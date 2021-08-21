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вакцина (3528) Варфоломій (209) щеплення (170) коронавірус (16712)

Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19

Вселенський патріарх Варфоломій закликає вірян робити щеплення проти коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу перед своїм візитом до України, передає Цензор.НЕТ.

"Церква Константинополя закликає вірян консультуватися зі своїми лікарями та відповідно до їхніх вказівок робити щеплення. Природно, що всі ми на Фанарі, включно зі мною, були вакциновані", - сказав Вселенський патріарх.

За його словами, відмова від вакцинації та інших заходів захисту є нераціональною й необґрунтованою теологічними чи науковими критеріями.

"Є неприпустимим перед такою кількістю жертв та стількома стражданнями, заперечувати існування пандемії, розцінювати її як кимось створену чи поширювати теорії змови. На жаль, таке ставлення виявляє байдужість до ближнього. Проте все, що суперечить заповіді любові до ближнього, не може бути волею Бога", - пояснив Варфоломій.

Також читайте: Люди, які не визнають автокефалії ПЦУ, відмовляються визнавати реальність, - Варфоломій

Він подякував вченим за створення вакцини у короткі терміни, лікарям та іншим медичним працівникам у всьому світі та Україні зокрема, які щоденно працюють над порятунком людей, ведуть боротьбу з COVID-19.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Он что специалист вирусолог?...лучше бы призвал не облизывать руки священнослужителям и не целовать мощи с иконами, а соблюдать санитарные нормы во время массовых молитв, вплоть до имитации обрядов...
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21.08.2021 00:12
+6
Дедушка Варфоломей плохого не посоветует.
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21.08.2021 00:27
+4
Тебе гундяй это скажет.
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21.08.2021 01:01
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Он что специалист вирусолог?...лучше бы призвал не облизывать руки священнослужителям и не целовать мощи с иконами, а соблюдать санитарные нормы во время массовых молитв, вплоть до имитации обрядов...
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21.08.2021 00:12 Відповісти
Так отож.
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21.08.2021 00:46 Відповісти
Західна Україна... Повінь...Сидить дід на даху клуні... Пливуть сусіди на плоту :
- Сідайте діду! Спасаться будем!...
- Ні! Мене Господь врятує!...
Сидить далі, Вода піднімається!
- Пливуть на човнв МНСівці:
- Сідайте діду! Бо ще вода йде!...
- Ні! Мене Господь спасе!
Попливли вони... Дід далі сидить ...Пливуть солдати на плаваючому транспортері:
- Діду! Сідайте до нас! Бо от-от клуня розсиплеться - розмиє стіни!
- Мене господь спасе!
Тут "р-раз!" і пішла клуня за водою! Дід булькнув і не випірнув...
Прийшла його душа до раю і дорікає Господу:
- Отче небесний! Я ж так в тебе вірив, так тобі молився , а ти мені не допоміг!
- Тю на тебе , старий телепню! А хто ж тобі тричі рятувальників присилав?!!!
Так що лікарі з вакциною не просто так приходять - їх Господь веде! Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих вакцинироваться от COVID-19 - Цензор.НЕТ 6586
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21.08.2021 07:16 Відповісти
вобще закрыть нах. и пусть в интернете вещают
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21.08.2021 12:09 Відповісти
Дедушка Варфоломей плохого не посоветует.
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21.08.2021 00:27 Відповісти
Надо было сказать королевскую фразу "Мне Бог сказал".
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21.08.2021 00:50 Відповісти
Тебе гундяй это скажет.
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21.08.2021 01:01 Відповісти
Вселенский патриарх Варфоломей призвал верующих вакцинироваться от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4389
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21.08.2021 01:03 Відповісти
невакцинированых куда церковь пристроит
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21.08.2021 01:29 Відповісти
ждать будут у петровских ворот - возможно всегда...
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21.08.2021 06:14 Відповісти
До Сатани на ПМЖ!
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21.08.2021 07:18 Відповісти
Ти Біблію навіть не відкривав. Інакше б не писав таку маячню.
