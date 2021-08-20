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Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украину прибыл Вселенский патриарх Варфоломей.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Лично поприветствовал в Украине Вселенского Патриарха Варфоломея.
Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского Патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за ту поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества", - написал премьер.
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Слава йому !
Вот и вся разница.
все віджимається...та віджимається )))))
И строили храмы божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
-- Сергей Есенин. Страна негодяев, 1923
Слава Ісусу Христу!
святости тока добавится ...
а ети казлы с уп мп были?
конялісапеда не мав .... )))