Вселенський патріарх Варфоломій закликав вірян вакцинуватися проти COVID-19
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Вселенський патріарх Варфоломій закликає вірян робити щеплення проти коронавірусу.
Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу перед своїм візитом до України, передає Цензор.НЕТ.
"Церква Константинополя закликає вірян консультуватися зі своїми лікарями та відповідно до їхніх вказівок робити щеплення. Природно, що всі ми на Фанарі, включно зі мною, були вакциновані", - сказав Вселенський патріарх.
За його словами, відмова від вакцинації та інших заходів захисту є нераціональною й необґрунтованою теологічними чи науковими критеріями.
"Є неприпустимим перед такою кількістю жертв та стількома стражданнями, заперечувати існування пандемії, розцінювати її як кимось створену чи поширювати теорії змови. На жаль, таке ставлення виявляє байдужість до ближнього. Проте все, що суперечить заповіді любові до ближнього, не може бути волею Бога", - пояснив Варфоломій.
Він подякував вченим за створення вакцини у короткі терміни, лікарям та іншим медичним працівникам у всьому світі та Україні зокрема, які щоденно працюють над порятунком людей, ведуть боротьбу з COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
- Сідайте діду! Спасаться будем!...
- Ні! Мене Господь врятує!...
Сидить далі, Вода піднімається!
- Пливуть на човнв МНСівці:
- Сідайте діду! Бо ще вода йде!...
- Ні! Мене Господь спасе!
Попливли вони... Дід далі сидить ...Пливуть солдати на плаваючому транспортері:
- Діду! Сідайте до нас! Бо от-от клуня розсиплеться - розмиє стіни!
- Мене господь спасе!
Тут "р-раз!" і пішла клуня за водою! Дід булькнув і не випірнув...
Прийшла його душа до раю і дорікає Господу:
- Отче небесний! Я ж так в тебе вірив, так тобі молився , а ти мені не допоміг!
- Тю на тебе , старий телепню! А хто ж тобі тричі рятувальників присилав?!!!
Так що лікарі з вакциною не просто так приходять - їх Господь веде!
Тож ти, як абсолютно некомпетентна особа, не маєш жодних повноважень намагатися мене екзаменувати.
Запам"ятай - перед тим як "бикувать" з того чи іншого питання варто хоч трохи мать поняття про нього самому!!!
Откровение Иоанна Богослова, глава 13
Мати дала дозвіл, кров перелили, дитину врятували. Тепер це чудо ще більше зміцнилося в своєму фанатизмі, ходить і розказує що Ягова врятував його сина. А мені капець як хочеться сказати йому що саме врятувало його сина, але боюся що його остаточно попердолить.
"Прийшли до мене якось додому люди:
- Ми - "Дослідники Біблії" ("Свідки Єгови")..... Ви не хочете пустить Бога в свій дім?.....
- Бог хай заходить..... А ви - на**й звідси!!!....."
У мене ТАКЕ було "в реалі" - поки я працював далеко від дому і приїжджав раз у місяць на два дні, до дружини внадилися ці "стерв"ятники" Мусив пригрозить, що "спущу покотом по сходах"! Більш не приходили..... Та й моя не журилася - і не згадує!
Хапаю дівчину за руку, смикнув- вона вже в дворі. Ще рукою у мазуті за дупцю в світлій спідничці взявся, хвірточку підпираю ногою і кажу хлопчику- ;Ти погуляй годинки півтори, а ми тим часом почитаємо; Підморгую дівчині і питаю: Нам же вистачить півтори години?
Що тут почалося! Дівка верещить як несамовита, хлопець у ворота ломиться!
Випустив я її, так більше не приходили.
Столько праведного гнева и осознания собственного величия. Пишите ещё, гордящийся "теолог" из секты антиваксеров, я Ваш фанат
А потом от 4,5,6,7й.
Короче, этот дурачок совсем поломался. Санитары, выпускайте нового
Слухай! А у тебе всі зуби цілі? Пломб нема? Бо якщо у тебе є пломба в зубі то ти точно "чіпований" - стоматологи під виглядом лікування зубів уже років двадцять ставлять в дупла зубів чіпи на цілі "гігабайти"
Чи може вони думали, що прийде рогатий чоловік з козлячими ногами і бухгалтерською печаткою моделі Trodat?