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21.08.2021 18:05 Відповісти
Та ти що? А ти - відкривав? Ну скажи мені в чому полягає укладення договору (завіту) між богом і Авраамом і яким чином Авраам це зробив? Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4552
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21.08.2021 18:30 Відповісти
Мова йде про ставлення Бога до вакцини і вакцинованих. А не твоя перекручена, хвора, ідіотська фантазія "До Сатани на ПМЖ!".
Тож ти, як абсолютно некомпетентна особа, не маєш жодних повноважень намагатися мене екзаменувати.
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21.08.2021 18:37 Відповісти
Я задав питання - "знавець Біблії"! Ти ж мене звинувачуєш у її незнанні! А саме цей факт прив"язаний до умов виконання віруючим "завіту" укладеного між ним і Богом ..... Ти не вчитувався в нього? А варто було-б..... А якщо ти ще й не розумієш, що таке "сарказм" - то я тобі не лікар! Прочитай, телепню , анекдот, який я виклав на початку гілки - може "дійде"?...... Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5356
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21.08.2021 19:02 Відповісти
Я десь себе називав знавцем? Демагогія.
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21.08.2021 20:46 Відповісти
А чого ти тоді мені дорікаєш тим що я "не відкривав Біблію"? Тим самим ти опосередковано визнав себе людиною яка її знає - на відміну від мене...... Є така наука - логіка...... І ти я бачу - з нею не дружиш......
Запам"ятай - перед тим як "бикувать" з того чи іншого питання варто хоч трохи мать поняття про нього самому!!!
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21.08.2021 20:53 Відповісти
бо я абсолютно точно знаю, яка позиція Біблії до вакцин
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21.08.2021 21:05 Відповісти
Я бачу - ти не каєшся: давай мені посилання - де саме Біблія говорить про вакцинацію! Біблія стоїть на полиці - я звірюся! Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1901
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21.08.2021 21:08 Відповісти
И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть.
Откровение Иоанна Богослова, глава 13
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21.08.2021 21:23 Відповісти
Ні - ти точно ІДІОТ!!! По- перше: "Відкровення" не входить у Біблію - це фактично - окремий релігійний текст! По-друге: який стосунок ОЦЕ має до запобігання захворюванню? Навіть найбожевільніші фанатики пов"язують ОЦЕ з "ЧІПУВАННЯМ" , а не з вакцинацією! Ти , БАРАН , "чув дзвін та не знаєш де він!!! !
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21.08.2021 21:29 Відповісти
Пухом земля.
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21.08.2021 21:59 Відповісти
Одне з кількох пророцтв.
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21.08.2021 21:23 Відповісти
Палата №6
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21.08.2021 21:37 Відповісти
А. Зрозуміло, звідки ти пишеш.
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21.08.2021 21:58 Відповісти
Він із секти Свідків Ягови. Розкажу історію. Є у нас активіст Свідків Єгови, і сталося так що його єдиному синові знадобилося переливання крові. Він уперся що віслюк. Сказав що Бог його і так врятує, а якщо вже такий гріх- то краще хай помре.
Мати дала дозвіл, кров перелили, дитину врятували. Тепер це чудо ще більше зміцнилося в своєму фанатизмі, ходить і розказує що Ягова врятував його сина. А мені капець як хочеться сказати йому що саме врятувало його сина, але боюся що його остаточно попердолить.
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22.08.2021 07:24 Відповісти
Та які там "Сідки Єгови"?! Він із секти "Свідків ДЛБЙБа"..... ! Я з "єговістами" полемізував не раз..... Начитані - гріх обмовлювать! Однак - "зациклені" - "начотчики"! Тільки питання якесь релігійне "поставиш під іншим кутом" - "пливуть!
"Прийшли до мене якось додому люди:
- Ми - "Дослідники Біблії" ("Свідки Єгови")..... Ви не хочете пустить Бога в свій дім?.....
- Бог хай заходить..... А ви - на**й звідси!!!....."
У мене ТАКЕ було "в реалі" - поки я працював далеко від дому і приїжджав раз у місяць на два дні, до дружини внадилися ці "стерв"ятники" Мусив пригрозить, що "спущу покотом по сходах"! Більш не приходили..... Та й моя не журилася - і не згадує!
