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Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету

20 серпня уряд затвердив план заходів щодо концепції реалізації проєкту "Президентський університет". Відповідно до плану 1 жовтня 2023 року в університеті має розпочатися освітній процес.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, інформує Цензор.НЕТ.

Також передбачено, що до кінця цього року МОН спільно з Мінекономіки мають підготувати концепцію науково-технологічного парку зі спеціальним правовим режимом, що діятиме при Президентському університеті.

Згідно з планом заходів виконання будівельних робіт першої черги будівництва, отримання акта готовності об’єкта до експлуатації, введення в експлуатацію навчально-лабораторного корпусу й апарт-готелю для студентів та викладачів заплановано до 1 жовтня 2023 року.

Також читайте: Кабмін виділив із Держбюджету 70 млн грн на початок будівництва університету Зеленського

Формування адміністрації Президентського університету та підготовка статутних документів відбуватиметься протягом 2022 року.

До січня 2022 року заплановано сформувати перелік освітньо-наукових напрямів функціонування Президентського університету й робочих груп за напрямами підготовки, а також підготувати перелік навчально-наукових лабораторій, планів їх оснащення та складання кошторисів.

Розроблення умов залучення фахівців на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету та правил проведення конкурсу відбуватиметься до грудня 2022 року.

Проведення конкурсу на посади наукових і науково-педагогічних працівників Президентського університету заплановано здійснити до травня 2023 року.

Також дивіться: Шкарлет про відбір до Президентського університету майбутнього: Найбільшим привілеєм буде наявність нестандартного мислення. ВIДЕО

У 2024-2025 роках триватиме будівництво й введення в експлуатацію другої та третьої черг об’єктів навчально-лабораторного корпусу, апарт-готелю для студентів і викладачів.

Завершити будівництво об’єктів Президентського університету планується в жовтні 2025 року.

Нагадаємо, метою проєкту є створення університету, що поєднує високоякісну освіту, сучасні дослідження та інноваційну діяльність шляхом інтеграції з академічною наукою високого рівня, високотехнологічними компаніями (концепція "трикутника знань") як пілотного проєкту для забезпечення наукових установ, державних органів та інноваційного бізнесу молодими фахівцями з високим рівнем підготовки.

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Топ коментарі
+9
Лицам, состоящим на учете в наркологическом диспансере, можно будет поступить в президентский университет без экзаменов.
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21.08.2021 12:52
+6
можно получить второе образование без первого?
Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету - Цензор.НЕТ 6720
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21.08.2021 12:59
+5
НАХРІНА???
У нас купа університетів з відносно гарними світовими рейтингами - Універ Шеченка, Могилянка, Політехи - київський, львівський, харківський, універи - львівський, харківський, інші вузи. І їм катастрофічно не вистачає грошей на все - на обладнання, дослідження, зарплати, гуртожитки.. Так ні, краще роздерибанити на новий "університет", який через 10 років теж буде в ряду заштатних провінційних вузів..
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21.08.2021 13:25
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Лицам, состоящим на учете в наркологическом диспансере, можно будет поступить в президентский университет без экзаменов.
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21.08.2021 12:52 Відповісти
можно получить второе образование без первого?
Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету - Цензор.НЕТ 6720
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21.08.2021 12:59 Відповісти
пошью костюм с отливом и в институт клоунов без икзамина пайду
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21.08.2021 14:05 Відповісти
А де ж універ майбутнього? Кабмин утвердил план мероприятий по созданию Президентского университета - Цензор.НЕТ 1080
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21.08.2021 12:56 Відповісти
Я не можу закінчити війну, посадити олігархів, знизити тарифи... Але я можу 30 разів віджатися на брусьях! Яких ще реформ тобі не вистачає, мій дурненький виборець?(с)
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21.08.2021 13:04 Відповісти
Кабмін затвердив план заходів щодо створення Президентського університету - Цензор.НЕТ 3959

...
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21.08.2021 13:05 Відповісти
прямо как в рашке будет - "институт госуправления при президенте раиси"
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21.08.2021 13:11 Відповісти
Заборгованності по зарплатим військовим та лікарям погасили. Настав час нового ВЕЛИКОГО розпилу на знищенні Києва.
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21.08.2021 13:24 Відповісти
НАХРІНА???
У нас купа університетів з відносно гарними світовими рейтингами - Універ Шеченка, Могилянка, Політехи - київський, львівський, харківський, універи - львівський, харківський, інші вузи. І їм катастрофічно не вистачає грошей на все - на обладнання, дослідження, зарплати, гуртожитки.. Так ні, краще роздерибанити на новий "університет", який через 10 років теж буде в ряду заштатних провінційних вузів..
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21.08.2021 13:25 Відповісти
не ищите логику...
мож так папе преЗЕ захотелось )))
мож этим мама преЗЕ восхищаться станет)))
кто знает что там за сквозняк в том жбаняке у зенелоха...
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21.08.2021 13:31 Відповісти
Это будет флиал Трускавецкого университета?
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21.08.2021 13:32 Відповісти
Да, и Киви ректор.
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21.08.2021 16:38 Відповісти
спецов на пианины будут стругать
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21.08.2021 14:02 Відповісти
На производство и покупку новейших вооружений денег нет. На нормальные зарплаты воинам - героям , которые годами на передовой защищают всех нас, денег не предвидится.... А на мародёрскую схему распила 7.5 млрд. грн денежки нашлись. Афера с университетом - один из эпизодов гибридной войны кремля с Украиной. Кремлёвской крысе очень интересно, чтобы деньги не пошли на защиту Украины, а были растасканы по карманам кремлёвских зелёных слуг. За эту диверсию слуги ответят пожизненным.... Время подходит...
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21.08.2021 14:17 Відповісти
Президентська єшива.
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21.08.2021 14:50 Відповісти
Это дурня и фигня и совершенно лишнее...
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21.08.2021 15:22 Відповісти
Заснування нового вищого навчального закладу,який відповідає світовим освітнім стандартам-це позитивний момент. Проте, чому тоді МОНУ переконує громадськість, що ледь не головною проблемою є надмірна кількість вишів в Україні?
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21.08.2021 16:33 Відповісти
РОяль,шаурм'ячечна й курс "корабельних сосон"!
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21.08.2021 16:35 Відповісти
Даёшь Киви в ректоры!!!
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21.08.2021 16:37 Відповісти
хотели помоложе,вот оно сразу воровать,и земли на ВДНХ это парковая зона,никто не вспоминает.По какому праву,оно туда лезет,его еще в планах не было,а выставка была.Родившиеся у ...уя на рогах,приехавшие в Киев,уничтожают исторические будивли и вообще все.Пусть строит все,что хочет у себя в роге,и папа будет там главным.Были окупанты из даунбаса,теперь из рога.
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21.08.2021 17:23 Відповісти
Прожиточный минимум для пенсионеров - 1800гр.!Строительство на костях!!!
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21.08.2021 22:07 Відповісти
 
 