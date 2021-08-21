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Новости Политика Украины
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Афганистан (443) эвакуация (626) Сергей Никифоров (95)

Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров

В столице Афганистана Кабуле сейчас находится два украинских самолета: один военный, один гражданский, они ждут возможности вылететь домой.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, украинцы, которые хотят уехать из Афганистана, должны обращаться в дипломатические представительства Украины в Таджикистане и Пакистане.

"Сейчас таких обращений где-то около сотни. Плюс те 12 человек, которые работали по субконтрактам от ООН на военной базе. Они, кстати, уже в безопасности. Сейчас в Кабуле два наших самолета: один военный, один гражданский. Они ждут возможности вылететь домой. Договариваемся об этом со всеми сторонами ", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского добавил, что "Украина сделает все возможное, чтобы вывезти из Кабула всех своих граждан и граждан тех стран, которые обратятся за помощью".

Также читайте: Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба

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Топ комментарии
+9
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2425

- які реєестраційні бортові номери в цих літаках ?

Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2536
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21.08.2021 00:48
+6
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 271
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21.08.2021 00:40
+3
Який неймовірно неприємний персонаж, цей Никифоров.

Хай наші спокійно і безпечно повернуться додому.
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21.08.2021 00:58
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иностранцы в восхищении, как они ждут...
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21.08.2021 00:30 Ответить
Вставьте мем Шкиряка на полосе....лень играться
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21.08.2021 00:39 Ответить
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 271
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21.08.2021 00:40 Ответить
Оооо это зачт
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21.08.2021 00:51 Ответить
Катар последним закрыл прием беженцев из Афганистана. За последние 8 часов ни один самолет не вылетел из Кабула. Просто некуда лететь..(с) ... Никифоров пздун !!!
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21.08.2021 00:47 Ответить
Игорь Монахов c4e9a61d - вылетел один венгерский и один бельгийский
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21.08.2021 00:52 Ответить
все может быть... но я сомневаюсь..извините..
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21.08.2021 01:13 Ответить
Що означає "нєкуда лєтєть"? Країни не приймають, аеропорти УСІХ КРАЇН не приймають....
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21.08.2021 14:17 Ответить
В Украину . Забираем украинцев и их семьи.
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21.08.2021 08:13 Ответить
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2425

- які реєестраційні бортові номери в цих літаках ?

Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2536
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21.08.2021 00:48 Ответить
Этот коментарий с ******** подачи?
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21.08.2021 10:56 Ответить
Який саме коментар?
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21.08.2021 14:18 Ответить
комментируемый.
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21.08.2021 15:30 Ответить
Дякую, дуже інформативно.
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22.08.2021 08:41 Ответить
Який неймовірно неприємний персонаж, цей Никифоров.

Хай наші спокійно і безпечно повернуться додому.
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21.08.2021 00:58 Ответить
давно вас не было. Дом, милый дом
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21.08.2021 01:05 Ответить
Майже 2 роки.
Не виходить летіти за таких умов.
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21.08.2021 01:24 Ответить
за яких таких? Я в Польщі більше 3 міс. не витримував. Грець на гроші, за них час не купиш
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21.08.2021 01:50 Ответить
Я не про гроші. Перебувати стільки годин в масці я не можу. А тоді ще всі ці дурдоми з тестиками і карантинами в обидві сторони.
До цього літала щороку.
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21.08.2021 02:37 Ответить
хм, ясна, да уж деблизм человеческий неистребим.
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21.08.2021 02:59 Ответить
Сподіваюся, наступного року вдасться потрапити додому.
Як Ви ? Як там наше Кам*яне Село ? Дуже хочу знову там побувати.
Я щось не зрозуміла про чорниці і волинян. Що було ?
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21.08.2021 06:32 Ответить
)), а чорниці. Я просто з сусіднього Лигинського району, а в Кам'яному селі і не був, хоч і поруч знаходиться і друг пропонував з'їздити на єкскурсію. А чорниць в цьому році багато, було більше дощів, в тому році геть мало. Правда ціна не вище 70 грн. Але той хто справний в руках і не лінивий щоб зранку встати то злегка 500 грн за годин 5 може взяти. Зрідка знаходив голубику - лохину і брусниці. Яру Холодному привіт, а то він все на мене чіпляв погони ахєнта кгб, омелюх на пенсії))
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21.08.2021 14:31 Ответить
а он даже внешне чем то похож на небритую жулю мендель...

видимо скоро книгу настрочит....
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21.08.2021 03:58 Ответить
"Он", це - ху й ло чи анхела?
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21.08.2021 14:22 Ответить
Проект анти-россия
@SpiritOfSiberia
·
9 ч
Афганские беженцы, ждущие эвакуации в аэропорту Кабула и ежесекундно рискующие погибнуть от рук талибов, отказались лететь на российских самолётах из-за соображений безопасности.
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21.08.2021 04:54 Ответить
И тут уши рашки торчат. Лавров договорился с Талибаном, чтобы из Кабула не выпускали наши самолеты.
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21.08.2021 07:28 Ответить
Ну вот и спелись. РФ с талибами. Мировой терроризм
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21.08.2021 08:15 Ответить
лаврова и талибан в топку. Управление воздушным движением над всей территорией Афганистана и в аэропорту Кабула осуществляют военные США. В сутки осуществляется порядка 5О рейсов, преимущественно военно - транспортных самолётов США и стран НАТО.
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21.08.2021 13:33 Ответить
П кто аооружил тплибов ????
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21.08.2021 10:38 Ответить
Армія Афганістану, яка здалася.
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21.08.2021 14:23 Ответить
 
 