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22.08.2021 07:57 Відповісти
До мене раз були завалили. Я саме машину ремонтував. Хлопець і дівчина. Ну, на хвіртці я відповів- звичайно, хочу почитати Біблію!
Хапаю дівчину за руку, смикнув- вона вже в дворі. Ще рукою у мазуті за дупцю в світлій спідничці взявся, хвірточку підпираю ногою і кажу хлопчику- ;Ти погуляй годинки півтори, а ми тим часом почитаємо; Підморгую дівчині і питаю: Нам же вистачить півтори години?

Що тут почалося! Дівка верещить як несамовита, хлопець у ворота ломиться!
Випустив я її, так більше не приходили. Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2582
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22.08.2021 08:54 Відповісти
Спасибо, посмеялся.
Столько праведного гнева и осознания собственного величия. Пишите ещё, гордящийся "теолог" из секты антиваксеров, я Ваш фанат Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 499
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21.08.2021 19:34 Відповісти
Розумієш у чому справа? "Найбільшою і самою головною цінністю для будь-якої людини є вона сама..... " І от що я помітив - чим обмеженіша розумово людина, чим нижчий її інтелект, тим більше вона любить і шанує себе, одночасно зневажаючи оточуючих і відмовляючи їм в праві мать власну думку! А це їх "слабке місце" - вони думають, що навкруги них - "розумово відсталі" люди і, "надуваючи щоки", пробують "прорікать високі істини", а коли їм починають "затискать яйця в кулаці", вимагаючи конкретних відповідей, вони починають "з"їжджать з теми", опускаючись до банальної лайки і образ .....
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21.08.2021 19:47 Відповісти
Особенно это на форумах прослеживается, где можно быстренько погуглить и "блеснуть знаниями" в ответ. В жизни люди обычно быстрее понимают что недооценили противника.
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21.08.2021 19:59 Відповісти
Розумієш у чому справа - "гуглить" ще вміть треба! Для того щоб "погуглить" треба знать що , де і як шукать! А для цього треба мать широкі базові знання (і хорошу бібліотеку за спиною) Практика! В судових засіданнях нема часу в "кондуїтах" колупаться - там треба відразу знаходить відповідь на сказане протилежною стороною!
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21.08.2021 20:10 Відповісти
Гуглить действительно надо уметь. Например - есть куча идиотов, которые помнят слова "Липецкая фабрика", но я ни разу не встречал кого-нибудь, кто сказал бы про "Липецкие фабрики", то есть про то что она не одна... Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2955
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21.08.2021 20:29 Відповісти
Не отказывайся от бустерной дозы, а то таких уже к "антивакцинаторам" причисляют.
А потом от 4,5,6,7й.
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21.08.2021 20:48 Відповісти
Ваш совет будет отправлен на дезинфекцию.
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21.08.2021 21:01 Відповісти
Начинай уже пить антисептик литрами. А то только руки протирать не работает. Вирус и дальше мутирует Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7469
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21.08.2021 21:05 Відповісти
Если Вы последовали моему совету "писать ещё" и смешить форумчан, это не означает что мне нужны Ваши безумные советы.
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21.08.2021 22:16 Відповісти
Аншлаг!!! Тільки сьогодні! Проїздом через ваше провінційне місто! Весь вечір на арені - "польський" клоун "Медовий!!
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21.08.2021 22:25 Відповісти
Та скучный он стал, поначалу было смешно, а теперь скатился на "бе-бе-бе" Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1369
Короче, этот дурачок совсем поломался. Санитары, выпускайте нового Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7690
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21.08.2021 22:35 Відповісти
Можеш пореготать - цей "бик" вже дописався до того що точно знає думку Біблії стосовно вакцинації! (Йому точно зробили "укол в голову"!)
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21.08.2021 21:14 Відповісти
Пухом земля, неадекват)
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21.08.2021 21:26 Відповісти
Це Я - "неадекват"? Синок - та по тобі "психушка" плаче!!!
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21.08.2021 21:36 Відповісти
А ти - хто? психіатр? Чи наркоман, що годується зі сміттєвого бака? Яка в тебе компетенція ставити іншим діагнози?
