Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих вакцинироваться от COVID-19
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Вселенский Патриарх Варфоломей призывает верующих делать прививки от коронавируса.
Об этом в интервью Укринформу он заявил перед своим визитом в Украину, передает Цензор.НЕТ.
"Церковь Константинополя призывает верующих консультироваться со своими врачами и соответственно их указаний делать прививки. Естественно, что все мы на Фанаре, включая меня, были вакцинированы", - сказал Вселенский патриарх.
По его словам, отказ от вакцинации и других мер защиты является нерациональной и необоснованной теологическими или научными критериями.
"Недопустимо перед таким количеством жертв и столькими страданиями, отрицать существование пандемии, расценивать ее как кем-то созданную или распространять теории заговора. К сожалению, такое отношение проявляет равнодушие к ближнему. Однако все, что противоречит заповеди любви к ближнему, не может быть волей Бога ", - пояснил Варфоломей.
Он поблагодарил ученых за создание вакцины в короткие сроки, врачам и другим медицинским работникам во всем мире и Украине в частности, которые ежедневно работают над спасением людей, ведут борьбу с COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
- Сідайте діду! Спасаться будем!...
- Ні! Мене Господь врятує!...
Сидить далі, Вода піднімається!
- Пливуть на човнв МНСівці:
- Сідайте діду! Бо ще вода йде!...
- Ні! Мене Господь спасе!
Попливли вони... Дід далі сидить ...Пливуть солдати на плаваючому транспортері:
- Діду! Сідайте до нас! Бо от-от клуня розсиплеться - розмиє стіни!
- Мене господь спасе!
Тут "р-раз!" і пішла клуня за водою! Дід булькнув і не випірнув...
Прийшла його душа до раю і дорікає Господу:
- Отче небесний! Я ж так в тебе вірив, так тобі молився , а ти мені не допоміг!
- Тю на тебе , старий телепню! А хто ж тобі тричі рятувальників присилав?!!!
Так що лікарі з вакциною не просто так приходять - їх Господь веде!
Тож ти, як абсолютно некомпетентна особа, не маєш жодних повноважень намагатися мене екзаменувати.
Запам"ятай - перед тим як "бикувать" з того чи іншого питання варто хоч трохи мать поняття про нього самому!!!
Откровение Иоанна Богослова, глава 13
Мати дала дозвіл, кров перелили, дитину врятували. Тепер це чудо ще більше зміцнилося в своєму фанатизмі, ходить і розказує що Ягова врятував його сина. А мені капець як хочеться сказати йому що саме врятувало його сина, але боюся що його остаточно попердолить.
"Прийшли до мене якось додому люди:
- Ми - "Дослідники Біблії" ("Свідки Єгови")..... Ви не хочете пустить Бога в свій дім?.....
- Бог хай заходить..... А ви - на**й звідси!!!....."
У мене ТАКЕ було "в реалі" - поки я працював далеко від дому і приїжджав раз у місяць на два дні, до дружини внадилися ці "стерв"ятники" Мусив пригрозить, що "спущу покотом по сходах"! Більш не приходили..... Та й моя не журилася - і не згадує!
Хапаю дівчину за руку, смикнув- вона вже в дворі. Ще рукою у мазуті за дупцю в світлій спідничці взявся, хвірточку підпираю ногою і кажу хлопчику- ;Ти погуляй годинки півтори, а ми тим часом почитаємо; Підморгую дівчині і питаю: Нам же вистачить півтори години?
Що тут почалося! Дівка верещить як несамовита, хлопець у ворота ломиться!
Випустив я її, так більше не приходили.
Столько праведного гнева и осознания собственного величия. Пишите ещё, гордящийся "теолог" из секты антиваксеров, я Ваш фанат
А потом от 4,5,6,7й.
Короче, этот дурачок совсем поломался. Санитары, выпускайте нового
Слухай! А у тебе всі зуби цілі? Пломб нема? Бо якщо у тебе є пломба в зубі то ти точно "чіпований" - стоматологи під виглядом лікування зубів уже років двадцять ставлять в дупла зубів чіпи на цілі "гігабайти"
Чи може вони думали, що прийде рогатий чоловік з козлячими ногами і бухгалтерською печаткою моделі Trodat?
