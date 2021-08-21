Кабмин утвердил план мероприятий по созданию Президентского университета
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
20 августа правительством утвержден план мероприятий по реализации концепции реализации проекта "Президентский университет". В соответствии с планом 1 октября 2023 года в университете должен начаться образовательный процесс.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, информирует Цензор.НЕТ.
Также предусмотрено, что до конца этого года МОН совместно с Минэкономики должны подготовить концепцию научно-технологического парка со специальным правовым режимом, который будет действовать при Президентском университете.
Согласно плану мероприятий выполнения строительных работ первой очереди строительства, получения акта готовности объекта к эксплуатации, ввод в эксплуатацию учебно-лабораторного корпуса и апарт-отеля для студентов и преподавателей запланировано до 1 октября 2023 года.
Формирование администрации Президентского университета и подготовка уставных документов будет происходить в течение 2022 года.
К январю 2022 запланировано сформировать перечень образовательно-научных направлений функционирования Президентского университета и рабочих групп по направлениям подготовки, а также подготовить перечень учебно-научных лабораторий, планов их оснащение и составления смет.
Разработка условий привлечения специалистов на должности научных и научно-педагогических сотрудников Президентского университета и правил проведения конкурса будет происходить до декабря 2022 года.
Проведение конкурса на должности научных и научно-педагогических работников Президентского университета планируется осуществить до мая 2023 года.
В 2024-2025 годах продолжится строительство и ввод в эксплуатацию второй и третьей очередей объектов учебно-лабораторного корпуса, апарт-отеля для студентов и преподавателей.
Завершить строительство объектов Президентского университета планируется в октябре 2025 года.
Напомним, целью проекта является создание университета, сочетающего высококачественное образование, современные исследования и инновационную деятельность путем интеграции с академической наукой высокого уровня, высокотехнологичными компаниями (концепция "треугольника знаний") как пилотного проекта для обеспечения научных учреждений, государственных органов и инновационного бизнеса молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки.
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У нас купа університетів з відносно гарними світовими рейтингами - Універ Шеченка, Могилянка, Політехи - київський, львівський, харківський, універи - львівський, харківський, інші вузи. І їм катастрофічно не вистачає грошей на все - на обладнання, дослідження, зарплати, гуртожитки.. Так ні, краще роздерибанити на новий "університет", який через 10 років теж буде в ряду заштатних провінційних вузів..
мож так папе преЗЕ захотелось )))
мож этим мама преЗЕ восхищаться станет)))
кто знает что там за сквозняк в том жбаняке у зенелоха...