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21.08.2021 21:59 Відповісти
Знаєш, синок - ти правий! Хоч я і не психіатр, але психіатрію вивчав! Судову! Є такий курс у юридичних ВУЗах Нас учили їй, щоб ми були здатні відрізнять божевільних від нормальних людей! Так що я вправі поставить тобі попередній діагноз! А далі - питання судово-психіатричної експертизи Там уже тобою займатимуться спеціалісти! Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4249
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21.08.2021 22:08 Відповісти
Як скажеш, лабораторний пацючок.
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21.08.2021 22:09 Відповісти
Ой-йой-йой! Я зараз заплачу од смертельної образи, яку ти мені наніс! Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 709
Слухай! А у тебе всі зуби цілі? Пломб нема? Бо якщо у тебе є пломба в зубі то ти точно "чіпований" - стоматологи під виглядом лікування зубів уже років двадцять ставлять в дупла зубів чіпи на цілі "гігабайти" Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 709
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21.08.2021 22:16 Відповісти
Вам нравится роль Моськи тявкающей на слона? Очередной мазохист?
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21.08.2021 22:27 Відповісти
Все! Заткнувся "Медовий клоун"! Мабуть "відходить" від "разачаравания"..... Подобаються мені такі "лахтинцы свежезаряженые резвые", думаючі, що вони - "самые умные", а "хахлы" - поголовно "лохи"! ..... Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7102
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22.08.2021 10:00 Відповісти
Кірілл Лєщенко, а у тебе ІІН в податковій є?
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22.08.2021 07:26 Відповісти
верно.
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21.08.2021 04:43 Відповісти
...а, вот это решает каждый верующий сам.
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21.08.2021 05:48 Відповісти
???
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21.08.2021 07:17 Відповісти
Серед вєрующих найбільший процент охочих прийняти печать Сатани.
Чи може вони думали, що прийде рогатий чоловік з козлячими ногами і бухгалтерською печаткою моделі Trodat?
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21.08.2021 07:40 Відповісти
Чорт - трансцендентна сила у вигляді рогатого упи...ня у ватніку, ватних штанях і кирзових чоботях.
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21.08.2021 08:52 Відповісти
А як же "На все воля божа" ? Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1047
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21.08.2021 11:29 Відповісти
Не в каждой церкви найдешь Бога.
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21.08.2021 18:04 Відповісти
вважається (принаймні серед віруючих), що епіскоп, а тим більше патріарх, є авторитетом у всіх питаннях. Зрозуміло, що всередині церковної організації вони обговорювали своє відношення до "пандемії" і вакцинації. І от ми маємо офіційну позицію, що не суперечить позиції ВООЗ. Хоча ВОЗ керується не хрестиянськими принципами, а думкою своїх спонсорів типу білгейтса.
Мене вражає подібна неперебірливість на догоду політичному моменту. Як скажімо в моїх очах втратив Порошенко, коли будучи за освітою міжнародником, не мав навколо людей з природничою освітою. І по суті "співав в унісон" з зеленою владою відносно цього питання. Як оті журналісти, що маючи гуманітарну освіту лізуть коментувати якраз саме природничі питання одним з яких є "пандемія" ковіду і вакцинація проти ковіду.
Вакцинація - не прораховане втручання в природній процес формування імунітету людини. Це як робити клонування чи модифікувати геном не знаючи наперед наслідків тієї дії.
Те, що церковна організація - закостеніла структура не є дивним. Бо вони в самому статуті прописали вірність традиціям і дуже від цього страждають (як наприклад коли турки захопили Константинополь, то патріарх не мав права перебратися де небудь в інше місце). Боячись виглядіти відсталими невігласами церковники не заглиблюючись в предмет беруть сторону всесвітніх організацій. Хоча з огляду на багатьох представників тих організацій типу гебреїсуса я б, як хрестиянин, тисячу раз подумав: чи варто довіряти нехристям?
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21.08.2021 18:24 Відповісти
Вашу точку зору 90% населення, що є рабами дебіловізору (офіційної риторики), буде дуже складно усвідомити.
