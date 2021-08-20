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Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
До України прибув Вселенський патріарх Варфоломій.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Особисто привітав в Україні Вселенського Патріарха Варфоломія.
Символічний та важливий візит для нашої держави. Делегація Вселенського Патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці відновлення нашої Незалежності. Подякував за ту підтримку, яка надається Україні та українському народу з боку його Всесвятості", - написав прем'єр.
Топ коментарі
+49 VOLVO XC 70
показати весь коментар20.08.2021 21:51
+46 Andy Jumeirach
показати весь коментар20.08.2021 21:51
+37 acse
показати весь коментар20.08.2021 21:57
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Слава йому !
Вот и вся разница.
все віджимається...та віджимається )))))
И строили храмы божие...
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
-- Сергей Есенин. Страна негодяев, 1923
Слава Ісусу Христу!
святости тока добавится ...
а ети казлы с уп мп были?
конялісапеда не мав .... )))