Ответить
А причем твои московские попы из Лугандона к проукраинским ПЦУ?
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20.08.2021 22:20 Ответить
Вава, ти де?! Чи стежки не знав? Чи беня не пускає?)
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20.08.2021 22:12 Ответить
Вова- иудей. Нельзя ему Православных архиереев встречать! Не поймут с синагоге...
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20.08.2021 22:17 Ответить
чи коня лісапеда не мав .... )))
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20.08.2021 22:36 Ответить
Лісапед не мав, ще й стежки не знав, ще й єрмак не пускало...)
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20.08.2021 23:03 Ответить
бідна дитина...))) хоча би дозу не зменшили))))
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20.08.2021 23:20 Ответить
Добро пожаловать Глава Православных
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20.08.2021 22:18 Ответить
Дай, Боже, здоровья Вселенскому!
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20.08.2021 22:22 Ответить
Ласкаво просимо!
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20.08.2021 22:40 Ответить
А теперь еще интересней...с кем он будет общаться, молиться, какие храмы посетит...Что скажет публично и не публично
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20.08.2021 22:49 Ответить
Жаль что него нет возможности решить вопрос с папой забрать грекокатоликов под свое крыло...и разменять на какую то православную страну в Африке или в Азии..нету столько православных стран (((
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20.08.2021 22:57 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України - Цензор.НЕТ 8486
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20.08.2021 23:02 Ответить
Уточнення: за Яника все ж таки меншість в 2004 проголосувала і там нафальсифікували, тим більше, в 1 турі Ющ виграв у Яника навіть за даними піжрахуя...
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21.08.2021 09:08 Ответить
Щиро вітаємо його Всесвятість і дякуємо за підтримку!
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20.08.2021 23:16 Ответить
Цей приїзд набагато приємніший і користніший, ніж фрау Меркель-Рібентроп.
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20.08.2021 23:25 Ответить
Московська ординська сатанинська церква була самовільно створена личаковими московитами ординцями у 1441 році в московському улусі і відразу була піддана анафемі Константинопольським Патріархом Исидором. Більше 150 років вона ніким в світі (крім самих диких личакових московитів) не зізнавалася. А в 1589 роцi був обманом заманений в Московію Вселенський Патріарх Ієремія разом зі свитою і злочинно заточений диким царем личакової московії ( з 18ст. Росії) Федором (сином половця Івана Грозного) в монастир з вимогою під тортурами до зняття анафеми і визнання Томаса для бандитської московської метрополії, статусу канонічної патріархії. Півроку як тільки не катували Вселенського Патріарха він відмовлявся це зробити, поки не стали по черзі топити його свиту в Москві річці і черга не дійшла до нього. Так злочинно був створений без Томаса бандитський московський патріархат. Татарин Цар Петро-1 (Нариш) для управління церквою тоді засновав посаду обер-прокурора Священного Синоду, який призначався ординським царем. ******* назва посади патріарха московського і вже всієї нібито Русі була злочинно придумана тільки в 1943 році кривавим катом комунофашистом сталіним. Кандидатура патріарха після ретельного відбору була рекомендована вбивцею Берією . З тих пір традиції співпраці КГБешних попів бандитського московського патріархату з Лубянки тільки міцніють. Ну і навіщо ******** Русі -Україні i українському народові потрібна на нашій святій українській землі ця сепаратистська, бандитська закордонна церква МП яка злочинно впроваджена нам з РПЦ і з проклятої ворожої фашистської паРашею коли ї своя рідна ПЦУ.-
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21.08.2021 05:40 Ответить
Мы светское ГОСУДАРСТВО и оно не ДОЛЖНО вмешиваться в религиозные вопросы !!!
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21.08.2021 07:16 Ответить
ВЫ,это кто ?
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21.08.2021 09:07 Ответить
Вітаємо патріарха в Україні. Хотілося б щоб такі візити були частішими.
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22.08.2021 12:29 Ответить
 
 