Мене вражає подібна неперебірливість на догоду політичному моменту. Як скажімо в моїх очах втратив Порошенко, коли будучи за освітою міжнародником, не мав навколо людей з природничою освітою. І по суті "співав в унісон" з зеленою владою відносно цього питання. Як оті журналісти, що маючи гуманітарну освіту лізуть коментувати якраз саме природничі питання одним з яких є "пандемія" ковіду і вакцинація проти ковіду.
Вакцинація - не прораховане втручання в природній процес формування імунітету людини. Це як робити клонування чи модифікувати геном не знаючи наперед наслідків тієї дії.
Те, що церковна організація - закостеніла структура не є дивним. Бо вони в самому статуті прописали вірність традиціям і дуже від цього страждають (як наприклад коли турки захопили Константинополь, то патріарх не мав права перебратися де небудь в інше місце). Боячись виглядіти відсталими невігласами церковники не заглиблюючись в предмет беруть сторону всесвітніх організацій. Хоча з огляду на багатьох представників тих організацій типу гебреїсуса я б, як хрестиянин, тисячу раз подумав: чи варто довіряти нехристям?
ТИ не розумієш різницю між втручанням в природній процес і використанням природнього процесу. Бо - недостатньо володієш інформацією. Більшість виведених сортів стійких до вірусів і інших хвороб та кліматичних факторів виведені природним добором, а не генетичною модифікацією. Окрім пестицидів біологи використовують ще (для прикладу) трихограму. А ще сівозміну. Але ти, зарозуміле нещастя, того не береш до уваги. Пішов геть...
Твій "природний відбір" вичерпав себе ще в часи Мічуріна Ти у нас не потомок академіка Лисенка? Той теж доводив, що "генетика - "буржуазная лженаука" Саме з-за його доносів академіка Вавілова згноїли в Саратовському СІЗО - людина померла від банальної дизентерії! Це теж твій "природний відбір", чи "використання природнього процесу"? Судячи з усього - так! "Не виробився у людини "природний імунітет" і він помер"
Саме тому ми "пасемо задніх" у генетичних дослідженнях і здебільшого використовуємо здобутки американських учених В більшій половині насіннєвого матеріалу, що висівається зараз на наших полях - американські сорти, де є втручання в ДНК рослини з метою протистояння захворюванням чи кліматичним умовам Але ж ти не "зарозуміле нещастя", тому цього не знаєш
"Більшість виведених сортів стійких до вірусів і інших хвороб та кліматичних факторів виведені природним добором, а не генетичною модифікацією." Товарищ "ботаник" даже не знает разницу между естественным отбором и искусственным!
Ви не розумієте різницю у застосуванні біологічних прийомів у рослинництві, тваринництві та по відношенню до людини. Адже рослини можна відбирати як еліту в тисячних чи й міліонних частках від загальної рослинної маси. У тваринництві можна випробовувати і методи генної інженерії, і вакцини, і антибіотики чи якісь інші препарати. І ніхто (окрім намаханних захисників, яких не так і багато) не буде оскаржувати такі дії.
Інша справа - люди. Кожна людина має право на життя. На безпеку свого існування. І вона має право не погоджуватися на експерименти над собою. Те, що зараз робить влада у всьому світі - це навіть не експеримент. Бо експеримент має якусь визначену мету, аби перевірити якусь теорію. Це - просто знущання над здоровим глуздом. І ваша з товаришем холодним позиція відносно всього цього якраз показує відсутність отого здорового глузду.
Учёные проводили исследования по отношению людей к ГМО, заодно давали им тесты по естественным наукам. Чем ниже был результат прохождения теста, тем более человек был уверен в своей компетенции. Так вот, более 80% были за обязательную маркировку продуктов с содержанием ГМО; 64% - за обязательную маркировку продуктов содеожащих ДНК; а более 50% - были готовы переплачивать за соль без ГМО.
Вы можете относительно своего здоровья положиться хоть на естественный отбор, а мы с Яром будем вакцинироваться.