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21.08.2021 18:38 Відповісти
на жаль більшість телеканалів підтримують ковідну істерію. Хоча в багатьох інших питаннях критикують владу більше чи трохи. Бачив інтервью окремих імунологів на маловідомих каналах про недоречність всеохопної вакцинації. адже більшість населення так чи інакше вже познайомилася з початковим штамом ковіду. А сенсу вакцинуватися від штаму дельта чи ще новішого просто немає. Але чомусь ЗМІ сприйняли одну точку зору і не допускають до глядача спеціалістів з іншими.
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21.08.2021 18:53 Відповісти
От читаю я тебе і думаю: на комп грошей вистачило! А на розум - ні! Вчені шляхом генетичного втручання вивели нові сорти тонковолокнистої бавовни, що стійка до вірусних та грибкових захворювань (вілт наприклад) - щоб ти носив якісний дешевий одяг Вчені шляхом досліджень винайшли пестициди, які знищують шкідників, що шкодять урожаю - щоб ти смачно і недорого поїв Вчені замість коней і парусних кораблів придумали залізниці , автомобілі, літаки і атомоходи - щоб ти швидко міг добраться з однієї точки в просторі - до другої Все це - "втручання у природні процеси"!!! ТО чому ж ти відмовляєш людству в праві "втручання у природний процес формування імунітету", щоб зберегти більше людських життів? Віспу перемогли саме вакцинацією, чуму, холеру, тиф, лепру - ліками Тебе послухать - то і людей на землі не залишиться!
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22.08.2021 07:00 Відповісти
Все це - "втручання у природні процеси"!!!

ТИ не розумієш різницю між втручанням в природній процес і використанням природнього процесу. Бо - недостатньо володієш інформацією. Більшість виведених сортів стійких до вірусів і інших хвороб та кліматичних факторів виведені природним добором, а не генетичною модифікацією. Окрім пестицидів біологи використовують ще (для прикладу) трихограму. А ще сівозміну. Але ти, зарозуміле нещастя, того не береш до уваги. Пішов геть...
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26.08.2021 00:35 Відповісти
Білик! Коли ти ще "крапелькою" на члені у батька сидів, я ту тирихограму пацаном по кукурузі розносив у колгоспі Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5520 У мене батько все життя працював агрономом!
Твій "природний відбір" вичерпав себе ще в часи Мічуріна Ти у нас не потомок академіка Лисенка? Той теж доводив, що "генетика - "буржуазная лженаука" Саме з-за його доносів академіка Вавілова згноїли в Саратовському СІЗО - людина померла від банальної дизентерії! Це теж твій "природний відбір", чи "використання природнього процесу"? Судячи з усього - так! "Не виробився у людини "природний імунітет" і він помер"
Саме тому ми "пасемо задніх" у генетичних дослідженнях і здебільшого використовуємо здобутки американських учених В більшій половині насіннєвого матеріалу, що висівається зараз на наших полях - американські сорти, де є втручання в ДНК рослини з метою протистояння захворюванням чи кліматичним умовам Але ж ти не "зарозуміле нещастя", тому цього не знаєш
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26.08.2021 07:22 Відповісти
Ти ідіот, бо не знаю твого імені-призвіща, не цікавишся віком співрозмовника? Все те, що ти узнав від батька-агронома, я знаю краще за тебе. Бо сам займаюся рослинництвом. Але крім того я ще цікавлюся і іншими знаннями з біології. На відміну від тебе. Бо від твоїх слів тхне посереднім примітивізмом в судженнях і аргументах. Навчати безоплатно не збираюся. Та й, з огляду на твою зарозумілість, це - марна справа. Пішов геть...
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26.08.2021 19:02 Відповісти
Білик! Судячи з твого рівня інтелекту (а у мене хороша професійна пам"ять на тексти) - у тебе за спиною максимум технікум З тебе такий "знавець біології" - як з мене - балерина Одні "понти" і пиха! А "геть!" я не піду Не хочу! А тобі обіцяю "веселе життя" - твої "дубові" коментарі я без уваги тепер не залишу!
