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Варфоломій (124) візит (634) Константинопольський патріархат (73)

Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату

Директор Управління преси та комунікацій Вселенського патріарха Варфоломія Ніколаос Папахрісту, який супроводжує патріарха під час поїздки до України, заявив, що це не пастирський візит, а "повернення" до загального історичного курсу.

"Безсумнівно, візит Всесвятійшого Вселенського патріарха Варфоломія на землю Святого Володимира – подія особлива і важлива. І коли минуло уже 13 років з моменту попереднього візиту Вселенського патріарха в Україну, а тим часом передувало вручення Константинопольської Матір’ю-Церквою Томосу автокефалії Православній Церкві України, то це не тільки особливо, це не просто важливо, але, я б сказав, скоріше, цей візит набирає розмірів історичної події", - сказав представник патріарха в інтерв'ю виданню "Духовний фронт", передає Цензор.НЕТ,

Ніколаос Папахрісту нагадав, що Вселенський патріарх приїжджає до Києва для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

"Його Всесвятість приїжджає до Києва зі свого давнього історичного престолу – Константинополя. Зі священного місця, яке дало нашій Церкві безліч святих і мучеників, де відбувалися незліченні чудеса і яке наповнене незліченими Святинями. З цього благословенного Міста Вселенський патріарх приїжджає до Києва, щоб відсвяткувати з дуже дорогим для нього вірним українським народом і передати йому благословення Матері-Церкви, від якої він прийняв більше 1000 років тому християнське хрещення. Насмілюся сказати, що це не пастирський візит, а "повернення" до нашого спільного історичного курсу, до глибших духовних відносин між Константинополем і Києвом. "Повернення" до давнього, непорушного і непохитного зв’язку Вселенського Престолу з Православною Церквою українського народу, узи, якого почалися на благословенних берегах Босфору і були освячені на берегах Дніпра", - зазначив він.

Щодо заяв представників Московського патріархату про те, що патріарх Варфоломій небажаний гість в Україні, в Константинополі впевнені, що окремі дії не висловлюють думку всього українського народу.

"Вселенський патріарх прибуде з Константинополя, щоб благословити український народ і побажати йому, з Божою поміччю, відсвяткувати ще багато річниць незалежності своєї країни в дусі єдності, братерства і солідарності, в обстановці безпеки і миру. Далеко від військових загроз, конфліктів і конфронтацій, забезпечуючи тим самим кращі умови життя і процвітання для кожного громадянина країни", - додав Ніколаос Папахрісту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. ФОТО

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Топ коментарі
+21
Визит Его Святейшества - большая честь для Украины.
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20.08.2021 23:40
+17
у РПЦ нет будущего!.. будущее у Украинской Церкви в семье Вселенского Патриархата!.
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20.08.2021 23:44
+15
Його Всесвятість Патріарх Варфоломій вже в Україні!
Україна вітає Предстоятеля Церкви-Матері! 👍🏼😊
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20.08.2021 23:47
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вломи зелёным звездюлей -
Варфоломей !
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20.08.2021 23:38 Відповісти
хоть бы разок посохом по спиняке хороняку )))
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20.08.2021 23:40 Відповісти
Не имеет права...толерасты скажут что это погром
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21.08.2021 00:04 Відповісти
Еврейский што-ли?
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21.08.2021 08:42 Відповісти
Да, это кльово! Жаль,что я -атеистка.(
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20.08.2021 23:40 Відповісти
Я теж....але не жаль..
))
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20.08.2021 23:51 Відповісти
Визит Его Святейшества - большая честь для Украины.
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20.08.2021 23:40 Відповісти
у РПЦ нет будущего!.. будущее у Украинской Церкви в семье Вселенского Патриархата!.
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20.08.2021 23:44 Відповісти
Його Всесвятість Патріарх Варфоломій вже в Україні!
Україна вітає Предстоятеля Церкви-Матері! 👍🏼😊
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20.08.2021 23:47 Відповісти
Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 9644Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 3191Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 9763Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 9844
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20.08.2021 23:58 Відповісти
І Шмигло свою пику туди всунуло. Яким боком зелень до отримання Томоса? Візит Варфоломія до Києва - це історична подія, - спікер Константинопольського патріархату - Цензор.НЕТ 9817
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21.08.2021 00:01 Відповісти
Зеленский лавры собирает. А вообще-то это стало возможным благодаря Порошенко.
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21.08.2021 08:24 Відповісти
 
 