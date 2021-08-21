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НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать

НАТО прекращает поддержку властей Афганистана, а любое будущее правительство страны должно будет выполнять ее международные обязательства.

С таким заявлением выступили министры иностранных дел стран НАТО после заседания в пятницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Афганистан не должен вновь превратиться в приют для террористов, отметили чиновники. "Прошедшие 20 лет мы успешно не позволяли террористам иметь приют в Афганистане для проведения приступов. Мы не позволим любым террористам угрожать нам", - говорится в заявлении.

Чиновники призвали к немедленному прекращению насилия в Афганистане и выразили глубокую обеспокоенность из-за "серьезных нарушений прав человека, происходящих в стране". Они также выразили поддержку гражданскому обществу страны.

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Топ комментарии
+21
Не, ну если глубокую обеспокоенность выразили, то талибам точно кранты
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21.08.2021 00:07
+11
Хорошо сидеть в Брюсселе и призывать средневековых бабаев к соблюдению прав человека, так и вспоминается кинусик "Не грози Южному централу..." НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать - Цензор.НЕТ 1585
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21.08.2021 00:06
+10
Ой-ой-ой, да что вы говорите!
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21.08.2021 00:03
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Ой-ой-ой, да что вы говорите!
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21.08.2021 00:03 Ответить
_Путлеровцы в 2010 напали на Польшу и убили президента! А также высшее политическое и военное руководство! Так что вы там сказали насчёт "не позволим угрожать"?
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21.08.2021 00:07 Ответить
Хорошо сидеть в Брюсселе и призывать средневековых бабаев к соблюдению прав человека, так и вспоминается кинусик "Не грози Южному централу..." НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать - Цензор.НЕТ 1585
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21.08.2021 00:06 Ответить
Не, ну если глубокую обеспокоенность выразили, то талибам точно кранты
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21.08.2021 00:07 Ответить
НАТО такая же испотентная структура, как и ООН.
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21.08.2021 00:10 Ответить
а террористы вам и не угрожают
их сегодня Меркель уже навещала
там всё норм
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21.08.2021 00:10 Ответить
у них сейчас образовалась 300 тысячная армия и 5 миллионов мобрезерв, американцев под боком нет, еды у них нет... а рядом такие лакомые кусочки, особенно казахстан с ураном
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21.08.2021 00:11 Ответить
Проснулись !!! вам не угрожают, а вас накуй посылать будут не только русня с китаем и талибаном вместе - а и сомалийские пираты !!! НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать - Цензор.НЕТ 546 Скажите спасибо Бидону !!!
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21.08.2021 00:17 Ответить
кста - Глава Пентагона в лицо Байдену указал на его ложь по Афгану. Начинается большая буря.
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21.08.2021 00:31 Ответить
и еще - Администрация Байдена рассматривает возможность разбомбить большую американскую технику в Афганистане. - гиганты мысли ! НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать - Цензор.НЕТ 7305
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21.08.2021 01:28 Ответить
Разбомбить технику? Действительно мощно. А талибы ее выкатят на ровное место и расставят для удобства бомбардировки.
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21.08.2021 01:50 Ответить
Чиновники призвали к немедленному прекращению насилия в Афганистане и выразили глубокую обеспокоенность из-за "серьезных нарушений прав человека, происходящих в стране". Они также выразили поддержку гражданскому обществу страны.Источник: https://censor.net/ru/n3283963

Які такі права людини? Їх придумали не так давно європейці.
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21.08.2021 00:18 Ответить
угу, а в Афганистане сейчас права человека в рамках законов шариата, так что их там никто не нарушает а даже наоборот - рьяно блюдёт !
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21.08.2021 00:44 Ответить
"Мы не позволим любым террористам угрожать нам"
_Строго между нами, террористы у вас разрешения спрашивать не будут чтобы атаковать вас.
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21.08.2021 00:46 Ответить
так они не угрожали ..сказали до 9.11 уберитесь ....совпадение .?.через 20 лет ровно ? 20 лет
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21.08.2021 01:32 Ответить
Вы бы Северный альянс поддерживали, умники…
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21.08.2021 06:59 Ответить
Бугага. Сбежали побитые из чужого дома и кричат издалека "не позволим!".
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21.08.2021 07:04 Ответить
Вони вас перемогли і витерли об вас ноги....... НАТО об Афганистане: Мы не позволим террористам нам угрожать - Цензор.НЕТ 6223
Нічого тепер махати кулаками після бійки........... обсихайте.
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21.08.2021 07:39 Ответить
Тыц.Унижайся дальше😂🌷×××
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21.08.2021 08:02 Ответить
Мабуть "глибоким занепокоєнням" не дозволите???
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21.08.2021 07:49 Ответить
НАТО молодцы.
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21.08.2021 08:09 Ответить
Нас власні проблеми мають цікавити.Наприклад,-події в Польщі,чи Білорусі.
США скинули чемодан без ручки,знову все по новому колу пішло.
Тепер вже сини Масуда і Дустума воюють,з Панджшера.І нєх туди пхатися.
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21.08.2021 08:25 Ответить
а вы им еще оружия подкиньте.....пусть меркельша подсуетится....главное, что бы не Украине....
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21.08.2021 11:34 Ответить
НАТО и США нужно признать хотя бы для самих себя.. Почему все это происходит и чьи там руки торчат. Там и Раша с ее выплатами талибам за головы американцев.. то то они они и не эвакуируются, это и Китай со своими планами расширения зоны влияния, но это и Пакистан ( якобы союзник США). Если с первыми все предсказуемо, то по поводу последнего нужно делать выводы. Нужно налаживать союз с Индией как оплот против Пакистано- Афганского союза радикальных исламистов( а там пояс продолжается Ираном, нестабильным Ираком, Ассадовской Сирией и ХАМАСом ( Палестины) , ну и Китай конечно.. Одна беда.. Индия все оглядывается на РФ ( как раньше на СССР)..пора менять приоритеты.
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21.08.2021 11:40 Ответить
Я чота не понял... А Штаты у кого-то спрашивали, чо им делать?
Кстати у них там( в США) , коли "висловлюють занепокоєння", значит делают последнее предупреждение. Это в РФ, и по инерции в "країні У", "висловлення занепокоєння" дорівнює "та нам похх ваши проблєми".
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21.08.2021 12:32 Ответить
 
 