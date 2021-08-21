Два українські літаки чекають можливості вилетіти з Кабула, - Никифоров

У столиці Афганістану Кабулі нині перебувають два українські літаки: один військовий, один цивільний, вони чекають можливості вилетіти додому.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, українці, які хочуть виїхати з Афганістану, повинні звертатися до дипломатичних представництв України в Таджикистані і Пакистані.

"Зараз таких звернень приблизно сотня. Плюс ті 12 людей, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Вони, до речі, вже в безпеці. Зараз у Кабулі два наші літаки: один військовий, один цивільний. Вони чекають можливості вилетіти додому. Домовляємося про це з усіма сторонами", – сказав Никифоров.

Прессекретар Зеленського додав, що "Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Кабула всіх своїх громадян і громадян тих країн, які звернуться по допомогу".

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