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26.08.2021 19:08 Відповісти
Что, нарвался на очередного авторитетного Нобелевского лауреата имени Даннинга-Крюгера? Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3880
"Більшість виведених сортів стійких до вірусів і інших хвороб та кліматичних факторів виведені природним добором, а не генетичною модифікацією." Товарищ "ботаник" даже не знает разницу между естественным отбором и искусственным! Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9727
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26.08.2021 19:31 Відповісти
Як казав мій (тепер уже покійний товариш -"корона") - "Нестачу інтелекту вони заміняють нахабством і агресивністю!"
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26.08.2021 19:43 Відповісти
ну штучним. Що це міняє? Адже люди використовують метод, який підглянули у природи. ******* селекціонери використовують знання з генетики для добору комбінації носіїв різних генів для отримання прогамованих якостей. Те, на що Ремесло витрачав роки й десятиліття, виконується значно швидше.
Ви не розумієте різницю у застосуванні біологічних прийомів у рослинництві, тваринництві та по відношенню до людини. Адже рослини можна відбирати як еліту в тисячних чи й міліонних частках від загальної рослинної маси. У тваринництві можна випробовувати і методи генної інженерії, і вакцини, і антибіотики чи якісь інші препарати. І ніхто (окрім намаханних захисників, яких не так і багато) не буде оскаржувати такі дії.
Інша справа - люди. Кожна людина має право на життя. На безпеку свого існування. І вона має право не погоджуватися на експерименти над собою. Те, що зараз робить влада у всьому світі - це навіть не експеримент. Бо експеримент має якусь визначену мету, аби перевірити якусь теорію. Це - просто знущання над здоровим глуздом. І ваша з товаришем холодним позиція відносно всього цього якраз показує відсутність отого здорового глузду.
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26.08.2021 20:40 Відповісти
Это меняет мнение о Вашей компетенции. Ваша терминология хромает на уровне пятого класса общеобразовательной школы. Вы в целом умный, но тут немного ошиблись, просто на том уроке не были? Вся деятельность современного человека - это вмешательство в природные процессы.
Учёные проводили исследования по отношению людей к ГМО, заодно давали им тесты по естественным наукам. Чем ниже был результат прохождения теста, тем более человек был уверен в своей компетенции. Так вот, более 80% были за обязательную маркировку продуктов с содержанием ГМО; 64% - за обязательную маркировку продуктов содеожащих ДНК; а более 50% - были готовы переплачивать за соль без ГМО.
Вы можете относительно своего здоровья положиться хоть на естественный отбор, а мы с Яром будем вакцинироваться.
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26.08.2021 21:19 Відповісти
ну така "освіченість" населення мене не дивує. Більшість випускників середньої школи так і не засвоїли хоча четверть обьєму тих знань, що їм викладали. Тим більше, що багатьох і не навчили думати. Але в мене - вища освіта. І хоч память як для запамятовування різних речей дуже погана (на відміну від задаваки холодного), я все ж виробив у себе механізм запомятовування для себе лише цікавих мені речей. Через розуміння їх природи. Так я економлю той обмежений ресурс подарований мені долею. І тому поверхове розуміння суті мене не влаштовує. Будь-яку нову річ не знайому раніше я перевіряю шукаючи статті чи в підручниках, чи в інших джерелах, що викликають довіру. Тому моя думка про віруси в природі і вакцинацію людини, як засіб безпеки від смерті від цього вірусу, є цілком зформованою і можна вважати її експертною. Бо вона грунтується на заявах авторів підручників. Які самі не виступають відкрито за і проти. Просто треба вміти читати між рядками. І тоді приховане проявиться. Але мушу погодитися - це не всім під силу. Як давно було сказано: ви дивитесь, але не бачите.
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26.08.2021 22:10 Відповісти
Читать научные труды "между строчками" - это не научно. А "способность" видеть несуществующее - описана в учебниках по психиатрии.
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27.08.2021 18:09 Відповісти
Хлопчик хоче "залишить останнє слово за собою" Однак якщо сказать нічого то він по "класичному кацапському звичаю" намалював "посилачку" Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 4475
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26.08.2021 21:08 Відповісти
Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2617
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26.08.2021 20:41 Відповісти
 
 