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Кабмин утвердил план мероприятий по созданию Президентского университета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин утвердил план мероприятий по созданию Президентского университета

20 августа правительством утвержден план мероприятий по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет". В соответствии с планом 1 октября 2023 года в университете должен начаться образовательный процесс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

Также предусмотрено, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

Согласно плану мероприятий выполнения строительных работ первой очереди строительства, получения акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.

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Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составления смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических сотрудников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

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В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Напомним, целью проекта является создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний") как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.
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Топ комментарии
+9
Лицам, состоящим на учете в наркологическом диспансере, можно будет поступить в президентский университет без экзаменов.
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21.08.2021 12:52
+6
можно получить второе образование без первого?
Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету - Цензор.НЕТ 6720
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21.08.2021 12:59
+5
НАХРІНА???
У нас купа університетів з відносно гарними світовими рейтингами - Універ Шеченка, Могилянка, Політехи - київський, львівський, харківський, універи - львівський, харківський, інші вузи. І їм катастрофічно не вистачає грошей на все - на обладнання, дослідження, зарплати, гуртожитки.. Так ні, краще роздерибанити на новий "університет", який через 10 років теж буде в ряду заштатних провінційних вузів..
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21.08.2021 13:25
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Лицам, состоящим на учете в наркологическом диспансере, можно будет поступить в президентский университет без экзаменов.
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21.08.2021 12:52 Ответить
можно получить второе образование без первого?
Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету - Цензор.НЕТ 6720
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21.08.2021 12:59 Ответить
пошью костюм с отливом и в институт клоунов без икзамина пайду
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21.08.2021 14:05 Ответить
А де ж універ майбутнього? Кабмин утвердил план мероприятий по созданию Президентского университета - Цензор.НЕТ 1080
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21.08.2021 12:56 Ответить
Я не можу закінчити війну, посадити олігархів, знизити тарифи... Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?(с)
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21.08.2021 13:04 Ответить
Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету - Цензор.НЕТ 3959

...
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21.08.2021 13:05 Ответить
прямо как в рашке будет - "институт госуправления при президенте раиси"
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21.08.2021 13:11 Ответить
Заборгованності по зарплатим військовим та лікарям погасили. Настав час нового ВЕЛИКОГО розпилу на знищенні Києва.
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21.08.2021 13:24 Ответить
НАХРІНА???
У нас купа університетів з відносно гарними світовими рейтингами - Універ Шеченка, Могилянка, Політехи - київський, львівський, харківський, універи - львівський, харківський, інші вузи. І їм катастрофічно не вистачає грошей на все - на обладнання, дослідження, зарплати, гуртожитки.. Так ні, краще роздерибанити на новий "університет", який через 10 років теж буде в ряду заштатних провінційних вузів..
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21.08.2021 13:25 Ответить
не ищите логику...
мож так папе преЗЕ захотелось )))
мож этим мама преЗЕ восхищаться станет)))
кто знает что там за сквозняк в том жбаняке у зенелоха...
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21.08.2021 13:31 Ответить
Это будет флиал Трускавецкого университета?
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21.08.2021 13:32 Ответить
Да, и Киви ректор.
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21.08.2021 16:38 Ответить
спецов на пианины будут стругать
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21.08.2021 14:02 Ответить
На производство и покупку новейших вооружений денег нет. На нормальные зарплаты воинам - героям , которые годами на передовой защищают всех нас, денег не предвидится.... А на мародёрскую схему распила 7.5 млрд. грн денежки нашлись. Афера с университетом - один из эпизодов гибридной войны кремля с Украиной. Кремлёвской крысе очень интересно, чтобы деньги не пошли на защиту Украины, а были растасканы по карманам кремлёвских зелёных слуг. За эту диверсию слуги ответят пожизненным.... Время подходит...
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21.08.2021 14:17 Ответить
Президентська єшива.
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21.08.2021 14:50 Ответить
Это дурня и фигня и совершенно лишнее...
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21.08.2021 15:22 Ответить
Заснування нового вищого навчального закладу,який відповідає світовим освітнім стандартам-це позитивний момент. Проте, чому тоді МОНУ переконує громадськість, що ледь не головною проблемою є надмірна кількість вишів в Україні?
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21.08.2021 16:33 Ответить
РОяль,шаурм'ячечна й курс "корабельних сосон"!
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21.08.2021 16:35 Ответить
Даёшь Киви в ректоры!!!
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21.08.2021 16:37 Ответить
хотели помоложе,вот оно сразу воровать,и земли на ВДНХ это парковая зона,никто не вспоминает.По какому праву,оно туда лезет,его еще в планах не было,а выставка была.Родившиеся у ...уя на рогах,приехавшие в Киев,уничтожают исторические будивли и вообще все.Пусть строит все,что хочет у себя в роге,и папа будет там главным.Были окупанты из даунбаса,теперь из рога.
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21.08.2021 17:23 Ответить
Прожиточный минимум для пенсионеров - 1800гр.!Строительство на костях!!!
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21.08.2021 22:07 Ответить
 
 