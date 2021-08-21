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Афганістан (450) евакуація (1928) Сергій Никифоров (125)

Два українські літаки чекають можливості вилетіти з Кабула, - Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Два українські літаки чекають можливості вилетіти з Кабула, - Никифоров

У столиці Афганістану Кабулі нині перебувають два українські літаки: один військовий, один цивільний, вони чекають можливості вилетіти додому.

Про це повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, українці, які хочуть виїхати з Афганістану, повинні звертатися до дипломатичних представництв України в Таджикистані і Пакистані.

"Зараз таких звернень приблизно сотня. Плюс ті 12 людей, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Вони, до речі, вже в безпеці. Зараз у Кабулі два наші літаки: один військовий, один цивільний. Вони чекають можливості вилетіти додому. Домовляємося про це з усіма сторонами", – сказав Никифоров.

Прессекретар Зеленського додав, що "Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Кабула всіх своїх громадян і громадян тих країн, які звернуться по допомогу".

Також читайте: Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2425

- які реєестраційні бортові номери в цих літаках ?

Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2536
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21.08.2021 00:48
+6
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 271
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21.08.2021 00:40
+3
Який неймовірно неприємний персонаж, цей Никифоров.

Хай наші спокійно і безпечно повернуться додому.
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21.08.2021 00:58
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иностранцы в восхищении, как они ждут...
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21.08.2021 00:30 Відповісти
Вставьте мем Шкиряка на полосе....лень играться
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21.08.2021 00:39 Відповісти
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 271
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21.08.2021 00:40 Відповісти
Оооо это зачт
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21.08.2021 00:51 Відповісти
Катар последним закрыл прием беженцев из Афганистана. За последние 8 часов ни один самолет не вылетел из Кабула. Просто некуда лететь..(с) ... Никифоров пздун !!!
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21.08.2021 00:47 Відповісти
Игорь Монахов c4e9a61d - вылетел один венгерский и один бельгийский
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21.08.2021 00:52 Відповісти
все может быть... но я сомневаюсь..извините..
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21.08.2021 01:13 Відповісти
Що означає "нєкуда лєтєть"? Країни не приймають, аеропорти УСІХ КРАЇН не приймають....
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21.08.2021 14:17 Відповісти
В Украину . Забираем украинцев и их семьи.
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21.08.2021 08:13 Відповісти
Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2425

- які реєестраційні бортові номери в цих літаках ?

Два украинских самолета ждут возможности вылететь из Кабула, - Никифоров - Цензор.НЕТ 2536
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21.08.2021 00:48 Відповісти
Этот коментарий с ******** подачи?
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21.08.2021 10:56 Відповісти
Який саме коментар?
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21.08.2021 14:18 Відповісти
комментируемый.
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21.08.2021 15:30 Відповісти
Дякую, дуже інформативно.
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22.08.2021 08:41 Відповісти
Який неймовірно неприємний персонаж, цей Никифоров.

Хай наші спокійно і безпечно повернуться додому.
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21.08.2021 00:58 Відповісти
давно вас не было. Дом, милый дом
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21.08.2021 01:05 Відповісти
Майже 2 роки.
Не виходить летіти за таких умов.
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21.08.2021 01:24 Відповісти
за яких таких? Я в Польщі більше 3 міс. не витримував. Грець на гроші, за них час не купиш
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21.08.2021 01:50 Відповісти
Я не про гроші. Перебувати стільки годин в масці я не можу. А тоді ще всі ці дурдоми з тестиками і карантинами в обидві сторони.
До цього літала щороку.
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21.08.2021 02:37 Відповісти
хм, ясна, да уж деблизм человеческий неистребим.
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21.08.2021 02:59 Відповісти
Сподіваюся, наступного року вдасться потрапити додому.
Як Ви ? Як там наше Кам*яне Село ? Дуже хочу знову там побувати.
Я щось не зрозуміла про чорниці і волинян. Що було ?
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21.08.2021 06:32 Відповісти
)), а чорниці. Я просто з сусіднього Лигинського району, а в Кам'яному селі і не був, хоч і поруч знаходиться і друг пропонував з'їздити на єкскурсію. А чорниць в цьому році багато, було більше дощів, в тому році геть мало. Правда ціна не вище 70 грн. Але той хто справний в руках і не лінивий щоб зранку встати то злегка 500 грн за годин 5 може взяти. Зрідка знаходив голубику - лохину і брусниці. Яру Холодному привіт, а то він все на мене чіпляв погони ахєнта кгб, омелюх на пенсії))
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21.08.2021 14:31 Відповісти
а он даже внешне чем то похож на небритую жулю мендель...

видимо скоро книгу настрочит....
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21.08.2021 03:58 Відповісти
"Он", це - ху й ло чи анхела?
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21.08.2021 14:22 Відповісти
Проект анти-россия
@SpiritOfSiberia
·
9 ч
Афганские беженцы, ждущие эвакуации в аэропорту Кабула и ежесекундно рискующие погибнуть от рук талибов, отказались лететь на российских самолётах из-за соображений безопасности.
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21.08.2021 04:54 Відповісти
И тут уши рашки торчат. Лавров договорился с Талибаном, чтобы из Кабула не выпускали наши самолеты.
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21.08.2021 07:28 Відповісти
Ну вот и спелись. РФ с талибами. Мировой терроризм
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21.08.2021 08:15 Відповісти
лаврова и талибан в топку. Управление воздушным движением над всей территорией Афганистана и в аэропорту Кабула осуществляют военные США. В сутки осуществляется порядка 5О рейсов, преимущественно военно - транспортных самолётов США и стран НАТО.
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21.08.2021 13:33 Відповісти
П кто аооружил тплибов ????
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21.08.2021 10:38 Відповісти
Армія Афганістану, яка здалася.
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21.08.2021 14:23 Відповісти
 
 