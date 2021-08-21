Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19

Вселенський патріарх Варфоломій закликає вірян робити щеплення проти коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу перед своїм візитом до України, передає Цензор.НЕТ.

"Церква Константинополя закликає вірян консультуватися зі своїми лікарями та відповідно до їхніх вказівок робити щеплення. Природно, що всі ми на Фанарі, включно зі мною, були вакциновані", - сказав Вселенський патріарх.

За його словами, відмова від вакцинації та інших заходів захисту є нераціональною й необґрунтованою теологічними чи науковими критеріями.

"Є неприпустимим перед такою кількістю жертв та стількома стражданнями, заперечувати існування пандемії, розцінювати її як кимось створену чи поширювати теорії змови. На жаль, таке ставлення виявляє байдужість до ближнього. Проте все, що суперечить заповіді любові до ближнього, не може бути волею Бога", - пояснив Варфоломій.

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Він подякував вченим за створення вакцини у короткі терміни, лікарям та іншим медичним працівникам у всьому світі та Україні зокрема, які щоденно працюють над порятунком людей, ведуть боротьбу з COVID-19.