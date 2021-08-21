Два українські літаки чекають можливості вилетіти з Кабула, - Никифоров
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У столиці Афганістану Кабулі нині перебувають два українські літаки: один військовий, один цивільний, вони чекають можливості вилетіти додому.
Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За його словами, українці, які хочуть виїхати з Афганістану, повинні звертатися до дипломатичних представництв України в Таджикистані і Пакистані.
"Зараз таких звернень приблизно сотня. Плюс ті 12 людей, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Вони, до речі, вже в безпеці. Зараз у Кабулі два наші літаки: один військовий, один цивільний. Вони чекають можливості вилетіти додому. Домовляємося про це з усіма сторонами", – сказав Никифоров.
Прессекретар Зеленського додав, що "Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Кабула всіх своїх громадян і громадян тих країн, які звернуться по допомогу".
Будь ласка, зачекайте...
- які реєестраційні бортові номери в цих літаках ?
Хай наші спокійно і безпечно повернуться додому.
Не виходить летіти за таких умов.
До цього літала щороку.
Як Ви ? Як там наше Кам*яне Село ? Дуже хочу знову там побувати.
Я щось не зрозуміла про чорниці і волинян. Що було ?
видимо скоро книгу настрочит....
@SpiritOfSiberia
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9 ч
Афганские беженцы, ждущие эвакуации в аэропорту Кабула и ежесекундно рискующие погибнуть от рук талибов, отказались лететь на российских самолётах из-за соображений безопасности.