Мене вражає подібна неперебірливість на догоду політичному моменту. Як скажімо в моїх очах втратив Порошенко, коли будучи за освітою міжнародником, не мав навколо людей з природничою освітою. І по суті "співав в унісон" з зеленою владою відносно цього питання. Як оті журналісти, що маючи гуманітарну освіту лізуть коментувати якраз саме природничі питання одним з яких є "пандемія" ковіду і вакцинація проти ковіду.
Вакцинація - не прораховане втручання в природній процес формування імунітету людини. Це як робити клонування чи модифікувати геном не знаючи наперед наслідків тієї дії.
Те, що церковна організація - закостеніла структура не є дивним. Бо вони в самому статуті прописали вірність традиціям і дуже від цього страждають (як наприклад коли турки захопили Константинополь, то патріарх не мав права перебратися де небудь в інше місце). Боячись виглядіти відсталими невігласами церковники не заглиблюючись в предмет беруть сторону всесвітніх організацій. Хоча з огляду на багатьох представників тих організацій типу гебреїсуса я б, як хрестиянин, тисячу раз подумав: чи варто довіряти нехристям?
ТИ не розумієш різницю між втручанням в природній процес і використанням природнього процесу. Бо - недостатньо володієш інформацією. Більшість виведених сортів стійких до вірусів і інших хвороб та кліматичних факторів виведені природним добором, а не генетичною модифікацією. Окрім пестицидів біологи використовують ще (для прикладу) трихограму. А ще сівозміну. Але ти, зарозуміле нещастя, того не береш до уваги. Пішов геть...
Твій "природний відбір" вичерпав себе ще в часи Мічуріна Ти у нас не потомок академіка Лисенка? Той теж доводив, що "генетика - "буржуазная лженаука" Саме з-за його доносів академіка Вавілова згноїли в Саратовському СІЗО - людина померла від банальної дизентерії! Це теж твій "природний відбір", чи "використання природнього процесу"? Судячи з усього - так! "Не виробився у людини "природний імунітет" і він помер"
Саме тому ми "пасемо задніх" у генетичних дослідженнях і здебільшого використовуємо здобутки американських учених В більшій половині насіннєвого матеріалу, що висівається зараз на наших полях - американські сорти, де є втручання в ДНК рослини з метою протистояння захворюванням чи кліматичним умовам Але ж ти не "зарозуміле нещастя", тому цього не знаєш
"Більшість виведених сортів стійких до вірусів і інших хвороб та кліматичних факторів виведені природним добором, а не генетичною модифікацією." Товарищ "ботаник" даже не знает разницу между естественным отбором и искусственным!
Ви не розумієте різницю у застосуванні біологічних прийомів у рослинництві, тваринництві та по відношенню до людини. Адже рослини можна відбирати як еліту в тисячних чи й міліонних частках від загальної рослинної маси. У тваринництві можна випробовувати і методи генної інженерії, і вакцини, і антибіотики чи якісь інші препарати. І ніхто (окрім намаханних захисників, яких не так і багато) не буде оскаржувати такі дії.
Інша справа - люди. Кожна людина має право на життя. На безпеку свого існування. І вона має право не погоджуватися на експерименти над собою. Те, що зараз робить влада у всьому світі - це навіть не експеримент. Бо експеримент має якусь визначену мету, аби перевірити якусь теорію. Це - просто знущання над здоровим глуздом. І ваша з товаришем холодним позиція відносно всього цього якраз показує відсутність отого здорового глузду.
Учёные проводили исследования по отношению людей к ГМО, заодно давали им тесты по естественным наукам. Чем ниже был результат прохождения теста, тем более человек был уверен в своей компетенции. Так вот, более 80% были за обязательную маркировку продуктов с содержанием ГМО; 64% - за обязательную маркировку продуктов содеожащих ДНК; а более 50% - были готовы переплачивать за соль без ГМО.
Вы можете относительно своего здоровья положиться хоть на естественный отбор, а мы с Яром будем вакцинироваться.