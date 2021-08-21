Кабмин утвердил план мероприятий по созданию Президентского университета

20 августа правительством утвержден план мероприятий по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет". В соответствии с планом 1 октября 2023 года в университете должен начаться образовательный процесс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.

Также предусмотрено, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.

Согласно плану мероприятий выполнения строительных работ первой очереди строительства, получения акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил из Госбюджета 70 млн грн на начало строительства университета Зеленского

Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.

К январю 2022 запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составления смет.

Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических сотрудников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.

Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.

Также смотрите: Шкарлет об отборе в Президентский университет будущего: Самой большой привилегией будет наличие нестандартного мышления. ВИДЕО

В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.

Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.

Напомним, целью проекта является создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний") как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.