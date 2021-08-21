НАТО про Афганістан: Ми не дозволимо терористам нам погрожувати
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
НАТО припиняє підтримку влади Афганістану, а будь-який майбутній уряд країни повинен буде виконувати її міжнародні зобов'язання.
З такою заявою виступили міністри закордонних справ країн НАТО після засідання в п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Афганістан не повинен знову перетворитися на прихисток для терористів, наголосили посадовці. "Минулі 20 років ми успішно не дозволяли терористам мати прихисток в Афганістані для проведення нападів. Ми не дозволимо будь-яким терористам погрожувати нам", - йдеться в заяві.
Посадовці закликали до негайного припинення насильства в Афганістані і висловили глибоке занепокоєння, через "серйозні порушення прав людини, що відбуваються в країні". Вони також висловили підтримку громадянському суспільству країни.
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их сегодня Меркель уже навещала
там всё норм
Які такі права людини? Їх придумали не так давно європейці.
_Строго между нами, террористы у вас разрешения спрашивать не будут чтобы атаковать вас.
Нічого тепер махати кулаками після бійки........... обсихайте.
США скинули чемодан без ручки,знову все по новому колу пішло.
Тепер вже сини Масуда і Дустума воюють,з Панджшера.І нєх туди пхатися.
Кстати у них там( в США) , коли "висловлюють занепокоєння", значит делают последнее предупреждение. Это в РФ, и по инерции в "країні У", "висловлення занепокоєння" дорівнює "та нам похх ваши проблєми".