НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
НАТО прекращает поддержку властей Афганистана, а любое будущее правительство страны должно будет выполнять ее международные обязательства.
С таким заявлением выступили министры иностранных дел стран НАТО после заседания в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Афганистан не должен вновь превратиться в приют для террористов, отметили чиновники. "Прошедшие 20 лет мы успешно не позволяли террористам иметь приют в Афганистане для проведения приступов. Мы не позволим любым террористам угрожать нам", - говорится в заявлении.
Чиновники призвали к немедленному прекращению насилия в Афганистане и выразили глубокую обеспокоенность из-за "серьезных нарушений прав человека, происходящих в стране". Они также выразили поддержку гражданскому обществу страны.
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их сегодня Меркель уже навещала
там всё норм
Які такі права людини? Їх придумали не так давно європейці.
_Строго между нами, террористы у вас разрешения спрашивать не будут чтобы атаковать вас.
Нічого тепер махати кулаками після бійки........... обсихайте.
США скинули чемодан без ручки,знову все по новому колу пішло.
Тепер вже сини Масуда і Дустума воюють,з Панджшера.І нєх туди пхатися.
Кстати у них там( в США) , коли "висловлюють занепокоєння", значит делают последнее предупреждение. Это в РФ, и по инерции в "країні У", "висловлення занепокоєння" дорівнює "та нам похх ваши проблєми".